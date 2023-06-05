«Вальядолид» вылетел в Сегунду спустя год после выхода в Ла Лигу. Команда набрала 40 очков
«Вальядолид» в следующем сезоне выступит во второй лиге Испании.
Команда Пауло Пеццолано после 38-го тура осталась на 18-м месте в таблице Ла Лиги, не сумев дома обыграть «Хетафе» (0:0) с 16-й строчки.
С 40 очками клуб вылетел из высшего дивизиона спустя год после подъема. Также в Сегунду отправляются «Эспаньол» и «Эльче».
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"Вальядолид", "Кадис", "Хетафе", "Альмерия", "Эльче", "Леванте", "Гранада", "Алавес", "Эйбар", "Леганес"
тихий ужас
особенно печально, что куда-то туда же устремились "Эспаньол", "Валенсия", "Сельта"
Должны сразу же и вернуться в элиту