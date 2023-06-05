Левандовски с 23 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Гризманн с 16 пасами – лидер по ассистам

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски Антуан Гризманн Футбол

Роберт Левандовски возглавил список бомбардиров в дебютном сезоне в Ла Лиге.

Форвард «Барселоны» забил 23 раза за 34 игры в чемпионате.

Вторую строчку занял Карим Бензема из «Реала», на счету которого 19 мячей за 24 игры.

Наибольшее количество голевых передач отдал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн – 16. Также он лидирует по числу результативных действий – у него 31 (15+16) очко по системе «гол+пас».

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47 комментариев

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Streetbor
Гроза Эспаньола и Эльче. Когда раньше стебали Месси и Роналду это был жёсткий троллинг, а тут действительно гроза карликов 🤣
+33
-13
+20
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Mixer48
Ответ Streetbor
Гроза Эспаньола и Эльче. Когда раньше стебали Месси и Роналду это был жёсткий троллинг, а тут действительно гроза карликов 🤣
Я конеш понимаю, что Лева далеко не лучший сезон провел (хотя для дебютного в новом клубе и стране вполне норм), но например если глянуть голую статистику, то против вышедших в еврокубки клубов (РМ, Атм, Сос, Бет, Вил, Оса) у него 9 очков (7+2). У того же Бензема, ставшего вторым в Пичичи - только 2 гола, один из которых с пенальти. И тем же вылетевшим Эльче, Эспаньолу и Вальядолиду Бен забил больше Левы. Причем треть из которых с пенальти. У Левандовского же все 23 мяча с игры. Чемпионство + Пичичи. Смейтесь дальше, как говорится)) И кстати, по гол+пас Лева только на один балл Гризманну уступил.
+20
-3
+17
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Барсик Юрана
Ответ Xabi Alonso78
С метра в пустые в ворота днарей набил 97% статистики, а в важных матчах против топов днарька не было видно на поле
Прям Кринжа на чемпионатах мира описал
+23
-11
+12
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FCB1991
Самый позорный обладатель Пичичи в истории.
+8
-2
+6
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Timur Sagitov
Ответ Streetbor
Гроза Эспаньола и Эльче. Когда раньше стебали Месси и Роналду это был жёсткий троллинг, а тут действительно гроза карликов 🤣
Ну им тоже кто-то должен забивать. Чемпионства берутся в том числе и в таких матчах.
+8
-2
+6
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notfromrashka
Барселона в такое унылое Г превратилось
+10
-7
+3
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Sul Abd
Ответ Mixer48
Я конеш понимаю, что Лева далеко не лучший сезон провел (хотя для дебютного в новом клубе и стране вполне норм), но например если глянуть голую статистику, то против вышедших в еврокубки клубов (РМ, Атм, Сос, Бет, Вил, Оса) у него 9 очков (7+2). У того же Бензема, ставшего вторым в Пичичи - только 2 гола, один из которых с пенальти. И тем же вылетевшим Эльче, Эспаньолу и Вальядолиду Бен забил больше Левы. Причем треть из которых с пенальти. У Левандовского же все 23 мяча с игры. Чемпионство + Пичичи. Смейтесь дальше, как говорится)) И кстати, по гол+пас Лева только на один балл Гризманну уступил.
Учесть сколько Барселона навесов делает , я удивляюсь как он так мало забил ....
ради приличия Бензема 24 матча провёл в этом сезоне (что удивительно , он вообще не травмат ), а Лёва 34 матча...
Вообще в этом году ЛА Лига слабая была , и вообще этот зимний чемп мира , убил Европейский футбол в этом году... Только команда с двумя составами доминировала (М Сити) , все остальные что смогли урвали
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Tristan...
Ответ Moscwow
Зато почувствовал дух Лиги Европы💪
И дух чемпионата мира тоже...
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Борис Александрович
Ответ Гномович!
Гризманн во второй Лиге набил 15+16 все тихо... Сын Судьи в пятой ферм лиге набил против Осеров и Дижонов 16+16, все глоры уже дарят ему бриллиантовый мяч.
Ты зачем это сюда приплел ?
+3
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
Прям Кринжа на чемпионатах мира описал
хет-трик против Испании в 2018 > голы Месси на ЧМ 2022
+1
-1
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Kemal Gul
Ответ Streetbor
Гроза Эспаньола и Эльче. Когда раньше стебали Месси и Роналду это был жёсткий троллинг, а тут действительно гроза карликов 🤣
Гроза карликов - один из немногих в Барсе, кто всеми силами пытался команду за уши в ПО ЛЧ вытащить. 5 голов на групповом этапе, 2 в ворота Интера в ключевом матче, а это, между прочим, нынешний финалист. Или команда Индзаги - тоже карлик?) Хороший Лева сезон провёл, особенно учитывая, что это дебютный.
Ну а про его голы в ла лиге и сравнение с Бензема уже выше всё написали
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Raindrop Drop Top
Ответ Moscwow
Зато почувствовал дух Лиги Европы💪
И гегемонию в Испании 💪
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Теннисный абсолют
Слабенько
Повезло что Бенз много пропускал
+5
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Игорь Климов
Левандовски заслуженно выиграл приз Пичичи, при этом не забив ни одного гола с пенальти!
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f0rmoceft
Думаю обошел бы Леву, но травмы помешали
+1
-1
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Xabi Alonso78
С метра в пустые в ворота днарей набил 97% статистики, а в важных матчах против топов днарька не было видно на поле
+5
-5
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Burel
Забивал только всяким эльче после прострелов, а в важный матчах растворялся и стоял, как дерево, в штрафной. Худший игрок Барсы в сезоне
+4
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