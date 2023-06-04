Неймар об уходе Месси из «ПСЖ»: «Брат, получилось не так, как мы думали. Удачи. Люблю тебя»

Неймар тепло попрощался с Лионелем Месси, который покидает «ПСЖ».

«Брат, получилось не так, как мы думали, но мы перепробовали все. Было приятно разделить с тобой еще два года.

Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя», – написал бразилец в инстаграме.

«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам было приятно снова играть вместе. Я желаю тебе всего наилучшего.

Ты прекрасный человек, и в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю», – написал аргентинец в комментариях к публикации .

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