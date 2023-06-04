Неймар об уходе Месси из «ПСЖ»: «Брат, получилось не так, как мы думали. Удачи. Люблю тебя»
Неймар тепло попрощался с Лионелем Месси, который покидает «ПСЖ».
«Брат, получилось не так, как мы думали, но мы перепробовали все. Было приятно разделить с тобой еще два года.
Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя», – написал бразилец в инстаграме.
«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам было приятно снова играть вместе. Я желаю тебе всего наилучшего.
Ты прекрасный человек, и в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю», – написал аргентинец в комментариях к публикации Неймара.
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Так-то Мбаппе в топ-3 атакующих игроков поколения, с этим вроде никто не спорит.
Убери пенки Польше и Аравии - ничего не поменяется.
Убери пенку Хорватии - останется 2-0.
Убери пенку Нидерландам, убрав левый штрафной в ворота Аргентины на 98 минуте - ничего не изменится.
Убери пенку в финале против Франции, убрав две пенки Мбаппе - Аргентина побеждает 2-1))
Это я говорю по наслышке от фанатов рюналду, где они не считали финалы КА у Месси, пока он не выиграл.
быть или не быть, вот в чём вопрос, спортс
Может ещё в МЛС вместе сыграют.