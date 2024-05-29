Бутта Магомедов о шансах «Химок» попасть в топ-10 в РПЛ: «Это реально. У нас хорошая команда. Будем стараться занять как можно более высокое место»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Матч ТВ Бутта Магомедов Футбол

Бутта Магомедов высказался о шансах «Химок» попасть в топ-10 в Мир РПЛ.

– Какие эмоции от победы в Первой лиге?

– Конечно, положительные. Сезон пролетел. Вроде вылетели недавно, но год прошел, и мы вернулись сразу же, с первого раза, поэтому приятно.

– Как будете готовиться к РПЛ?

– Отдохнем до 6‑го числа, там у нас начинается программа, которую нам скинули. С 16 июня начинаются сборы.

– Какие задачи будут стоять в следующем сезоне?

– Задача одна – всегда выигрывать в каждом матче и будем стараться занять как можно более высокое место.

– Генеральный директор клуба сказал, что «Химки» способны побороться за топ‑10 в следующем сезоне РПЛ. Согласны с ним?

– Конечно, это реально. Это спорт, это футбол. У нас хорошая команда, – сказал полузащитник подмосковного клуба. 

3 комментария
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