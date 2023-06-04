Неймар об уходе Месси из «ПСЖ»: «Брат, получилось не так, как мы думали. Удачи. Люблю тебя»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Футбол

Неймар тепло попрощался с Лионелем Месси, который покидает «ПСЖ».

«Брат, получилось не так, как мы думали, но мы перепробовали все. Было приятно разделить с тобой еще два года. 

Удачи на новом этапе и будь счастлив. Я люблю тебя», – написал бразилец в инстаграме.

«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам было приятно снова играть вместе. Я желаю тебе всего наилучшего.

Ты прекрасный человек, и в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю», – написал аргентинец в комментариях к публикации Неймара.

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51 комментарий

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b_arfa
Месси единственный в истории футбола для которого почти 50 голевых действий за сезон — «провал». Это абсолютное величие. Величайший спортсмен
+101
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Илья Мурашов
Месси набрал 41 очко за сезон, у Мбаппе 51. Если убрать 4 гола с пенальти и 5+1 в матче с клубом из 6-го дивизиона в Кубке Франции, то статистика идентична. Только для одного это считается провалом и его освистывают, а другого боготворят. + Месси выиграл для ПСЖ Суперкубок Франции
+64
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+42
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Илья Мурашов
Ответ Maxtraxer911
Если убрать пенальти, то Аргентина не выиграла чм. Вот такая вот убогая логика
На ЧМ у Месси и Мбаппе была возможность пробивать пенальти. В ПСЖ Месси не бил пенальти. Вот и вся разница. Но даже если считать пенальти, то одному почти 36 лет, а другому 24. Напомнить статистику Месси в 24 года???
+31
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Роналду плачет
Ответ Екн Лор
Ну как минимум Мбаппе стал лучшим по гол+пас в Лиге 1, но фанатьё аргентинца его за футболиста не считает
Было бы странно если б у Мбаппе на клубном уровне статиска этого сезона была хуже чем у 35ти летнего Месси...
Так-то Мбаппе в топ-3 атакующих игроков поколения, с этим вроде никто не спорит.
+11
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Экспертное мнение
Ответ Maxtraxer911
Если убрать пенальти, то Аргентина не выиграла чм. Вот такая вот убогая логика
Какой пенальти?

Убери пенки Польше и Аравии - ничего не поменяется.

Убери пенку Хорватии - останется 2-0.

Убери пенку Нидерландам, убрав левый штрафной в ворота Аргентины на 98 минуте - ничего не изменится.

