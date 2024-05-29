Президент ФНЛ о «Химках» и «Динамо» Махачкала: «Команды готовы к РПЛ финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован»
Президент ФНЛ высказался о выходе «Химок» и «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.
Команды заняли первое и второе места в Мелбет Первой лиге.
«Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом.
Команды, которые выходят в РПЛ, определились чуть раньше - это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ.
И «Химки», и «Динамо» [Махачкала] готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ», – сказал Наиль Измайлов.
Т.е. вариант, когда у нас команды играют не ради повышения, достижения результата какого-то, а потому что есть бюджет выделенный и не отказываться же в конце концов - это ок?