Бутта Магомедов о шансах «Химок» попасть в топ-10 в РПЛ: «Это реально. У нас хорошая команда. Будем стараться занять как можно более высокое место»
Бутта Магомедов высказался о шансах «Химок» попасть в топ-10 в Мир РПЛ.
– Какие эмоции от победы в Первой лиге?
– Конечно, положительные. Сезон пролетел. Вроде вылетели недавно, но год прошел, и мы вернулись сразу же, с первого раза, поэтому приятно.
– Как будете готовиться к РПЛ?
– Отдохнем до 6‑го числа, там у нас начинается программа, которую нам скинули. С 16 июня начинаются сборы.
– Какие задачи будут стоять в следующем сезоне?
– Задача одна – всегда выигрывать в каждом матче и будем стараться занять как можно более высокое место.
– Генеральный директор клуба сказал, что «Химки» способны побороться за топ‑10 в следующем сезоне РПЛ. Согласны с ним?
– Конечно, это реально. Это спорт, это футбол. У нас хорошая команда, – сказал полузащитник подмосковного клуба.