Убери пенку в финале против Франции, убрав две пенки Мбаппе - Аргентина побеждает 2-1))
+14
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Maxtraxer911
Ответ Илья Мурашов
Месси набрал 41 очко за сезон, у Мбаппе 51. Если убрать 4 гола с пенальти и 5+1 в матче с клубом из 6-го дивизиона в Кубке Франции, то статистика идентична. Только для одного это считается провалом и его освистывают, а другого боготворят. + Месси выиграл для ПСЖ Суперкубок Франции
Если убрать пенальти, то Аргентина не выиграла чм. Вот такая вот убогая логика
+31
-22
+9
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TheFrosty
Брат, до тебя мы в чемпе сливали даже Лиллю, а с тобой взяли два чемпионства. Спасибо что подарил мне еще два трофея.
+18
-10
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TheFrosty
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален пользователем
Брад, отлет в финале не приносит трофея точно так же как и отлет в 1/8. А два чемпионства - это два чемпионства, брад.
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ivan Morozov 20
Ответ Maxtraxer911
Если убрать пенальти, то Аргентина не выиграла чм. Вот такая вот убогая логика
если убрать левые пенки, то мбапэ не сделал хет трик в финале чм
+7
-2
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Greatest Of All Time
Ответ Maxtraxer911
Если убрать пенальти, то Аргентина не выиграла чм. Вот такая вот убогая логика
Если убрать пенальти у рюналду 0 ЛЧ за карьеру, а ещё и трофей уменьшается в 5 раз.
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AnMe
Два мозга команды. Неплохой результат, учитывая общее состояние ПСЖ. Приятно видеть их теплые отношения. На трофеи пофиг, жаль только, что Неймар такие годы тратит на лигу 1.
+6
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WESTERN-
Пока ПСЖ будет тратить миллионы на игроков и копейки на непонятных тренеров то так и будет
+3
0
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Greatest Of All Time
Ответ Илья Мурашов
Месси набрал 41 очко за сезон, у Мбаппе 51. Если убрать 4 гола с пенальти и 5+1 в матче с клубом из 6-го дивизиона в Кубке Франции, то статистика идентична. Только для одного это считается провалом и его освистывают, а другого боготворят. + Месси выиграл для ПСЖ Суперкубок Франции
И по игре в футбол пропасть. Месси не играл бегунка, он обострял, создавал, созидание, продвижения мяча вперёд, радиупровляемые передачи, видение поля, дриблинг, обводки все на другом уровне.
+3
0
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Илья Мурашов
На ЧМ у Месси и Мбаппе была возможность пробивать пенальти. В ПСЖ Месси не бил пенальти. Вот и вся разница. Но даже если считать пенальти, то одному почти 36 лет, а другому 24. Напомнить статистику Месси в 24 года???
Месси в 25 выиграл 4 ЗМ, 3 ЛЧ, 2 ЗБ и много трофей и индивидуальных.
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Иван Лазович
Там в комментах Месси вроде как «наркоманом» его назвал) ох уж этот инстаграм переводчик )
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Андрей Новиков
Ответ Илья Мурашов
Месси набрал 41 очко за сезон, у Мбаппе 51. Если убрать 4 гола с пенальти и 5+1 в матче с клубом из 6-го дивизиона в Кубке Франции, то статистика идентична. Только для одного это считается провалом и его освистывают, а другого боготворят. + Месси выиграл для ПСЖ Суперкубок Франции
+ Чемпионат мира и ему должны дать Золотой мяч
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mr kovalsky
Ответ b_arfa
Месси единственный в истории футбола для которого почти 50 голевых действий за сезон — «провал». Это абсолютное величие. Величайший спортсмен
Не 50 гп провал, а растворение в важных матчах
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Фран
Лео, играя в полноги, сделал голевых действий больше чем ПСЖ за всю свою историю. И его ещё пытались критиковать неблагодарные глоры парижского мешка. Пора на годик домой в Барсу, а потом и в один из лучших городов мира - Майами. Один из величайших спортсменов в истории всё таки должен поиграть в США, тем более ЧМ уже скоро, надо привыкнуть к другому полушарию и климату.
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Greatest Of All Time
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Брад, без тебя мы играли в финале ЛЧ, а с тобой вылетаем в 1/8 😰
Финал это не значит трофей. Его надо выиграть, не выиграл значит любой финал это провал.
Это я говорю по наслышке от фанатов рюналду, где они не считали финалы КА у Месси, пока он не выиграл.
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DanielCarvalho
"приятно снова играть вместе и делить быть"

быть или не быть, вот в чём вопрос, спортс
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Экспертное мнение
Ответ b_arfa
Месси единственный в истории футбола для которого почти 50 голевых действий за сезон — «провал». Это абсолютное величие. Величайший спортсмен
Единственный игрок, для которого вылет от Реала и Баварии - провал)) Месси - больше чем любой клуб. Ведь черепахе аплодируют после вылетов от МЮ Сульшера.
+11
-10
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Don Andres
Ребята, "делить быть" - это слишком! Ну, читайте кто-нибудь тексты после электронного переводчика. Право, это стыдно!
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Greatest Of All Time
Ответ Екн Лор
Ну как минимум Мбаппе стал лучшим по гол+пас в Лиге 1, но фанатьё аргентинца его за футболиста не считает
В 25 лет у Месси было 4 ЗМ, 3 ЛЧ, 2 ЗБ и много много рекордов. Так что имеют право не считать его футболистов так как в его возрасте между ними пропасть.
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Станислав Л
Ответ Барсик91
Глядя на мучения псж последние сезоны, становится еще обидней, что ней и Лео не поиграли подольше в праймовые годы за барсу. Тогда бы они точно жгли по полной просто из за обыкновенной и непринуждённой любви к самой игре А в нынешнее время каждый из них уже преследовал личные цели, переходя в псж. Деньги, сборная и тд
так неймар сам ушел из Барсы - а так бы поиграли бы
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Футбол, хоккей итд
Пути братушек снова разошлись.)
Может ещё в МЛС вместе сыграют.
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