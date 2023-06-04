Федотов признан лучшим тренером РПЛ. ЦСКА занял второе место при нем
Владимир Федотов выбран лучшим тренером сезона Мир РПЛ.
Возглавляющий ЦСКА специалист получил награду на премии «Winline Герои РПЛ».
56-летний тренер в первый сезон во главе армейцев занял с командой второе место в чемпионате России.
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Первые медали за 5 сезонов есть - осталось взять первый трофей за 5 сезонов в виде Кубка России )
Но сезон всех расставил по местам, и теперь физрук заслуженно стал Валентинычем. Поздравляю и его, и армейцев)
Семак продолжает делать то, что и должен, грамотно пользуясь отличными ресурсами.
Федотов вернул стагнирующий ЦСКА в призеры впервые за 5 лет.
Абаскаль неоднозначный сезон провел, но прыгнуть с 10 места на третье это тоже солидно.
Карпин вообще совершил подвиг, со всеми сложностями Ростова еще и имея состав уровня второй восьмерки, реально боролся до последнего тура за серебро.
Ташуев занял с Ахматом рекордное для грозненцев 5 место
В дерзкий Оренбург Лички влюбились по-моему все, побольше бы таких смелых середняков, играющих от себя.
Галактионов сначала держал Пари НН далеко от стыков, потом стал с Локо лучшей командой весны.
Гончаренко превратил Урал в крепкий орешек, хоть и традиционно сдал весной.
Ну и снимаю шляпу перед Осинькиным, держать клуб на плаву, когда у тебя в каждое ТО уходит половина состава, еще и показывая при этом приятный футбол, это круто.
Короче, более чем в половине клубов тренеры могут собой гордиться. И это лишний повод для радости в текущем сезоне.
Теперь к такому тренеру бы еще игроков более качественных на некоторые позиции.