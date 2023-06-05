«Ювентус» стал 7-м в Серии А. Это худший результат с 2011 года
«Ювентус» занял самое низкое место в Серии А за последние 12 сезонов.
Команда Массимилиано Аллегри заняла седьмое место с 62 очками. «Бьянконери» были лишены 10 баллов за финансовые махинации.
В последний раз туринцы опускались ниже 4-й строчки в сезоне-2010/11. Затем они 9 раз подряд выиграли чемпионат Италии.
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Сразу после минусов команда сама не своя была.
Тяжелешйший сезон для всех.
При всей убогости подхода Аллегри, за счёт класса команда заслужила ЛЧ.
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Если этот клоун сам не уйдёт и его не выгонят, то по сути боясь признать свою некомпетентность и желая срубить бабок, Аллегри сам копает себе яму. Так как видя что он тянет команду на дно, не признает своих ошибок и не уходит, ни один нормальный клуб не даст ему нормальный контракт. То есть клоун сам себя хоронит в, по сути, среднем тренерском возрасте.
Теперь ему место только в 3м дивизионе чемпионата Венгрии