«Верона» и «Специя» сыграют за право остаться в Серии А на нейтральном поле. У них по 31 очку
«Верона» и «Специя» проведут матч для определения вылетающей команды.
Команда Марко Дзаффарони сегодня уступила «Милану» (1:3), команда Леонардо Семпличи – «Роме» (1:2). Обе они набрали по 31 очку и решат свою дальнейшую судьбу в очном противостоянии.
Дата матча пока не определена. Он состоится на наступившей неделе на нейтральном поле.
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Я написал « За Специю» 😅
И чем хороша Верона? Играли в тихий ужас весь чемп, но дело вовсе не в этом.
Если бы ты знал ещё и внутреннюю кухню чемпионата Италии и какие у Милана и Вероны были моменты в последние 2 сезона, не писал бы чушь.
Передай привет Осеру.
И здесь я тоже буду прав.