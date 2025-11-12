«Станкович не женщина, чтобы его жалеть, тут профессиональный спорт. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет в пиджак». Семшов об отставке Деяна из «Спартака»

Игорь Семшов: Станкович не женщина, чтобы его жалеть.

Игорь Семшов поделился мыслями об отставке Деяна Станковича из «Спартака ».

«Станкович не женщина, чтобы его жалеть. Тут профессиональный спорт. Есть результат – тебя оставляют. Нет – выгоняют. Кулуарные разговоры всегда будут. Ты работаешь в «Спартаке», в команде, перед которой стоят большие задачи. К этому нужно спокойно относиться. А Станкович стал сам где-то разжигать эту тему.

В нашей профессии не до жалости. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет себе в пиджак.

Мне удивительно, что расставание произошло именно сейчас. Учитывая, что последние две игры Станкович выиграл. Плюс частая смена тренеров до хорошего не доводит.

Я бы оставил его до зимней паузы. Восемь очков – не такой большой отрыв. Тем более игры с конкурентами сейчас будут», – сказал бывший полузащитник сборной России.