Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводила к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»

Сантьяго Канисарес: «Барселона» исторически неохотно отпускает игроков в сборные.

Бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» Сантьяго Канисарес прокомментировал исключение Ламина Ямаля из заявки сборной Испании .

Ранее стало известно , что 18-летний вингер «Барселоны» не сыграет в ноябре против Грузии и Турции. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

«Возможно, в долгосрочной перспективе для Ламина будет лучше отдохнуть 10-15 дней, но действительно ли необходима такая секретность и война эго?

Так сложилось исторически, что «Барселона », начиная с эпохи Кройффа , старалась свести к минимуму выступления своих игроков за сборные», – сказал Канисарес.