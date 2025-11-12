Массимо Каррера: «Если позвонят из «Спартака», я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб»

Массимо Каррера: с радостью вернулся бы в «Спартак».

Массимо Каррера изъявил желание вновь возглавить «Спартак ».

Во вторник московский клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера.

«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб», – сказал Каррера.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Последним местом работы итальянца был «Асколи», который он возглавлял с марта по сентябрь 2024 года.