Генич признан лучшим комментатором сезона в РПЛ. Он обошел Нагучева и Шнякина
Константин Генич признан лучшим комментатором сезона в Мир РПЛ.
В финальном голосовании в номинации «Комментатор сезона» премии «Winline Герои РПЛ» Генич обошел Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина.
В финальном этапе голосования участвовали капитаны и главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты. Отметим, что в голосовании болельщиков Генич также набрал наибольшее количество голосов.
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уже все от них плюются, без звука матч ТВ смотрят или выбирают иностранных комментаторов на сторонних трансляциях
С таким "лучшим комментатором" и футбол не нужен в принципе...
Сейчас - Генич, Нагучев, Шнякин....