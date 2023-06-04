Ролан Гаррос. 4-й круг. Хачанов сыграет с Сонего, Джокович встретится с Варильясом, Алькарас – с Музетти
Карен Хачанов сыграет с Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Карлос Алькарас встретится с Лоренцо Музетти.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 4 июня, 12.00
- Дата проведения
- 4 июня, 13.30
- Дата проведения
- 4 июня, 15.30
- Дата проведения
- 4 июня, 17.30
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