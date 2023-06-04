Павлюченкова отыграла сет и брейк и впервые с 2021-го вышла в 1/4 финала ТБШ

Теги Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Элиза Мертенс Теннис

Анастасия Павлюченкова победила Элизу Мертенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 3:6, 7:6(3), 6:3.

Во втором сете она ушла со счета 1:3, отыграв семь брейк-пойнтов на второй брейк.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Большого шлема» впервые с 2021-го (она финалистка «Ролан Гаррос»-2021). В целом она восьмой раз сыграет на этой стадии.

Павлюченкова завершила прошлый сезон в мае из-за травмы колена. Сейчас она занимает 333-е место в рейтинге, а по итогам турнира станет минимум 111-й.

Дальше она поборется с Элиной Аванесян или Каролиной Муховой.

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18 комментариев

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Ben Shelton
молодец, камбек в матче и камбек в карьере.
+10
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Баир с Поселья
Умница Настя!!! браво!!!
+7
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antonanton_
Настю можно только похвалить, как она борется в каждом матче, как и говорила оставляет всю себя на корте, удачи и дальше! Believe , как написала сама на камере)
+4
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N.S.A.8.5
Возвращение года
+4
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Эльвин Гульмалиев
супер Настя! теперь только победа и возвращение в топ-10!
+3
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El Diablo
Настя умеет бороться и переламывать ход игры.Показывает мастерство высочайшего класса👍
+2
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ivan 07
Впервые слово к Насте не уместно. В ее случае пишут количество 1/4 финала на РГ и общее количество на ТБШ. Впервые - это кто первый раз. С какого года там впервые не важно.
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Кирилл Павлюченко
Такой кайф от игры получил!! Особенно от камбэка в исполнении Насти
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Cska@
С победой , Настя 🤙👍
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Сергей48
Ура, победа!!!Мои искренние поздравления Анастасии Павлюченковой с очередной победой и выходом в следующий круг…
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Vale1
Молодец, дожала-таки Мертенс! Дальше шансы тоже будут, верим!
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Кавабунга Шреддоголовый
Молодец, ничего не скажешь. +222 позиции в рейтинге уже
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инок
Молодец Настя! Победила неуступчивую бельгийку. Удачи тебе и дальше.
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Сергей Орлов
Вот что пельмени животворящие делают! Молодец!
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Кирилл Павлюченко
Теперь у Насти открываются прекрасные теннисные горизонты!
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Игорь Новиков
Умничка!
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Иван Шуткин
Винниченкова молодец!
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Ответ Эльвин Гульмалиев
супер Настя! теперь только победа и возвращение в топ-10!
Настя никогда в топ-10 не входила, надеюсь всё впереди
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