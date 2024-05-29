Президент «Оренбурга» гордится тем, что клуб открыл Марцела Личку для России.

– Вы рады за , который долгое время работал в «Оренбурге», затем перешел в « » и был близок к победе в чемпионате?

– Конечно рад. Нас с Марцелом связывает длительная совместная работа. В свое время мы с (Дмитрием) Андреевым привели его в Первую лигу. Из-за решения привести иностранца в нас не критиковал только ленивый. Тогда это был нонсенс для всех.

Тем не менее тогда почувствовали, что Личка - человек слова, человек дела. На следующий день после церемонии вручения наград по итогам сезона открыл телефон, и там была фотография от Марцела – он с наградой «Тренер года». (Фото) было подписано словами благодарности в мой адрес, с любовью к «Оренбургу». Позже мне прислали его выступление, где он тепло вспоминает нас в своей речи. Это вдвойне приятно.

Важно, что Личка оставил след не только в футбольной составляющей клуба. Не менее ценно то, что он показал себя как очень душевный человек, высочайшей культуры, умный во всем.

Нам повезло, что мы посмотрели, как работает Личка, и увидели, как можно по-другому относиться к тренировочному процессу, к взаимоотношениям внутри коллектива. Я человек возрастной, а Марцел годится мне, можно сказать, в сыновья. Но я с большим удовольствием наблюдал за ним, его тактичностью, образованностью. В то же время, если он в чем-то уверен, он обязательно это делает.

Возможно, «Оренбургу» особо нечем хвалиться в футболе, мы маленький клуб. Но два тренера топовых команд – Владимир Федотов и Личка – начинали строить карьеру у нас. Они состоялись в « », мы всегда будем этим гордиться, – сказал Василий Еремякин.