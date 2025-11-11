Гендиректор «Ювентуса» Комолли: «Каждый день просыпаюсь с мыслью: как сделать, чтобы «Юве» снова начал побеждать? Я одержим победами»

Дамьен Комолли: ежедневно думаю, как сделать так, чтобы «Ювентус» снова побеждал.

Генеральный директор «Ювентуса » Дамьен Комолли высказался о задачах клуба.

Выступая перед журналистами на «Альянц Стэдиум», Комолли поблагодарил Джона Элканна за доверие и подчеркнул значимость своей новой должности.

«Для меня это честь и привилегия – управлять этим клубом. Каждый день я просыпаюсь с мыслью: как сделать так, чтобы «Ювентус» снова начал побеждать? Я одержим победами. У этого клуба невероятная история успеха, и нет иного пути, кроме как ее продолжать и чтить.

Мы работали над тем, чтобы нужные люди занимали нужные позиции и разделяли правильные ценности. Мы одержимы идеей совершенствования – у нас нет времени на раздумья. Наша единственная цель – возвращение к победам», – приводит слова Комолли TuttoMercatoWeb.