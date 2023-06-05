«Ювентус» стал 7-м в Серии А. Это худший результат с 2011 года

«Ювентус» занял самое низкое место в Серии А за последние 12 сезонов.

Команда Массимилиано Аллегри заняла седьмое место с 62 очками. «Бьянконери» были лишены 10 баллов за финансовые махинации.

В последний раз туринцы опускались ниже 4-й строчки в сезоне-2010/11. Затем они 9 раз подряд выиграли чемпионат Италии.

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