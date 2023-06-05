😢 Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в 41 год

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Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

41-летний швед сообщил об этом после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

«Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро»... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье.

Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков.

Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», – сказал форвард «Милана».

Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.

За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с «Аяксом», 2 с «Ювентусом» (эти титулы были аннулированы вследствие «кальчополи»), 5 с «Интером», 5 с «Барселоной», 3 с «Миланом», 12 с «ПСЖ», 3 с «Манчестер Юнайтед».

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208 комментариев

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rvr
Легенда, спасибо за Футбол!
+341
-11
+330
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Барсик Юрана
Ответ Великий Алонсо
Слабак. Роналду в 41 ещё один ЗМ возьмёт.
За писун верблюда он возьмёт
+239
-25
+214
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Artem MERLIN
ушла эпоха самого эпатажного нападающего 21 века
+138
-4
+134
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And Justice for All
По итогам прошлого сезона завершить карьеру было бы гораздо триумфальнее.
В любом случае Златан - это явление. Даже без Золотого мяча и Лиги Чемпионов. Его гол Англии ножницами через себя до сих пор в памяти.
+129
-5
+124
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SergioRamos92
Ответ And Justice for All
По итогам прошлого сезона завершить карьеру было бы гораздо триумфальнее. В любом случае Златан - это явление. Даже без Золотого мяча и Лиги Чемпионов. Его гол Англии ножницами через себя до сих пор в памяти.
Италии пяткой на евро 2004 забивал
Тоже крутой гол в исполнении Златана
Эх,2004 год был так давно,а Златан только сегодня закончил в 41 год
+51
-3
+48
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Теннисный абсолют
Хоакин, Ибра в один день.
Карим ушел((
Еще и Рафа в теннисе по сути завершил.
Печалька((
Детство куда же ты...
+51
-6
+45
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Ростов-на-Дону
Скучновато теперь будет.
+40
-2
+38
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Токсик
Легенда! Удачи на пенсии! Один из самых моих любимых игроков

Милан красиво проводил. Прекрасной музыкой и меня на слезу пробили
+38
-1
+37
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SergioRamos92
На самом деле мы замечаем как стареют футболисты,как они заканчивают карьеры.
Но не всегда замечаем как стареем мы
Когда то Рамос,Месси,Роналду,Иньеста,Касильяс(беру именно тех кто начал играл с 2000 года)тот же Ибра,Вилья,Пике и тд,список бесконечный.
Вроде только недавно дебютировали в проф футболе а уже кто то закончил,кто то близок к этому.
Жизнь пролетает так быстро и ты сам не всегда это замечаешь.
+34
0
+34
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Фут.Боль
После этого заявления, бутсы Златана взяли молоток, вбили гвоздь и послушно повесили себя на стенке.
+36
-2
+34
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Его Величество Златан
Ответ rvr
Легенда, спасибо за Футбол!
обращайся. если прям нужно будет - вернусь
+58
-24
+34
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stastzar
Великий мужик этот Златан. Настоящий пример для подражания в плане спортивного долголетия и грамотной оценки своих возможностей. Вернуться в Европу после крестов в 36 - дорогого стоит, да ещё как вернуться! Его акробатические голы (мой любимый, пожалуй, - Англии) - настоящее украшение футбола
+25
0
+25
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Юрий Поляков
Это была славная охота !!! Браво Златан 👌👍
+23
-4
+19
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NMTEG
Фактически, стал олицетворением возвращения Милана в элиту, спасибо, Златан!
+17
0
+17
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Барсик Юрана
За писун верблюда он возьмёт
Ну и фантазии у тебя.....
+14
-2
+12
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CHELSEA_2008
Обидно. Жаль, что современный футбол больше не тянет Златана.) Удачи ему в новом этапе жизни.
+11
0
+11
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Cr7 Klaebovna
Тот спортсмен, за которым всегда было интересно наблюдать) Помимо того, что его карьере позавидуют многие, так ещё и его "выходки" действительно создали стиль Ибры. Удачи в новой главе жизни, легенда!
+11
-1
+10
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foreverobert
Вот и последний кумир детства завершил карьеру🥲
Великий игрок, такой личности в футболе долго не будет… Спасибо, что вернул Милан на вершину напоследок!
+9
-1
+8
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Mega• Battman
Ответ SergioRamos92
Италии пяткой на евро 2004 забивал Тоже крутой гол в исполнении Златана Эх,2004 год был так давно,а Златан только сегодня закончил в 41 год
еще гол со штрафного где не стал перекидовать через стенку а пушкой прямо во вратаря бил и забил
+8
0
+8
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max mystique
Ляя я думал ещё поиграет где-нибудь (( вот это горячее лето, как же бежит время слёзы наворачиваются , спасибо за футбол легенда!
+6
-1
+5
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jjeka
Ибра просто легендарная личность, был на слуху еще со школы, когда я сутками напролет гонял в фифу в начале нулевых. Его карьера олицетворяет целую эпоху футбола. Немного грустно
+5
0
+5
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Football Forever
Ответ Svyatoslav Chuverov
Думаю и 20 века.
Точно не 20-го.
+9
-4
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Алексей Крапивкин
Сегодня Милан потерял лидера, а футбол харизму❤️🖤
+4
0
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ибра - топ! Сумасшедшая харизма. Жаль, что завершает, но годы берут своё.
+4
0
+4
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Caerly
Роналду и Месси всего лишь два игрока эпохи Ибрагимовича
+5
-1
+4
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