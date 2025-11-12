Владислав Радимов: «Если бы Карпин сейчас перешел в «Спартак», это была бы хорошая история. Фанаты «Динамо» его недолюбливают, а для спартаковцев это отличный вариант»

Владислав Радимов: если бы Карпин сейчас перешел в «Спартак», было бы хорошо.

Владислав Радимов считает, что для «Спартака » будет хорошо, если Валерий Карпин вернется в клуб.

Сегодня красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

«Не думаю, что «Спартаку» в ближайшей перспективе может помочь такой тренер, как Вадим Романов. Все же это должен быть уверенный специалист, авторитет для таких игроков, которые собраны в команду.

А вот когда узнал про увольнение Станковича, сразу подумал о том, что у Валерия Карпина дела идут не очень в «Динамо », и это была бы хорошая история, если бы он перешел в «Спартак». Болельщики бело-голубых явно недолюбливают Карпина, он сам очевидно на грани нерного срыва, а для спартаковцев это было бы вообще отличный вариант», – сказал бывший полузащитник «Зенита».