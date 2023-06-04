Гендиректор «Спартака»: «И Промес, и мы считаем его невиновным. Будем содействовать с получением паспорта РФ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Квинси Промес натурализация Матч ТВ Футбол

В «Спартаке» Квинси Промеса считают невиновным, несмотря на уголовные дела в Нидерландах.

В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Кроме того, Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

– Психологическое состояние Промеса не изменилось после последних решений суда в Нидерландах?

Квинси всегда позитивен. И он, и мы считаем его невиновным. Во всяком случае, до соответствующего решения.

– Как обстоят дела с возможным получением российского гражданства для него?

– Думаю, мы к этому вопросу вернемся чуть позже.

– Пока не до этого?

– Не то что не до этого – надо завершить процедуры и пройти ряд процедур с гражданством. Поэтому этими вопросами займемся чуть позже.

– Но клуб готов оказать содействие в получении паспорта?

– Не только готов, но и будет.

– Когда примерно этот момент может наступить?

– Думаю, в следующем сезоне мы к этому вопросу вернемся. В течение сезона, ближе к зиме, – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году

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113 комментариев

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Ебздрогыч
Поскольку решение о предоставлении гражданства принимает президент - думаю, он с пониманием отнесется к непризнанию решения нидерландского суда...
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СБГ СПБ
Ответ Ебздрогыч
Поскольку решение о предоставлении гражданства принимает президент - думаю, он с пониманием отнесется к непризнанию решения нидерландского суда...
Да и МИДу будет человек полезен. Самолёт ведь простаивает
+73
-6
+67
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Крыло советов
Я считаю себя мужем Галь Годот
+58
-7
+51
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interested
Главное виновник считает себя невиновным, значит свой в доску. ;)
+34
-2
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Доктор Броманталь
То что делает руководство «Спартака» называется «укрывательство преступника».
+44
-24
+20
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Игорь М.
Ответ Крыло советов
Я считаю себя мужем Галь Годот
А я считаю себя её любовником
+15
0
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general main
Ответ Крыло советов
Я считаю себя мужем Галь Годот
Респект, зачетная у тебя!
+15
0
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Pucheslav
Ответ Доктор Броманталь
А как его могут осудить если он от следствия бегает ? Нет обвинений - нет суда. Нет суда - нет приговора.
Заочно, если не приходит, на основании имеющихся материалов
+15
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Pucheslav
А кто ему паспорт даст пока он под следствием ? Если его осудят то он уже не сможет его получить
+17
-4
+13
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Доктор Броманталь
Для Спартака отмазывать преступников обычное дело.

Братцы Старостины в войну за взятки отмазывали от фронта. Что было доказано судом. А после войны сказки рассказывали что якобы их посадили за то что не захотели в Динамо переходить.
+18
-6
+12
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general main
Не позорьте страну и ее народ! Вы народная команда, а получается уголовники у вас одни!
+19
-7
+12
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MishaFCZ
Самим не смешно.Посмешище.
+21
-10
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КуКуРуЗа
стыдно за Спартак
+14
-4
+10
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Его Величество Златан
И они называют себя народной командой? да они скатились в такую бочку....позор
+11
-2
+9
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Lumberjack
Спартак в очередной раз доказывает, что пробивать дно они готовы в любом аспекте. Теперь будут содействовать получению гражданства для уголовника с несколькими статьями.
+12
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Доктор Броманталь
Ответ Зубы Дзюбы
Ну учитывая как европейские разные инстанции к нам последний год относится, ничего необычного
А Промес для нас кто ? Чем он для нас полезен ?

Я понимаю Сноуден. Но этот наркоторговец и уголовник нам зачем ?
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box2box2
Ну этого в Вагнер на передок
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Millencolin
часто страны, у которых, скажем так, натянутые отношения, не выдают друг другу осужденных по экономическим или политическим статьям. но этот персонаж участник контрабанды полутора тонн кокаина! кроме того, кого-то ножом ударил. гражданство этому господину?
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Любитель побеждать
Промес теперь как Сноуден, вечно в России.
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Один живой
групповое помутнение разума в отдельно взятом клубе перестает быть забавным...скорее рецидив и патология, "мы"))...
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Злодей Спб
Ишь чего задумали :) Все последние действия клуба и игрока говорят об обратном. Чего стоит история с прятками Квинси в РФ, в то время, когда клуб выезжал на сборы зимой.

Сначала пускай в Нидерланды на слушание суда хотя бы раз скатается раз невиновен.
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Max9999
Шоколад ни в чем не виноват!
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Евгений Кошелек
Ответ Pucheslav
А кто ему паспорт даст пока он под следствием ? Если его осудят то он уже не сможет его получить
Серьёзно? Может тогда расскажите, как Джеф Монсон получил российское гражданство? Это раз. И второе, за какие заслуги гражданство дали Малкому и Клаудиньо, на сколько мне не изменяет память ни тот ни другой 5 лет в РФ не прожили. Так что, это скорее на усмотрение президента и МИДа можно сделать кучу исключений.
+5
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
Поскольку решение о предоставлении гражданства принимает президент - думаю, он с пониманием отнесется к непризнанию решения нидерландского суда...
В пику Гааге Промес должен стать россиянином уже в понедельник.)
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Shan1us
Ответ Pucheslav
А кто ему паспорт даст пока он под следствием ? Если его осудят то он уже не сможет его получить
Ну на твой вопрос очень легко ответить - президент. Только у него есть полномочия выдавать гражданство кому угодно по своему усмотрению, невзирая на правила выдачи гражданства.
+4
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