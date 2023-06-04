Малком, Промес, Чалов, Джикия, Сперцян, Акинфеев – в символической сборной РПЛ сезона-2022/23

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Георгий Джикия Квинси Промес Дуглас Сантос Малком Мойзес Барбоза Федор Чалов Максим Осипенко Вендел Эдуард Сперцян Руслан Литвинов Футбол

На церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ» объявлена символическая сборная сезона.

При составлении символической сборной сезона Мир РПЛ были также учтены голоса болельщиков.

В команду сезона-2022/23 вошли:

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

ЗащитникиМаксим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Вендел («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Нападающие: Малком («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).

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98 комментариев

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Копирайтер Заремы
Почти уверен, что эти рейтинги Джикия составляет
+145
-7
+138
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Roman
Литвинов в опорке? Смеетесь что-ли, у того же Карпукаса в два раза больше отборов. Либо Карпукас, либо Барриос там должны быть
+116
-9
+107
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Фифа Д2022
Ахренеть, что джикия тут делает? Где Родригао? Где барриос?
+66
-7
+59
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Влад Безруков
Джикия, конечно, феномен
Хоть один человек, который смотрит футбол, готов признать, что он лучший?
При этом Мойзеса на фланг засунули, хотя он должен быть, как раз на месте Джикии
+45
-2
+43
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Фрол21208
Джикия здесь лишний,как и последние несколько сезонов
+24
-1
+23
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Андрей Марченко
Кто составлял этот гавно рейтинг? Очевидно, что сильнейший опорник это Бариос.
+23
0
+23
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Kanan Jarrus
Ответ Копирайтер Заремы
Почти уверен, что эти рейтинги Джикия составляет
зарема
+25
-4
+21
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0:4 на спотифай камп ноу
Джикия??? Что там курят в РПЛ
+21
-2
+19
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Roman
Ответ Михаил Агромов
Ты футбол на диване смотришь?
Иногда на диване, да, иногда на стуле
+19
0
+19
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Копирайтер Заремы
Ответ Yra kvasov
😂он отыгрывает моменты до конца,бореца,проигрывает единоборство изредка:он это заслужил
...а потом просыпается
+16
-1
+15
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Честный контроль
Кто мне скажет что делает в этой символической сборной "джентельмен года" Джикия? Если только лавку полирнуть.
Однозначно вместо этого недоразумения должен быть Роша из ЦСКА!
+17
-2
+15
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Назар Игорь
Кто продвинул в этот список Джикию, любопытно. Неужели Салихова?
+13
-1
+12
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Semyon Drobovikov
Ответ Roman
Литвинов в опорке? Смеетесь что-ли, у того же Карпукаса в два раза больше отборов. Либо Карпукас, либо Барриос там должны быть
чтобы не обижалась
+14
-3
+11
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Viktor Stepanov
Где Барриос?
+10
-1
+9
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ФК Пушкино
Ответ Yra kvasov
😂он отыгрывает моменты до конца,бореца,проигрывает единоборство изредка:он это заслужил
Так это футбол, а не борьба)
+9
-1
+8
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Александр Смирнов
Ответ Yra kvasov
😂он отыгрывает моменты до конца,бореца,проигрывает единоборство изредка:он это заслужил
Бореца. И бица...

Садитесь , два.
+8
-1
+7
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Стас Журавков
в целом согласен. Но Джикия,это перебор.
+6
0
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Копирайтер Заремы
Ответ Михаил Агромов
Ты футбол на диване смотришь?
А как правильно смотреть?
+6
0
+6
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Копирайтер Заремы
Ответ Михаил Агромов
За игроками надо следить и как они играют
Значит я все правильно делаю, Джикия полный шлак года 2-3 уже как
+7
-1
+6
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Фрол21208
Ответ Yra kvasov
Лишний здесь ты
только зарегистрировался,и сразу за минусами пошел?
+5
0
+5
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Херр Майор
Ответ Михаил Агромов
В жопе Джикия лучший защитник
Там, где вы написали, он действительно лучший, но не в РПЛ
+5
0
+5
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Verhovn
Давайте объективно: Джикия тут лишний.
+6
-1
+5
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Сергей Жарковский
Джикия тут каким боком? Тоже нашли героя!🤣
+4
0
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mihail77777777777777
Ответ Копирайтер Заремы
Почти уверен, что эти рейтинги Джикия составляет
а где Роша из ЦСКА который стал 2 и при чем здесь Джикия который пропустил много игр
+4
-1
+3
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Senchas
Ответ Михаил Агромов
В жопе Джикия лучший защитник
обожаю, когда народ не умеет ставить запятые) зато понятно, где джикия лучший)
+3
0
+3
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