  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Массимо Каррера: «Если позвонят из «Спартака», я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб»
12

Массимо Каррера: «Если позвонят из «Спартака», я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб»

Массимо Каррера: с радостью вернулся бы в «Спартак».

Массимо Каррера изъявил желание вновь возглавить «Спартак». 

Во вторник московский клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. 

«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб», – сказал Каррера. 

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Последним местом работы итальянца был «Асколи», который он возглавлял с марта по сентябрь 2024 года.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?16274 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМассимо Каррера
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Станкович не женщина, чтобы его жалеть, тут профессиональный спорт. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет в пиджак». Семшов об отставке Деяна из «Спартака»
вчера, 21:31
Владислав Радимов: «Если бы Карпин сейчас перешел в «Спартак», это была бы хорошая история. Фанаты «Динамо» его недолюбливают, а для спартаковцев это отличный вариант»
вчера, 21:11
Романов обладает авторитетом в «Спартаке», особенно среди россиян. Команда доверяет ему больше, чем Станковичу, он может «продержаться даже до зимы» («Чемпионат»)
вчера, 20:24
Ташуев считает, что россиянина не назначат в «Спартак»: «Кахигао так сказал. Обращаться к нам считается моветоном. Я ничего не боюсь в профессии, почему я не могу быть в большом клубе?»
вчера, 20:10
Главные новости
Мостовой об отставке Станковича: «Ничего такого, это не в первый раз в «Спартаке». Придет кто‑то другой»
44 минуты назад
Губерниев об отставке Станковича: «Ржу не могу. «Спартак» два раза победил, серб нащупал костяк. И на тебе — увольнение! Нужно было уже давно так сделать. Это даже не цирк, а шапито дешевое»
сегодня, 02:18
Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)
вчера, 21:47
Руни о трансферах «МЮ»: «До прошлого лета они были ужасны. Лукаку, Ибрагимович, Погба – клуб просто подписывал громкие имена и тратил на них огромные суммы»
вчера, 21:22
Владислав Радимов: «Если бы Карпин сейчас перешел в «Спартак», это была бы хорошая история. Фанаты «Динамо» его недолюбливают, а для спартаковцев это отличный вариант»
вчера, 21:11
Уэбб об отмене гола ван Дейка: «Судей можно понять, Робертсон стоял близко к Доннарумме. Они решили, что он мешал вратарю. На самом деле только Джанлуиджи знает, повлияло ли это на него»
вчера, 20:58
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
вчера, 20:30Тесты и игры
Романов обладает авторитетом в «Спартаке», особенно среди россиян. Команда доверяет ему больше, чем Станковичу, он может «продержаться даже до зимы» («Чемпионат»)
вчера, 20:24
Ташуев считает, что россиянина не назначат в «Спартак»: «Кахигао так сказал. Обращаться к нам считается моветоном. Я ничего не боюсь в профессии, почему я не могу быть в большом клубе?»
вчера, 20:10
Руни о Шешко: «Он умеет бороться и цепляться за мяч, Беньямин удерживает его лучше Хейлунда. Он играет лучше, чем многие считают»
вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов за Личку в «Спартаке»: «Хороший тренер. «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля»
12 минут назад
Наумов за Аленичева в «Спартаке»: «Бесконечные шатания по иностранцам ни к чему хорошему не приводят. Опять кого‑то из зарубежных назначат – кого не знаем и кто тренировал какие‑то «колхозы»
27 минут назад
Генсек РФС о матче с США: «У них хорошее отношение к нам. Нет позиции «не хотим с вами играть»
сегодня, 03:11
Хоакин стал советником «Бетиса» и вошел в совет директоров. Он рекордсмен по матчам (528) за клуб
сегодня, 02:38Фото
Колосков о матче с Перу: «Нашим полезно проверить себя на фоне такой команды и стоит вспомнить, что их ждет после возвращения»
сегодня, 01:59
«Не смотрю Кубок, неинтересно. Играют вторыми составами — беспредел какой-то. Старый формат вернется с возвращением еврокубков». Попов о турнире
сегодня, 01:17
«Станкович не женщина, чтобы его жалеть, тут профессиональный спорт. Не зря говорят, что тренер вместе с контрактом подписывает увольнительную и кладет в пиджак». Семшов об отставке Деяна из «Спартака»
вчера, 21:31
Френки де Йонг: «АПЛ – лучшая лига мира, но это не значит, что нужно ехать туда, чтобы доказать свою ценность. Предложения были, но я счастлив в «Барселоне»
вчера, 20:39
Мэддисон: «Я предлагаю «Спартаку» забрать Карпина, причем можно доплатить»
вчера, 20:07
Директор УЕФА Ува: «Последние 18 лет стадионы в Италии строятся благодаря личным инвестициям, нужен системный подход. Евро-2032 – возможность, которую нельзя упускать»
вчера, 20:06