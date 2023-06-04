Малком, Промес, Чалов, Джикия, Сперцян, Акинфеев – в символической сборной РПЛ сезона-2022/23

На церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ» объявлена символическая сборная сезона.

При составлении символической сборной сезона Мир были также учтены голоса болельщиков.

В команду сезона-2022/23 вошли:

Вратарь: ( );

Защитники: («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Вендел («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Нападающие: Малком («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).

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