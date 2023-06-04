⭐ Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Вингер «Зенита» Малком получил приз лучшему игроку сезона Мир РПЛ.
26-летний футболист опередил Ивана Облякова, Федора Чалова, Игоря Акинфеева (все – ЦСКА), Квинси Промеса, Александра Соболева (оба – «Спартак»), Эдуарда Сперцяна («Краснодар»), Артема Дзюбу («Локомотив»), Владимира Писарского («Оренбург»/«Крылья Советов») и Лукаса Веру («Оренбург»).
Победителя главной премии «Winline Герои РПЛ» выбирали капитаны, главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».
Малком стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча за 27 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Со всеми итогами премии можно ознакомиться ниже.
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