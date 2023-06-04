«Тоттенхэм» может запросить 200 млн фунтов у «Реала» за Кейна (Independent)

У «Реала» могут потребовать до 200 миллионов фунтов за Харри Кейна.

Мадридский клуб подтвердил уход Карима Бензема из команды и в трансферное окно займется поиском нового нападающего.

Одним из основных вариантов на переход в « » называется форвард « » .

Как пишет The Independent, президент «шпор» может запросить у испанского клуба 200 миллионов фунтов за футболиста.

Источники Daily Mail сообщают о том, что минимальная сумма в переговорах о трансфере – 100 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к Кейну, но отмечается, что Леви не хочет продавать игрока конкуренту в чемпионате.

Английский нападающий забил 30 голов в 38 матчах сезона АПЛ.

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