Гарсия не возглавит «Спартак». Руководство не одобрило его кандидатуру («СЭ»)

Луис Гарсия не возглавит «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресса», высшее руководство «Спартака » не одобрило кандидатуру Луиса Гарсии , которую предлагал спортивный директор Франсис Кахигао .

52-летний испанский специалист работал в «Алавесе», «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале», «Мальорке», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ.

Сегодня «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера.