Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы сборных. В клубе недовольны игрой команды и высказываниями тренера («СЭ»)

Валерий Карпин может быть отправлен в отставку из «Динамо» в ближайшее время.

«Динамо » может расстаться с Валерием Карпиным уже в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

По информации «Спорт-Экспресса», положение главного тренера в клубе стало шатким.

Отмечается, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний Карпина, в которых клуб выглядит не в лучшем свете.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, подписав контракт до 2028-го.