Чемпионат Италии. «Сассуоло» примет «Фиорентину», «Интер» завтра сыграет с «Торино» Миранчука, «Лацио» – с «Эмполи»

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«Сассуоло» примет «Фиорентину» в матче заключительного тура Серии А.

В субботу «Интер» сыграет в гостях с «Торино» Алексея Миранчука, «Лацио» – с «Эмполи». 

В воскресенье «Наполи» в ранге чемпиона примет «Сампдорию», «Милан» будет противостоять «Вероне». 

Чемпионат Италии

38-й тур

Сассуоло – Фиорентина
Дата проведения
2 июня, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Интер
Дата проведения
3 июня, 19.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Лацио
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Салернитана
Дата проведения
3 июня, 22.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Сампдория
Дата проведения
4 июня, 19.30, «Сан-Паоло»
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Удинезе – Ювентус
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Фриули»
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Рома – Специя
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Стадио Олимпико»
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Лечче – Болонья
Дата проведения
4 июня, 22.00, «виа дель Маре»
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Милан – Верона
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Монца
Дата проведения
4 июня, 22.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
Новый тур начнётся с сообщения, сколько очередных, - а точнее - внеочередных очков сняли с Ювентуса.
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