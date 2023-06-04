Гендиректор «Спартака»: «И Промес, и мы считаем его невиновным. Будем содействовать с получением паспорта РФ»
В «Спартаке» Квинси Промеса считают невиновным, несмотря на уголовные дела в Нидерландах.
В конце мая полузащитника красно-белых обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году. Кроме того, Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений двоюродному брату.
– Психологическое состояние Промеса не изменилось после последних решений суда в Нидерландах?
– Квинси всегда позитивен. И он, и мы считаем его невиновным. Во всяком случае, до соответствующего решения.
– Как обстоят дела с возможным получением российского гражданства для него?
– Думаю, мы к этому вопросу вернемся чуть позже.
– Пока не до этого?
– Не то что не до этого – надо завершить процедуры и пройти ряд процедур с гражданством. Поэтому этими вопросами займемся чуть позже.
– Но клуб готов оказать содействие в получении паспорта?
– Не только готов, но и будет.
– Когда примерно этот момент может наступить?
– Думаю, в следующем сезоне мы к этому вопросу вернемся. В течение сезона, ближе к зиме, – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Братцы Старостины в войну за взятки отмазывали от фронта. Что было доказано судом. А после войны сказки рассказывали что якобы их посадили за то что не захотели в Динамо переходить.
Я понимаю Сноуден. Но этот наркоторговец и уголовник нам зачем ?
Сначала пускай в Нидерланды на слушание суда хотя бы раз скатается раз невиновен.