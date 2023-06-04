Генич признан лучшим комментатором сезона в РПЛ. Он обошел Нагучева и Шнякина

Константин Генич признан лучшим комментатором сезона в Мир РПЛ.

В финальном голосовании в номинации «Комментатор сезона» премии «Winline Герои РПЛ» Генич обошел и .

В финальном этапе голосования участвовали капитаны и главные тренеры команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты. Отметим, что в голосовании болельщиков Генич также набрал наибольшее количество голосов.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы