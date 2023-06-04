Ольга Бузова: «Я и футбол похожи. Меня многие хейтят, мои интимные фото тоже сливали, как и у Дзюбы, у меня большая футбольная карьера – лучше, чем у бывшего мужа»

Ольга Бузова выступила с речью на церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ».

«Так непривычно говорить что-то серьезное сегодня. Обычно моя задача – дарить людям радость, счастье, любовь и добро.

Вы знаете, мои хорошие, говорят, что краткость – сестра таланта. Если говорят, то говорят. Это говорят только те, кому нечего сказать. Мне есть что сказать, слава богу. Можно? Я тут недавно подумала... Так странно, не улыбаются, сезон закончили отлично. Будет много официальных слов: «вы молодцы» и так далее. Я потеряла мысль...

Поняла, когда увидела своих друзей. В футболе у меня их много. У меня была большая футбольная карьера – кстати, лучше, чем у бывшего мужа (речь об экс-игроке « » – Sports.ru).

Мы очень похожи, я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Каждый раз, когда кто-то не забивает... Говорят, учили ли бегать, можно же попасть. Нас объединяет вера в наш талант.

Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде и на «Камп Ноу». Мои интимные фото тоже сливали, как и фото . Мы похожи, мы верим в себя, падаем и снова поднимаемся. Всегда буду топить за Россию, за спорт. Вы дарите молодежи надежду на светлое будущее.

С окончанием сезона! Продолжайте лучше, пожалуйста, и, самое главное, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте!» – сказала поп-исполнительница.

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