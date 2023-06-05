«Ювентус» стал 7-м в Серии А. Это худший результат с 2011 года

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» занял самое низкое место в Серии А за последние 12 сезонов.

Команда Массимилиано Аллегри заняла седьмое место с 62 очками. «Бьянконери» были лишены 10 баллов за финансовые махинации.

В последний раз туринцы опускались ниже 4-й строчки в сезоне-2010/11. Затем они 9 раз подряд выиграли чемпионат Италии.

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23 комментария

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Теннисный абсолют
Ювентус уверенно финишировал бы вторым, если бы не все эти минусы.
Сразу после минусов команда сама не своя была.
Тяжелешйший сезон для всех.
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f0rmoceft
Сняли очки, вот и результат
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-7
+12
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dmitryGoose
Притом у Юве украли больше, чем 10 очков. 2 с Салернитаной, минимум 1 дома с Наполи. Постоянная чехарда с очками тоже не шла на пользу. Остальные клубы не были наказаны за схожие проступки.

При всей убогости подхода Аллегри, за счёт класса команда заслужила ЛЧ.
+14
-4
+10
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Виталий Попов
это прикол....
ниже плинтуса такой посыл пускать в ленту
+16
-9
+7
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Я всех их сделал
Ответ dmitryGoose
Притом у Юве украли больше, чем 10 очков. 2 с Салернитаной, минимум 1 дома с Наполи. Постоянная чехарда с очками тоже не шла на пользу. Остальные клубы не были наказаны за схожие проступки. При всей убогости подхода Аллегри, за счёт класса команда заслужила ЛЧ.
Был ещё незасчитанный гол Локателли с Ромой из-за сомнительного фола в самом начале той атаки, с 2:0 Рома не отыгралась бы уже, они мёртвые были всю игру. Была дана команда топить клуб всеми способами, это и делалось на поле, а когда оказалось что даже так Юве идёт уверенно в ЛЧ, включилась работа в кабинетах. Чеферин и Гравина явно довольны своей работой, а ведь словенец непрозрачно намекал что можно всех этих проблем избежать, если забыть о Суперлиге и прийти к нему с покаянием)
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ciao.ragazzi.2519
конечно странные моменты в виде отдиманий очков сказались... НО чистка серьёзная начиная от тренера заканчиваю почти каждый линии игроков обязательно нужна. начали с руководства и это уже хорошо. FORZA JUVE!
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Дмитрий Мороз
Самое смешное что с этой недоигрой если добавить все снятые очки, то Юве на 4 месте. И топ тренер будет себя бить в грудь, что он попал в топ 4 (если считать очки на поле). И для него это аргумент. А его позорная игра, в том числе в ЛЧ, это ерунда.
Если этот клоун сам не уйдёт и его не выгонят, то по сути боясь признать свою некомпетентность и желая срубить бабок, Аллегри сам копает себе яму. Так как видя что он тянет команду на дно, не признает своих ошибок и не уходит, ни один нормальный клуб не даст ему нормальный контракт. То есть клоун сам себя хоронит в, по сути, среднем тренерском возрасте.
Теперь ему место только в 3м дивизионе чемпионата Венгрии
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Antony Klestoff
На футбольном поле в топ-4 закончил
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fc Lida
спасибо, Аллегри) и надеюсь прощай! 2 года коту под хвост..
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qwaza
Зато снято аж 10 очков - это один из лучших результатов в истории!
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<~Inter~>
так то по сути в четверке должны были закончить. Прибавить 10 отнятых очков и зона ЛЧ уже
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Злобный Конь
В 1999 тоже 7 стали вроде,потом играли протмв "Ростсельмаша" в Кубке Интертото.
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андрэ
Ответ Виталий Попов
это прикол.... ниже плинтуса такой посыл пускать в ленту
это спортс, беда что каникулы поэтому вброс в никуда
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Wasilij Petrow
Сезон провален, но, справедливости ради: если снимать побольше очков, то и на 20 могут оказаться.
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евГений
Ответ Артём 93
Это не прикол , это место где должен быть этот лжеклуб место в лиге конференций это брошенный кусок хлеба им, пусть грызут только и этот трофей им не видать)
Фанат главного кабинетного клуба Италии высказался, ахах
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dmitryGoose
Ответ Артём 93
Кто команду отдал? Правительство?))) вот ты клоун конечно)) меньше надо было бабок отмывать и карманы свои набивать, щас бы все незащитанные пенальти фолы итд считать,клоунский клуб на своём месте
Еще бы фанат кабинета не был за кабинетные методы)) 🤡🤡
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0rbit
Ответ Человек1991
По справедливости Юве второй . Юве вернут 12 очков и они заслуженно будут в Лиге Чемпионов, Милан в Лиге Европы, а Рома в ЛК.))
только из сняли 10
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Сергей Петлин
Ответ Теннисный абсолют
Ювентус уверенно финишировал бы вторым, если бы не все эти минусы. Сразу после минусов команда сама не своя была. Тяжелешйший сезон для всех.
А до минусов прям фейерверк был по игре? Из ЛЧ вылетели тоже из-за минусов?
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