⭐ Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Малком Футбол

Вингер «Зенита» Малком получил приз лучшему игроку сезона Мир РПЛ.

26-летний футболист опередил Ивана Облякова, Федора Чалова, Игоря Акинфеева (все – ЦСКА), Квинси Промеса, Александра Соболева (оба – «Спартак»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Артема Дзюбу («Локомотив»), Владимира Писарского («Оренбург»/«Крылья Советов») и Лукаса Веру («Оренбург»).

Победителя главной премии «Winline Герои РПЛ» выбирали капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Малком стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча за 27 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Со всеми итогами премии можно ознакомиться ниже.

Символическая сборная сезона

Тренер сезона

Лучший нападающий

Лучший полузащитник

Лучший защитник

Лучший вратарь

Лучшие гол и результативный пас сезона

Самый медийный игрок

Лучший комментатор

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50 комментариев

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Криштиану Роналду
Абсолютно заслуженно, лучший игрок сезона.
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+62
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private pyle
Без неожиданностей
+35
-4
+31
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Kenny De Schepper
Справедливо. Конкурентов нет и близко
+38
-11
+27
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blaugrano
Хорошо, что лучшим игроком чемпионата России стал россиянин. Ещё и без криминала за плечами.
+22
-5
+17
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Max Zhomkov
лучший мерзкий игрок - Соболев
+15
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+15
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Isa Babaev
Ответ Burel
не зря под Лигу Чемпионов купили
Ну Малколм чемпионство тащит Зениту
+11
-1
+10
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Стас Журавков
логично,лучший.👍
+6
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Strike36
Объективно
+6
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MachineGunKelly
Ответ Kenny De Schepper
Справедливо. Конкурентов нет и близко
Ну это слишком громко звучит, есть близкие конкуренты, но награда заслуженая
+6
-1
+5
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Эмиль Гафаров
вполне очевидно. абсолютно заслуженно. машина просто
+5
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Копирайтер Заремы
Уж думал Джикии дадут
+3
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+3
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vladosthebest
Ответ nugoboss
Я бы свой голос отдал бы Дзюбе!!! он гораздо приятней персонаж.
А как вы измеряете коэффициент приятности?)
+3
0
+3
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Ответ Kenny De Schepper
Справедливо. Конкурентов нет и близко
так не правильно говорить, на разных отрезках много игроков были точно не хуже, стабильнее оказался бразилец это да...
+5
-3
+2
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Дмитрий9779
Малком топ!Лучший в РПЛ заслуженно,поздравления!
+2
0
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Vaksinator
полностью заслуженно
+2
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WelcomeBackPURE
Странно что жирного грузина не назначили
+2
0
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munhin
Ответ </c/>
так не правильно говорить, на разных отрезках много игроков были точно не хуже, стабильнее оказался бразилец это да...
осподя, написали здравомыслящий коомент на спортсе, что случилось? болеете?
+1
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Добрый Ретроград
Хорошо, что стал наш, русский паренёк, а не какой-то...
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Кеша
Действительно лучший ! Это очевидно.
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Arty K.
Тут без вопросов, других кандидатур быть не могло 👍
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bad_bear
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в претендентах на награду три игрока ЦСКА, два Спартака и один Зенита 🤔😬
очень интересно 😵‍💫
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Александр Смирнов
Без вариантов...
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Max Zhomkov
по делу
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Aleksey Novikov
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
соболь худший игрок чемпионата. с отрывом. на втором месте наверное Касьера
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AllEx
Неожиданно. А почему не Джикия?
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