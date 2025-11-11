Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»
Карпин о матче с Перу: должны обыграть, но легко не будет.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем сопернике – команде Перу. BetBoom товарищеский матч состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
«Сафонов планируется [в старте]. Чем отличается Перу? Глобальные выводы делать не нужно и сложно. Под руководством нового тренера они сыграли всего одну игру.
Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Должны обыграть, но легко не будет», – сказал Карпин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
