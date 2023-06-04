Болельщики «Милана» попрощались со Златаном Ибрагимовичем на последнем матче сезона.

«Россонери» принимают «Верону» в 38-м туре Серии А. 41-летний нападающий, покидающий клуб по окончании сезона, не попал в состав, но посетил « ».

Фанаты выложили на трибуне надпись «Godbye», которую можно перевести как «Прощай, бог». Ранее шведский форвард неоднократно называл себя футбольным богом.

За 3,5 сезона после возвращения в « » забил 34 гола в 64 играх. Он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

Подробно со статистикой Златана можно ознакомиться здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы