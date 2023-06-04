Павлюченкова отыграла сет и брейк и впервые с 2021-го вышла в 1/4 финала ТБШ

победила в четвертом круге « » – 3:6, 7:6(3), 6:3.

Во втором сете она ушла со счета 1:3, отыграв семь брейк-пойнтов на второй брейк.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с 2021-го (она финалистка «Ролан Гаррос»-2021). В целом она восьмой раз сыграет на этой стадии.

Павлюченкова завершила прошлый сезон в мае из-за травмы колена. Сейчас она занимает 333-е место в рейтинге, а по итогам турнира станет минимум 111-й.

Дальше она поборется с или .

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