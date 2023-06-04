Генич признан лучшим комментатором сезона в РПЛ. Он обошел Нагучева и Шнякина

Теги премьер-лига Россия рейтинги телевидение Константин Генич Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Константин Генич признан лучшим комментатором сезона в Мир РПЛ.

В финальном голосовании в номинации «Комментатор сезона» премии «Winline Герои РПЛ» Генич обошел Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина.

В финальном этапе голосования участвовали капитаны и главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты. Отметим, что в голосовании болельщиков Генич также набрал наибольшее количество голосов.

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100 комментариев

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Паненка Смолова
Аксиома Эскобара
+56
-5
+51
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avcgloronalduMU
вот это компания - трус, балбес, и бывалый, один токсичней другого
уже все от них плюются, без звука матч ТВ смотрят или выбирают иностранных комментаторов на сторонних трансляциях
+41
-9
+32
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artpal
Ответ dimamak10
Очень удивительно что в голосовании болельщиков он набрал первое место, его постоянно тут хейтят
А кого тут не хейтят?
+29
-1
+28
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Андрюха с района
Хз, как он РПЛ комментит) Может, лучше готовится) Но европейские матчи он комментит так себе)
+26
-6
+20
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Men77
Ответ dimamak10
Очень удивительно что в голосовании болельщиков он набрал первое место, его постоянно тут хейтят
поверь мне, мнения "тутошних"вообще не показатель. Тут своеобразная публика
+21
-10
+11
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Ganibale
Ответ Дмитрий9779
Как вообще можно было Шнякина включить в тройку лучших?Генич...
Я тоже не в восторге от этой тройки, ну если задуматься, не черданцева же включать. А все эти новенькие Дурасов еще хуже, очень плохо все даже выделить некого как чемпионат просел так и комментаторы никаких личностей
+9
0
+9
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ВладимирНеПутин
Генич амбассадор той же бк, которая организовала эту премию. Шнякина, Нагучев амбассадоры другой бк, поэтому не сомневался, что приз получит Генич
+10
-1
+9
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Criptonit
Орден дадут?
+8
-1
+7
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dimamak10
Очень удивительно что в голосовании болельщиков он набрал первое место, его постоянно тут хейтят
+9
-3
+6
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nikitosdaipoltos
Ответ Дмитрий9779
Как вообще можно было Шнякина включить в тройку лучших?Генич...
Когда нечего выбирать, выбираешь из тех, что было
+8
-2
+6
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Best game on Earth
Приходится разбираться в сортах г-на.
+5
0
+5
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Verhovn
Никакого негатива к Геничу, хоть он и мясной. Нормально коментит)
+15
-10
+5
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sohal
Лучший из трёх топовых профессионалов😂
+5
-2
+3
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dreamstep
Кто эти люди, голосовавшие за Генича?
+5
-2
+3
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Dylan Walker
Ха-ха-ха.
С таким "лучшим комментатором" и футбол не нужен в принципе...
+6
-3
+3
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Savardus
Раньше - Розанов, Уткин, Казанский, Стогниенко.
Сейчас - Генич, Нагучев, Шнякин....
+3
0
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maran
Ответ Criptonit
Орден дадут?
он уже готовит дырочку для ордена
+3
0
+3
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angry horse
мясной позорник этот Кекич😎
+11
-8
+3
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Beloded2007
Ответ Паненка Смолова
Аксиома Эскобара
Или покультурнее - Вилка Мортона)
+3
0
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AlexZhano__
🤦🤦🤦
+6
-3
+3
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Клирик
Это говорит только об одном. Нет у нас больше комментаторов.
+3
-1
+2
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Дмитрий9779
Как вообще можно было Шнякина включить в тройку лучших?Генич...
+8
-6
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zer
Косноязычий чел признан лучшим комментатором - это все, что нужно знать об уровне комментаров
+1
0
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Такие дела
Только Чердак должен быть лучшим. Он беспристрамтен
+1
0
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v.belorussky
Что интересно, каждый из них, в основном не комментирует, а пересказывает новости и статьи со спортса/каламбурит/шутит и всяческий собой самолюбуется.
+1
0
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