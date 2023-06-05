«Верона» и «Специя» сыграют за право остаться в Серии А на нейтральном поле. У них по 31 очку

«Верона» и «Специя» проведут матч для определения вылетающей команды.

Команда Марко Дзаффарони сегодня уступила «Милану» (1:3), команда Леонардо Семпличи – «Роме» (1:2). Обе они набрали по 31 очку и решат свою дальнейшую судьбу в очном противостоянии.

Дата матча пока не определена. Он состоится на наступившей неделе на нейтральном поле.

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