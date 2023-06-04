Фанаты «Милана» выложили «Прощай, бог» в честь Ибрагимовича на трибуне «Сан-Сиро»
Болельщики «Милана» попрощались со Златаном Ибрагимовичем на последнем матче сезона.
«Россонери» принимают «Верону» в 38-м туре Серии А. 41-летний нападающий, покидающий клуб по окончании сезона, не попал в состав, но посетил «Сан-Сиро».
Фанаты выложили на трибуне надпись «Godbye», которую можно перевести как «Прощай, бог». Ранее шведский форвард неоднократно называл себя футбольным богом.
За 3,5 сезона после возвращения в «Милан» Ибрагимович забил 34 гола в 64 играх. Он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22.
Подробно со статистикой Златана можно ознакомиться здесь.
Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani
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