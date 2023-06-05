«Вальядолид» вылетел в Сегунду спустя год после выхода в Ла Лигу. Команда набрала 40 очков

Теги Хетафе Ла Лига Вальядолид Д2 Испания Пауло Пеццолано Футбол

«Вальядолид» в следующем сезоне выступит во второй лиге Испании.

Команда Пауло Пеццолано после 38-го тура осталась на 18-м месте в таблице Ла Лиги, не сумев дома обыграть «Хетафе» (0:0) с 16-й строчки.

С 40 очками клуб вылетел из высшего дивизиона спустя год после подъема. Также в Сегунду отправляются «Эспаньол» и «Эльче».

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6 комментариев

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Экочёрт 4000
в Испании самое омерзительное болото в Европе
"Вальядолид", "Кадис", "Хетафе", "Альмерия", "Эльче", "Леванте", "Гранада", "Алавес", "Эйбар", "Леганес"
тихий ужас
особенно печально, что куда-то туда же устремились "Эспаньол", "Валенсия", "Сельта"
+12
-4
+8
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blaugrano
Последний раз помню подобное в АПЛ лет 20 назад. Когда Вест Хэм вылетел, набрав больше 40 очков.
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Владимири Йолкиннен
Валенсия спаслась... фух.... Лим уйди уже
+4
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Futbol2710
0 ударов в створ,наверное слишком и не хотели оставаться в Ла лиге
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Теннисный абсолют
Ну я смотрел некоторые их матчи, не безнадежная команда далеко
Должны сразу же и вернуться в элиту
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Mixer48
Ответ blaugrano
Последний раз помню подобное в АПЛ лет 20 назад. Когда Вест Хэм вылетел, набрав больше 40 очков.
В сезоне-10/11 Депортиво вылетел из Примеры, набрав аж 43 очка. В сезонах-07/08 и -08-09 Сарагоса и Бетис вылетели с 42 очками. В сезоне-11/12 Вильярреал вылетел с 41 баллом.
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