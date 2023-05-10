Джокович присутствует на матче «Милан» – «Интер» в Лиге чемпионов

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Новак Джокович Открытый чемпионат Италии Футбол

Новак Джокович посетил полуфинал Лиги чемпионов, где «Милан» играет с «Интером».

«Милан» пригласил 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» в качестве специального гостя.

Фото: твиттер ФК «Милан»

На этой неделе Джокович стартует на «Мастерсе» в Риме. Его первым соперником станет Томас Мартин Этчеверри.

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29 комментариев

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Parce
А когда сам Милан подъедет?
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Football poet
После Сити-Реала, где была гегемония сухой тактики, Интер-Милан сегодня на фоне как услада для глаз, как будто смотрю футбол 00ых, где были тупо футбольные качели!)
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aliev.islam.1976@icloud.com
Даже Джокович пришел,а милан что то не пришел
+19
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Иван Иванов
Ответ Parce
А когда сам Милан подъедет?
Водитель-новичок их по ошибке в Колизей отвёз, ко второму тайму будут!
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Alexandr Sokolov
новак после 25 кажется вообще не меняется))
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Иван Иванов
Ответ Ярик01
А когда он играет в Риме, вроде завтра? Не очень близко
600 км. На поезде за 3 часа доедет.
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Теннисный абсолют
Молодец, Величайший!
Ждем хорошего выступления в Риме.
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Valery24
Ответ Хозяин патриотов
Не припомню ни одного противостояния в 1/2 Лиги Чемпионов, в котором все ясно было к тому моменту, когда не прошла даже треть тайма. Так что да, здесь прямая связь. Виноват в этом именно Джокович.
Не ну всякое конечно видали,но то,что Новак виноват в проигрышах футбольных команд-это что-то новенькое 😂
Как же велИк!!
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Михо
Прикольная там туса, Джок рядом с Шевой сидит и Мальдини рядом)
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Lanapiano
Красавец! И Берреттини там)
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Максим Вердиян
Ответ Иван Иванов
Водитель-новичок их по ошибке в Колизей отвёз, ко второму тайму будут!
В Миланский колизей?
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Андрей Хенто
Ответ Хозяин патриотов
Он за Милан болеет, а они вылетели из ЛЧ уже на 10 минуте первого полуфинального матча. Принёс удачу бгг
Конечно, именно ведь из-за Джоковича проигрывают, а не потому что Интер шикарен в первом тайме.
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Владимир Владимирович
Император на вип ложе , как и полагается в Италии
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Иван Иванов
Ответ Максим Вердиян
В Миланский колизей?
Чувак, не задавай лишних вопросов. 😎
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Иван Иванов
Ответ Jan Paskel
Я лично из гостишки на матч из центра 2 часа добирался. А тут прям за 3 часа и Рим 😀
Ну я в Гугл-картах вбил. Там написано, что есть поезд, который довезёт за 3 часа. Видимо суперскоростной какой-то 😀
Ну в принципе всё логично. Если скорость поезда 200 км/час, то за 3 часа доедет. )
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dudufufu
Милан тоже присутствует
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Stasinho7
Там ещё Берриттини показали, но Шнякин его не знает.
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Игорь Попов
Милан пригласил Джоку , а команду где то оставил.
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Трент Резнор
Порадовали, так порадовали
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Ярик01
А когда он играет в Риме, вроде завтра? Не очень близко
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Lada_ok
Ответ Алексей Дрожжин
осталось найти поезд который 200 км в час мчится на постоянке
Там у них такие и гоняют (ездила из Милана в Венецию на таком скоростном)
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