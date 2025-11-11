Гарсия не возглавит «Спартак». Руководство не одобрило его кандидатуру («СЭ»)
Луис Гарсия не возглавит «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресса», высшее руководство «Спартака» не одобрило кандидатуру Луиса Гарсии, которую предлагал спортивный директор Франсис Кахигао.
52-летний испанский специалист работал в «Алавесе», «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале», «Мальорке», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ.
Сегодня «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
