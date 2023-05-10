Джокович присутствует на матче «Милан» – «Интер» в Лиге чемпионов

Новак Джокович посетил полуфинал Лиги чемпионов, где «Милан» играет с «Интером».

«Милан» пригласил 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» в качестве специального гостя.

Фото: твиттер ФК «Милан»

На этой неделе Джокович стартует на «Мастерсе» в Риме. Его первым соперником станет Томас Мартин Этчеверри.

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