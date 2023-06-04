Федотов признан лучшим тренером РПЛ. ЦСКА занял второе место при нем

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Владимир Федотов выбран лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

Возглавляющий ЦСКА специалист получил награду на премии «Winline Герои РПЛ».

56-летний тренер в первый сезон во главе армейцев занял с командой второе место в чемпионате России.

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52 комментария

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Кирилл
Владимир Валентинович со своим штабом провел невероятную работу по реабилитации ЦСКА после трудных и сложных сезонов !

Первые медали за 5 сезонов есть - осталось взять первый трофей за 5 сезонов в виде Кубка России )
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Копирайтер Заремы
Скорее бы уже объявили кто чемпион по Xg, устал ждать и нервничать
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Affatograf
Валентиныч!Вперёд за кубком!
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RembaXXX
Федотов отличную работу проделал, при нем даже Обляков стал на футболиста походить, Чалов побил свой же рекорд по голам за сезон, я лично в нем не сомневался, по работе в Оренбурге и Сочи уже было видно, какой он грамотный специалист.
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warhorse
Ответ RembaXXX
Федотов отличную работу проделал, при нем даже Обляков стал на футболиста походить, Чалов побил свой же рекорд по голам за сезон, я лично в нем не сомневался, по работе в Оренбурге и Сочи уже было видно, какой он грамотный специалист.
Обляков всегда был хорошим футболистом. Кто этого не видел, пусть лучше бадминтон смотрит))
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Oleg Olegov
А как его по сезону помоями поливали. Когда проиграл Сочи Бердыева в первом матче после рестарта, был заплюсован коммент типа Вот что бывает, когда у одной команды есть тренер, а у другой физрук.
Но сезон всех расставил по местам, и теперь физрук заслуженно стал Валентинычем. Поздравляю и его, и армейцев)
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Shuller18
Вот кстати в прошедшем сезоне было много тренерских перфомансов:
Семак продолжает делать то, что и должен, грамотно пользуясь отличными ресурсами.
Федотов вернул стагнирующий ЦСКА в призеры впервые за 5 лет.
Абаскаль неоднозначный сезон провел, но прыгнуть с 10 места на третье это тоже солидно.
Карпин вообще совершил подвиг, со всеми сложностями Ростова еще и имея состав уровня второй восьмерки, реально боролся до последнего тура за серебро.
Ташуев занял с Ахматом рекордное для грозненцев 5 место
В дерзкий Оренбург Лички влюбились по-моему все, побольше бы таких смелых середняков, играющих от себя.
Галактионов сначала держал Пари НН далеко от стыков, потом стал с Локо лучшей командой весны.
Гончаренко превратил Урал в крепкий орешек, хоть и традиционно сдал весной.
Ну и снимаю шляпу перед Осинькиным, держать клуб на плаву, когда у тебя в каждое ТО уходит половина состава, еще и показывая при этом приятный футбол, это круто.
Короче, более чем в половине клубов тренеры могут собой гордиться. И это лишний повод для радости в текущем сезоне.
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Назар Игорь
Логично и справедливо.
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\ЦВБП/
Ответ MachineGunKelly
Спорное решение. По сути не провали Ростов и Спартак весну, то ЦСКА и в тройке б не было
Спорное решение, не провали ЦСКА середину сезона, то он мог бы бороться за чемпионство! Это по твоей логике
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Честный контроль
Справедливо! Надеюсь в следующем сезоне ЦСКА станет еще сильнее. И не будет зависеть от ручных карасей
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Vagner01
Классная работа тренер! Поздравляю!
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Арсений Чернобаев
Ответ Burel
Заслуженно, а семак даже не смог выиграть максимум, работая за пазухой у дюкова и миллера и провалившись в кубке
не минусуйте, чел из параллельной вселенной
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Islam Gasanov
Семак снова в пролете бугага, никто его всерьёз не воспринимает не смотря на картонные чемпионства
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SummanenaFanat
Поздравления Владимиру Валентиновичу! Осень немного завалили, но весна была шикарна. Тем более в концовке, молодец, что смог настроить команду на решающие матчи. Жаль, что немного обесценивается это отсутствием еврокубков.
Теперь к такому тренеру бы еще игроков более качественных на некоторые позиции.
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Rudenzik
В РПЛ тоже есть лысый шарлатан
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Дмитрий Керпатенко
Ответ MachineGunKelly
Спорное решение. По сути не провали Ростов и Спартак весну, то ЦСКА и в тройке б не было
если бы да кабы, из этой серии
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Men77
Скоро Царь получит лицензию и всё, никаких шансов у ребят не будет!
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Shuller18
Ответ Максим Таганов
Федотов молодец! но мне лично понравился Личка, с такими бревнами, такой футбол)
Вера и Мансилья бревна?))
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Промах Мораты
Ответ Burel
ЦСКА - легитимный чемпион, если убрать за скобки команду Кукуяна: благодаря чему она выигрывает напоминать нет необходимости
Чего только не придумают
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Tigranodovar
Ответ Burel
Обезьяну поставь вместо семака: такой же результат будет в лиге миллера. Да и 3 миллиона Евро в год платить не придётся
уже пробовали с Луческу и Манчини
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Nick Crosier
Что за бред? Семак 5 лет берет чемпионство,а лучший Федотов.
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riverman1980
Федотов был лучшем тренером РПЛ еще когда брал пятое место с Сочи. Жаль, что чтобы это понять "экспертам" потребовалось еще два сезона. А еще больше жаль, что Федотову доверили топ-клуб РПЛ только в 56 лет и то, когда в нем стало мало денег и нет хорошего состава.
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nugoboss
Наверное Григорян думает! блин чем он лучше меня, почему не я. 😁
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Такие дела
Таллалаев лучший. Он старался
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игорь валько
Ответ MachineGunKelly
Спорное решение. По сути не провали Ростов и Спартак весну, то ЦСКА и в тройке б не было
не провали локомотив первую часть сезона чемпионом стал бы!
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