Канисарес о травме Ямаля и процедуре без уведомления: «Барса» еще со времен Кройффа сводила к минимуму выступления игроков за сборные. Так ли нужна секретность и война эго?»
Сантьяго Канисарес: «Барселона» исторически неохотно отпускает игроков в сборные.
Бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» Сантьяго Канисарес прокомментировал исключение Ламина Ямаля из заявки сборной Испании.
Ранее стало известно, что 18-летний вингер «Барселоны» не сыграет в ноябре против Грузии и Турции. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.
«Возможно, в долгосрочной перспективе для Ламина будет лучше отдохнуть 10-15 дней, но действительно ли необходима такая секретность и война эго?
Так сложилось исторически, что «Барселона», начиная с эпохи Кройффа, старалась свести к минимуму выступления своих игроков за сборные», – сказал Канисарес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
