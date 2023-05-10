Джокович присутствует на матче «Милан» – «Интер» в Лиге чемпионов
Новак Джокович посетил полуфинал Лиги чемпионов, где «Милан» играет с «Интером».
«Милан» пригласил 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» в качестве специального гостя.
Фото: твиттер ФК «Милан»
На этой неделе Джокович стартует на «Мастерсе» в Риме. Его первым соперником станет Томас Мартин Этчеверри.
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Ждем хорошего выступления в Риме.
Как же велИк!!
Ну в принципе всё логично. Если скорость поезда 200 км/час, то за 3 часа доедет. )