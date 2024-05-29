Президент «Оренбурга»: «Два тренера топ-команд – Федотов и Личка – начинали строить карьеру и состоялись у нас. Мы всегда будем этим гордиться»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Оренбург Владимир Федотов Марцел Личка Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» гордится тем, что клуб открыл Марцела Личку для России.

– Вы рады за Личку, который долгое время работал в «Оренбурге», затем перешел в «Динамо» и был близок к победе в чемпионате?

– Конечно рад. Нас с Марцелом связывает длительная совместная работа. В свое время мы с (Дмитрием) Андреевым привели его в Первую лигу. Из-за решения привести иностранца в ФНЛ нас не критиковал только ленивый. Тогда это был нонсенс для всех.

Тем не менее тогда почувствовали, что Личка - человек слова, человек дела. На следующий день после церемонии вручения наград по итогам сезона РПЛ открыл телефон, и там была фотография от Марцела – он с наградой «Тренер года». (Фото) было подписано словами благодарности в мой адрес, с любовью к «Оренбургу». Позже мне прислали его выступление, где он тепло вспоминает нас в своей речи. Это вдвойне приятно.

Важно, что Личка оставил след не только в футбольной составляющей клуба. Не менее ценно то, что он показал себя как очень душевный человек, высочайшей культуры, умный во всем.

Нам повезло, что мы посмотрели, как работает Личка, и увидели, как можно по-другому относиться к тренировочному процессу, к взаимоотношениям внутри коллектива. Я человек возрастной, а Марцел годится мне, можно сказать, в сыновья. Но я с большим удовольствием наблюдал за ним, его тактичностью, образованностью. В то же время, если он в чем-то уверен, он обязательно это делает.

Возможно, «Оренбургу» особо нечем хвалиться в футболе, мы маленький клуб. Но два тренера топовых команд – Владимир Федотов и Личка – начинали строить карьеру у нас. Они состоялись в «Оренбурге», мы всегда будем этим гордиться, – сказал Василий Еремякин. 

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9 комментариев
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Личка Чемпион Беларуси с праймовым Динамо Брестом. Начинал карьеру там.
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К сожалению ЦСКА уже давно не является топ командой!
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Так Личка в Беларусии чемпионом стал., БАТЭ подвинул
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Топ/клуб, еще не гарантия, что всегда берут топ/тренера. Да и по самим клубам спорно.
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А что ни говори, но руководство в Оренбурге профессионалы. Они берут тренеров под клуб а не наоборот. Если хочешь долгосрочный проект то тренер должен подбираться под стиль команды. Молодцы, что сказать
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Человек из Чехии выучил(и продолжает учить) русский язык и очень старается отвечать на все вопросы журналистов! Растет над собой! Учтет все свои ошибки и в следующем сезоне его команда сыграет еще лучше!
Молодец Марцел!
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Оренбургу респект. Спортивный блок там отлично работает. С ограниченным бюджетом умеют договариваться и работать с игроками и тренерами.
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Ответ soyznik
Личка Чемпион Беларуси с праймовым Динамо Брестом. Начинал карьеру там.
Что же прямо оттуда в Динамо не взяли?
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Ответ soyznik
Личка Чемпион Беларуси с праймовым Динамо Брестом. Начинал карьеру там.
Он про Россию говорит...
Как бы то ни было Личку никто не знал когда он работал в Белоруссии
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