Конате об уходе из «Ахмата»: «Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Всегда буду болеть и переживать за клуб»

Мохамед Конате объявил об уходе из «Ахмата».

«Ахмат» – это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моем сердце.

Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда», – сказал Конате.

26-летний форвард из Буркина-Фасо выступал за клуб из Грозного с 2021 года. В 90 матчах во всех турнирах игрок отметился 34 голами.

«Ахмат» об уходе Конате по окончании сезона: «Хочет попробовать силы в Европе. Не очень приятно расставаться с ним, но это футбол, к сожалению»