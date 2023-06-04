Ролан Гаррос. 4-й круг. Хачанов сыграет с Сонего, Джокович встретится с Варильясом, Алькарас – с Музетти

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос результаты ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Карен Хачанов сыграет с Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас встретится с Лоренцо Музетти.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
4 июня, 12.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Дата проведения
4 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
4 июня, 15.30
Онлайн матча

 

Себастьян Офнер (Австрия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
4 июня, 17.30
Онлайн матча

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10 комментариев

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Liza Veselova
Я человек простой, за Музетти с детства болею
+9
0
+9
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Viktor Makaroff
Карен вперёд! Надо забирать!
+4
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Gulnara Sadykova
Карен, не хочется больше расстраиваться.Успехов!
+1
0
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Никита Волк
Ответ Guillermo
Будьте любезны, после кого на корт выходят Карась с Музетти?
Павлюченкова - Джокович - Алькарас
+1
0
+1
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Guillermo
Будьте любезны, после кого на корт выходят Карась с Музетти?
0
0
0
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armmaster
За Карена! Лоренцо тебе по силам
0
0
0
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Доминик
Карен очень стабилен. Стабильно проходит первые раунды. Стабильно ляжет под Новака в трех сетах послезавтра ))
+1
-1
0
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Guillermo
Ответ Никита Волк
Павлюченкова - Джокович - Алькарас
Спасибо. Я бы в шахматном порядке м и ж расставил, ну да ладно, оргам виднее.
0
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