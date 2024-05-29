Президент ФНЛ о «Химках» и «Динамо» Махачкала: «Команды готовы к РПЛ финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Наиль Измайлов Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Президент ФНЛ высказался о выходе «Химок» и «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ.

Команды заняли первое и второе места в Мелбет Первой лиге.

«Замечательный сезон, непредсказуемый. До последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом.

Команды, которые выходят в РПЛ, определились чуть раньше - это позволило играть свободнее. Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ.

И «Химки», и «Динамо» [Махачкала] готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ», – сказал Наиль Измайлов.

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4 комментария
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Если Динамо нужно будет хотя бы местным болельщикам, то кому нужны Химки в РПЛ?
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Еще бы спортс был заинтересован, а то захотел статистику команды посмотреть, а там черт пойми что
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Мне одному режет слух благодарность командам, которые оказались готовы?
Т.е. вариант, когда у нас команды играют не ради повышения, достижения результата какого-то, а потому что есть бюджет выделенный и не отказываться же в конце концов - это ок?
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если Динамо нужно будет хотя бы местным болельщикам, то кому нужны Химки в РПЛ?
Всем нам, чтобы от души посмеяться
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