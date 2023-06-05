😢 Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в 41 год
Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.
41-летний швед сообщил об этом после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).
«Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро»... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье.
Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков.
Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», – сказал форвард «Милана».
Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.
За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с «Аяксом», 2 с «Ювентусом» (эти титулы были аннулированы вследствие «кальчополи»), 5 с «Интером», 5 с «Барселоной», 3 с «Миланом», 12 с «ПСЖ», 3 с «Манчестер Юнайтед».
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В любом случае Златан - это явление. Даже без Золотого мяча и Лиги Чемпионов. Его гол Англии ножницами через себя до сих пор в памяти.
Тоже крутой гол в исполнении Златана
Эх,2004 год был так давно,а Златан только сегодня закончил в 41 год
Карим ушел((
Еще и Рафа в теннисе по сути завершил.
Печалька((
Детство куда же ты...
Милан красиво проводил. Прекрасной музыкой и меня на слезу пробили
Но не всегда замечаем как стареем мы
Когда то Рамос,Месси,Роналду,Иньеста,Касильяс(беру именно тех кто начал играл с 2000 года)тот же Ибра,Вилья,Пике и тд,список бесконечный.
Вроде только недавно дебютировали в проф футболе а уже кто то закончил,кто то близок к этому.
Жизнь пролетает так быстро и ты сам не всегда это замечаешь.
Великий игрок, такой личности в футболе долго не будет… Спасибо, что вернул Милан на вершину напоследок!