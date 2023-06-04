Фанаты «Милана» выложили «Прощай, бог» в честь Ибрагимовича на трибуне «Сан-Сиро»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия болельщики Верона Сан-Сиро религия Футбол

Болельщики «Милана» попрощались со Златаном Ибрагимовичем на последнем матче сезона.

«Россонери» принимают «Верону» в 38-м туре Серии А. 41-летний нападающий, покидающий клуб по окончании сезона, не попал в состав, но посетил «Сан-Сиро».

Фанаты выложили на трибуне надпись «Godbye», которую можно перевести как «Прощай, бог». Ранее шведский форвард неоднократно называл себя футбольным богом.

За 3,5 сезона после возвращения в «Милан» Ибрагимович забил 34 гола в 64 играх. Он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

Подробно со статистикой Златана можно ознакомиться здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani

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13 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Вернётся через пару лет за новым чемпионством 🤌🏼
+41
0
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SergioRamos92
Ибра даже прослезился
Все же как в Милане его нигде так не любили фанаты
+33
0
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0rbit
5 октября 2021
Журналист: кто выиграет чемпионат Италии по вашему мнению
Златан: В какой команде Златан?
Журналист: Милан.
Златан: Значит Милан.
22 мая Милан оформляет первое чемпионство спустя 13 лет.

Играл везде - стал легендой Милана.
💔
+14
-1
+13
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igls54
Я не плачу, просто Ибра в глаз попал...ударом скорпиона
+12
-2
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Мухаммад Нур
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ибра Хорош!
Жаль травмировался в этом сезоне, мог бы голов 10 забить...
+2
0
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Леван Мкртчян
Ответ manchester united
Вообще неправильно так переводить буквально, потому что в английском это игра слов, а на русском так это не обыграешь
Это обыкновенный word play. С вполне доступным пояснением на русском языке
+3
-1
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Кокич
Второе пришествие оного в Милан закончилось.
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Совесть Черданцева
Это не Златан - Бог. Бог - это Златан
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onegin2007
Странно что не продлили, не в стиле Милана)
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Илья Долгих
Молодец, вперед за новым вызовом, еще вся карьера впереди.
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