Ольга Бузова: «Я и футбол похожи. Меня многие хейтят, мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы, у меня большая футбольная карьера – лучше, чем у бывшего мужа»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Лионель Месси Жерар Пике девушки и спорт Ольга Бузова Спорт-Экспресс Футбол

Ольга Бузова выступила с речью на церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ».

«Так непривычно говорить что-то серьезное сегодня. Обычно моя задача – дарить людям радость, счастье, любовь и добро.

Вы знаете, мои хорошие, говорят, что краткость – сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно? Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль...

Поняла, когда увидела своих друзей. В футболе у меня их много. У меня была большая футбольная карьера – кстати, лучше, чем у бывшего мужа (речь об экс-игроке «Локомотива» Дмитрии Тарасове – Sports.ru).

Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото Дзюбы. Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее.

С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала поп-исполнительница.

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76 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
У неё с футболом связь только в том, что как и многие вратари в очко пропускает
+202
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+193
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Заяцволк
Друг просит не выкладывать ссылку на её слитые фото. Спасибо
+99
-5
+94
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Los Galácticos
Тарасов и Бузова это как Пике и Шакира, только во втором случае там и футболист и певица настоящие.
+74
-4
+70
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Вжух и ты цз
Ответ Заяцволк
Друг просит не выкладывать ссылку на её слитые фото. Спасибо
https://clck.ru/Vmr3g
+45
-5
+40
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Goshish
Ответ Гегенпрессинг Рангника
У неё с футболом связь только в том, что как и многие вратари в очко пропускает
Так нет же, она сама жалуется, что сухаря держит уже пару сезонов.
+31
0
+31
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S. A.
Кто вообще додумался её позвать на эту премию? У того мозгов меньше, чем у Соболева. Как и у Бузовой, собственно
+11
-2
+9
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blaugrano
Футбольная карьера может и не выдающаяся у неё, но ЗМ столько же, сколько у Дзюбы и бывшего мужа.
+10
-1
+9
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Oleg Olegov
"говорят, что краткость – сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно? Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль..."

Тарантиновский монолог.
+7
0
+7
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Сигрдрива
говорят, что краткость – сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать.
----------------
Ну, видимо, Чехову нечего было сказать.
+6
-1
+5
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Синий туман
Героиня нашего времени, как это не прискорбно звучит.
+6
-1
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Super Bock
Ясно, не перестала она пить коньяк по утрам
+6
-1
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Копирайтер Заремы
"Мои интимные фото тоже сливали
дарите молодежи надежду на светлое будущее
Кайфуйте"

Ольга,Вам нужен копирайтер?
+4
-1
+3
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Роналду плачет
Ответ Заяцволк
Друг просит не выкладывать ссылку на её слитые фото. Спасибо
аккуратнее переходите по ссылкам, а то вдруг подкинут killerjo или Дзюбу
+3
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JENNINGS
Ответ Кеша
Клянусь, что никогда в жизни не видел Бузову. Слышал , что какая-то экспертница, но не видел даже фото. Наверное, я отсталый и малограмотный, что она мне не интересна .
Ты ничего не упустил :)
+3
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fedorbazaykin
У неё и футбола много общего, в них был Тарасов
+2
0
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Pok_Toholo
Какой "гений" её вообще пригласил туда? Испанский стыд просто, аж плеваться охота
+2
0
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cektor
У меня как и у Дзюбы. Точка.
+4
-2
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Renki
А мячи-то подсдулись...
+2
0
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FilinMD
Ответ Гегенпрессинг Рангника
У неё с футболом связь только в том, что как и многие вратари в очко пропускает
Поставил бы еще с десяток плюсов, отлично!)
+5
-3
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Варлампий Варлампий
Большая футбольная карьера? Зачем сюда нести этот бред
+2
0
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Александр Смирнов
Ответ Кеша
Клянусь, что никогда в жизни не видел Бузову. Слышал , что какая-то экспертница, но не видел даже фото. Наверное, я отсталый и малограмотный, что она мне не интересна .
я вам искренне завидую...
+1
0
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dmitry.tchidakin
После того как её растоптал Губериниев, я не думал, что она всплывёт...
+1
0
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Glukinho
Ответ Вжух и ты цз
https://clck.ru/Vmr3g
ах ты ж
+1
0
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Jlaw
Ответ Arty K.
стучал по дереву, может? 🤨
распиливал
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Моутиньо оформляет 40
Зато Тарасов лучше Бузовой поет, как писали на спортсе
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