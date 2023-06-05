«Вальядолид» вылетел в Сегунду спустя год после выхода в Ла Лигу. Команда набрала 40 очков

«Вальядолид» в следующем сезоне выступит во второй лиге Испании.

Команда Пауло Пеццолано после 38-го тура осталась на 18-м месте в таблице , не сумев дома обыграть « » (0:0) с 16-й строчки.

С 40 очками клуб вылетел из высшего дивизиона спустя год после подъема. Также в отправляются «Эспаньол» и «Эльче».

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