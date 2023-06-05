Левандовски с 23 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Гризманн с 16 пасами – лидер по ассистам
Роберт Левандовски возглавил список бомбардиров в дебютном сезоне в Ла Лиге.
Форвард «Барселоны» забил 23 раза за 34 игры в чемпионате.
Вторую строчку занял Карим Бензема из «Реала», на счету которого 19 мячей за 24 игры.
Наибольшее количество голевых передач отдал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн – 16. Также он лидирует по числу результативных действий – у него 31 (15+16) очко по системе «гол+пас».
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ради приличия Бензема 24 матча провёл в этом сезоне (что удивительно , он вообще не травмат ), а Лёва 34 матча...
Вообще в этом году ЛА Лига слабая была , и вообще этот зимний чемп мира , убил Европейский футбол в этом году... Только команда с двумя составами доминировала (М Сити) , все остальные что смогли урвали
Ну а про его голы в ла лиге и сравнение с Бензема уже выше всё написали
Повезло что Бенз много пропускал