Левандовски с 23 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Гризманн с 16 пасами – лидер по ассистам

Роберт Левандовски возглавил список бомбардиров в дебютном сезоне в Ла Лиге.

Форвард «Барселоны» забил 23 раза за 34 игры в чемпионате.

Вторую строчку занял из « », на счету которого 19 мячей за 24 игры.

Наибольшее количество голевых передач отдал форвард « » – 16. Также он лидирует по числу результативных действий – у него 31 (15+16) очко по системе «гол+пас».

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