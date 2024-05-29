Президент ФНЛ о «Химках» и «Динамо» Махачкала: «Команды готовы к РПЛ финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован»

Президент ФНЛ высказался о выходе «Химок» и «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.

Команды заняли первое и второе места в Мелбет Первой лиге.

«Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом.

Команды, которые выходят в РПЛ, определились чуть раньше - это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в .

И « », и « » [Махачкала] готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ», – сказал .