Владислав Радимов: «Если бы Карпин сейчас перешел в «Спартак», это была бы хорошая история. Фанаты «Динамо» его недолюбливают, а для спартаковцев это отличный вариант»
Владислав Радимов считает, что для «Спартака» будет хорошо, если Валерий Карпин вернется в клуб.
Сегодня красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
«Не думаю, что «Спартаку» в ближайшей перспективе может помочь такой тренер, как Вадим Романов. Все же это должен быть уверенный специалист, авторитет для таких игроков, которые собраны в команду.
А вот когда узнал про увольнение Станковича, сразу подумал о том, что у Валерия Карпина дела идут не очень в «Динамо», и это была бы хорошая история, если бы он перешел в «Спартак». Болельщики бело-голубых явно недолюбливают Карпина, он сам очевидно на грани нерного срыва, а для спартаковцев это было бы вообще отличный вариант», – сказал бывший полузащитник «Зенита».