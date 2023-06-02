Чемпионат Италии. «Сассуоло» примет «Фиорентину», «Интер» завтра сыграет с «Торино» Миранчука, «Лацио» – с «Эмполи»

«Сассуоло» примет «Фиорентину» в матче заключительного тура Серии А.

В субботу « » сыграет в гостях с « » Алексея Миранчука, « » – с « ».

В воскресенье «Наполи» в ранге чемпиона примет «Сампдорию», « » будет противостоять «Вероне».

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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