Гендиректор «Спартака»: «И Промес, и мы считаем его невиновным. Будем содействовать с получением паспорта РФ»

В «Спартаке» Квинси Промеса считают невиновным, несмотря на уголовные дела в Нидерландах.

В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Кроме того, Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений двоюродному брату.

– Психологическое состояние Промеса не изменилось после последних решений суда в Нидерландах?

– всегда позитивен. И он, и мы считаем его невиновным. Во всяком случае, до соответствующего решения.

– Как обстоят дела с возможным получением российского гражданства для него?

– Думаю, мы к этому вопросу вернемся чуть позже.

– Пока не до этого?

– Не то что не до этого – надо завершить процедуры и пройти ряд процедур с гражданством. Поэтому этими вопросами займемся чуть позже.

– Но клуб готов оказать содействие в получении паспорта?

– Не только готов, но и будет.

– Когда примерно этот момент может наступить?

– Думаю, в следующем сезоне мы к этому вопросу вернемся. В течение сезона, ближе к зиме, – сказал генеральный директор « » .

Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году

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