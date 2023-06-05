«Верона» и «Специя» сыграют за право остаться в Серии А на нейтральном поле. У них по 31 очку

Теги серия А Италия Верона Специя Д2 Италия Леонардо Семпличи Футбол

«Верона» и «Специя» проведут матч для определения вылетающей команды.

Команда Марко Дзаффарони сегодня уступила «Милану» (1:3), команда Леонардо Семпличи – «Роме» (1:2). Обе они набрали по 31 очку и решат свою дальнейшую судьбу в очном противостоянии.

Дата матча пока не определена. Он состоится на наступившей неделе на нейтральном поле.

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10 комментариев

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Sedredin7
ничего себе)
+17
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+17
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master_of_dzen
А вот оно что, то то думаю чего нет новостей по вылету, кстати справедливо вот так вот выявить неудачника при равенстве очков
+13
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+13
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Ярик01
У вас ошибка, уже как полгода команду возглавляет не Боккетти, а Марко З(Ц)аффарони
+1
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+1
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Теннисный абсолют
Ответ 0rbit
За Специю.
Тебе нравится гадости писать о хороших командах
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0rbit
Ответ Теннисный абсолют
Тебе нравится гадости писать о хороших командах
где здесь гадости, лол?
Я написал « За Специю» 😅

И чем хороша Верона? Играли в тихий ужас весь чемп, но дело вовсе не в этом.
Если бы ты знал ещё и внутреннюю кухню чемпионата Италии и какие у Милана и Вероны были моменты в последние 2 сезона, не писал бы чушь.
Передай привет Осеру.
И здесь я тоже буду прав.
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