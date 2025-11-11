Карпин о матче с Перу: «Должны обыграть, но легко не будет. Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Сафонов планируется в старте»

Карпин о матче с Перу: должны обыграть, но легко не будет.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем сопернике – команде Перу. BetBoom товарищеский матч состоится завтра в 20:00 по московскому времени.

«Сафонов планируется [в старте]. Чем отличается Перу ? Глобальные выводы делать не нужно и сложно. Под руководством нового тренера они сыграли всего одну игру.

Добротные футболисты, хорошо технически оснащенные. Должны обыграть, но легко не будет», – сказал Карпин.