«Тоттенхэм» может запросить 200 млн фунтов у «Реала» за Кейна (Independent)

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

У «Реала» могут потребовать до 200 миллионов фунтов за Харри Кейна.

Мадридский клуб подтвердил уход Карима Бензема из команды и в трансферное окно займется поиском нового нападающего.

Одним из основных вариантов на переход в «Реал» называется форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Как пишет The Independent, президент «шпор» Дэниэл Леви может запросить у испанского клуба 200 миллионов фунтов за футболиста.

Источники Daily Mail сообщают о том, что минимальная сумма в переговорах о трансфере – 100 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к Кейну, но отмечается, что Леви не хочет продавать игрока конкуренту в чемпионате.

Английский нападающий забил 30 голов в 38 матчах сезона АПЛ.

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94 комментария

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moldfan
Уверен что миллионов 80 от этой цифры появились, в момент объявления, что уходит Бензема)))
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6tspey7tb5
Перес думаю слишком затянул с трансферами. Сейчас будут все понимать и завышать ценник, если конечно он уже давно не договорился с кем хотел
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Xabi Alonso78
Леви с ума сошел. 200 миллионов за игрока, которому через полтора месяца исполнится 30 лет это сумасшествие
+44
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+36
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Rick Sanchezz
Ответ Tomas Muller
даже мю не поведется на такое
Всегда есть челси, эти и 300 заплатят
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Koulmann
Ответ Xabi Alonso78
Леви с ума сошел. 200 миллионов за игрока, которому через полтора месяца исполнится 30 лет это сумасшествие
Леви, как грамотный торговец, пользуется бездарным планированием покупателя, который пришел на рынок покупать породистого скакуна, когда всех уже разобрали.
Взять кого-то попроще не позволяет статус, а все владельцы элитных жеребцов с прищуром улыбаются и готовятся разводить на бабки бедолагу.
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Сикарио
Запросить он может сколько угодно, вот только никто не согласится))
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Branshtain
Ответ Сикарио
Запросить он может сколько угодно, вот только никто не согласится))
Дак в этом и смысл таких запросов.
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Tomas Muller
даже мю не поведется на такое
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Ответ 6tspey7tb5
Перес думаю слишком затянул с трансферами. Сейчас будут все понимать и завышать ценник, если конечно он уже давно не договорился с кем хотел
С Леви договоришься... Вот он ещё Кейна уговорит продлить контракт каким-то образом...
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Nihad2020
Тогда лучше за 200 м
Купить мбапе,но мы все прекрасно понимаем,что реал не будет подписывать кейна
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f0rmoceft
Не стоит Кейн таких денег, тем более год по контракту остался
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Wekil
После ухода Роналду Валенсия попросила у Реала 120 млн за Родриго, и Перес отказался, хотя команде срочно нужен был форвард. Он пожертвовал сезоном, но переплачивать не стал. Уверен, что и за Кейна тоже не станет, хотя это игроки разного уровня. Флорентино совершает ошибки (Азар), но поступать как боссы Барселоны, швыряя безумными деньгами на покупку Дембеле и Коутиньо, не станет точно.
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шампион
Реалу можно сразу вносить Леви в черный список за такое предложение.
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Eric_Cartman
За год контракта? Чушь
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Traxyla
Ответ Today I feel Qatari
Комментарий удален пользователем
Откуда такие цифры ?
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Дима Ермаков
Почему, стоит какому то журналюге выдумать любую сумму, как это начинают обсуждать, даже не подумав, что это 💯% чушь?
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f0rmoceft
Ответ Алекс Самойлов
ну за Азара сливочный мешок за полгода контракта отвалил около 130
Мешок? Команда зарабатывает и может позволить себе траты. Один из немногих клубов, у которого положительный баланс.
Именно из-за трансфера Азара клуб не будет тратить слишком много, очень большой риск.
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Maksat Hasanow
Ответ Алекс Самойлов
Следи за своим зеротребольным клубом . А к чемпионам Испании не лезь )
А ты тогда почему лезешь к НЕЧемпионам Испании?
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57s6w79qhh
Снова Перес наступает на грабли. (
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Bavarec-Art
Ахахах 100500
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ARIGAMI ARIGAMI
Всё, не дождаться топ форварда. Спасибо, сезон окончен повторно
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f0rmoceft
Ответ Алекс Самойлов
Следи за своим зеротребольным клубом . А к чемпионам Испании не лезь )
В таком случае иди на ветки своего клуба банкрота)
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Raindrop Drop Top
Перецу опять по лицу водят, ничего нового 🤣
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zidane467554
леви хочет чтобы кейн ничего не выиграл в своей карьере
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Marli
Ответ Алекс Самойлов
ну за Азара сливочный мешок за полгода контракта отвалил около 130
Покрайней мере Реалу есть чем платить, а Барса только бесплатно берёт и за рычаги передёргивают)
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