Конате об уходе из «Ахмата»: «Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Всегда буду болеть и переживать за клуб»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Мохамед Конате Р-Спорт Футбол

Мохамед Конате объявил об уходе из «Ахмата».

«Ахмат» – это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моем сердце.

Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда», – сказал Конате.

26-летний форвард из Буркина-Фасо выступал за клуб из Грозного с 2021 года. В 90 матчах во всех турнирах игрок отметился 34 голами.

«Ахмат» об уходе Конате по окончании сезона: «Хочет попробовать силы в Европе. Не очень приятно расставаться с ним, но это футбол, к сожалению»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Развился, привлек своей игрой более сильные клубы.
Всем пример!
+6
-1
+5
Оказывается только 26, тогда конечно все ещё впереди
+1
0
+1
Занятная у него клубная история
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий