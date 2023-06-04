Федотов признан лучшим тренером РПЛ. ЦСКА занял второе место при нем

Владимир Федотов выбран лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

Возглавляющий ЦСКА специалист получил награду на премии «Winline Герои РПЛ».

56-летний тренер в первый сезон во главе армейцев занял с командой второе место в чемпионате России.

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