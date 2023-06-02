Чемпионат Италии. «Сассуоло» примет «Фиорентину», «Интер» завтра сыграет с «Торино» Миранчука, «Лацио» – с «Эмполи»
«Сассуоло» примет «Фиорентину» в матче заключительного тура Серии А.
В субботу «Интер» сыграет в гостях с «Торино» Алексея Миранчука, «Лацио» – с «Эмполи».
В воскресенье «Наполи» в ранге чемпиона примет «Сампдорию», «Милан» будет противостоять «Вероне».
38-й тур
- Дата проведения
- 2 июня, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 3 июня, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 3 июня, 22.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 4 июня, 19.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
1 комментарий