«Тоттенхэм» может запросить 200 млн фунтов у «Реала» за Кейна (Independent)
У «Реала» могут потребовать до 200 миллионов фунтов за Харри Кейна.
Мадридский клуб подтвердил уход Карима Бензема из команды и в трансферное окно займется поиском нового нападающего.
Одним из основных вариантов на переход в «Реал» называется форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.
Как пишет The Independent, президент «шпор» Дэниэл Леви может запросить у испанского клуба 200 миллионов фунтов за футболиста.
Источники Daily Mail сообщают о том, что минимальная сумма в переговорах о трансфере – 100 миллионов фунтов.
«Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к Кейну, но отмечается, что Леви не хочет продавать игрока конкуренту в чемпионате.
Английский нападающий забил 30 голов в 38 матчах сезона АПЛ.
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Взять кого-то попроще не позволяет статус, а все владельцы элитных жеребцов с прищуром улыбаются и готовятся разводить на бабки бедолагу.
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