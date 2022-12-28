РФС отложил вопрос перехода в Азию, авария Большунова и Устюгова, Шмурнов против Овечкина, победы «МЮ» и «Челси» и другие новости

1. РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию и планирует провести его до 31 декабря. Член исполкома Владимир Афанасьев прямо заявил, что причины переноса ему неизвестны. По мнению Вячеслава Колоскова, РФС взял паузу, чтобы получить гарантии от ФИФА и АФК. Министр спорта РФ Олег Матыцин, говоря о потенциальном переходе, заявил, что «не нужно делать очень резких движений». А Василий Уткин сравнил такой ход с изменой: «Милая, ты уехала, а лучше с женщиной, чем без».

2. Конфликт Большунов и Устюгова набирает обороты: в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России лыжники столкнулись и упали. Александр разбил лицо до крови и обвинил Устюгова – тот ответил, что все получилось неумышленно, да и вообще, нет у него никакого конфликта с Большуновым. Давайте разбираться, кто же виноват в этой аварии.

Гонку в итоге выиграл Александр Терентьев, а в женском спринте победу одержала Наталья Непряева.

3. Александр Шмурнов специально для Sports.ru максимально подробно объяснил, чем его раздражает Александр Овечкин. Все началось после того, как форвард «Вашингтона» вступил в Putin Team. Шмурнова рвет, когда говорят, что Овечкин будет более великим, чем Гретцки, а рекорды Никиты Кучерова ему гораздо милее.

4. В АПЛ «Челси» уверенно обыграл дома «Борнмут» (2:0), но потерял Джеймса, который вышел на поле впервые с октября. «Синие» прервали серию из трех поражений кряду. «Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» благодаря голам Рэшфорда, Марсьяля и Фреда.

5. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (4:0), Овечкин остался без очков. «Айлендерс» были сильнее «Питтсбурга» (5:1), Сорокин отбил 20 бросков из 21, Романов набрал очки в 3-м матче подряд. «Нэшвилл» уступил «Далласу» (2:3), Тренин забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

6. Александра Трусова выступит в шоу Плющенко «Снегурочка» 28 декабря, хотя ранее она снялась с ЧР из-за высокой температуры.

7. Зинэтула Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» и возглавил команду до конца сезона.

8. НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Лейкерс» обыграть «Орландо» и прервать серию из 4 поражений подряд, «Финикс» выиграл у «Мемфиса» и другие результаты.

9. На МЧМ по хоккею Финляндия забила 5 голов Словакии, Швеция обыграла Германию.

10. Выяснилось, что Бензема мог сыграть на ЧМ – его травма была связана с разрывом соединительной ткани, а не мышечного волокна.

11. Охват всех премьерных трансляций фигурного катания на Первом канале в этом сезоне – 44,5 млн человек. Это больше, чем у ЧМ-2022 по футболу.

12. Президент «Аль-Насра» опроверг слухи, что Криштиану Роналду будет получать в Саудовской Аравии 200 млн евро в год.

13. Муниципалитеты Петербурга выделили более 28,5 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки, на спектакль Плющенко – 381 тысячу.

14. РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу со «Спартаком».

15. В КХЛ в единственном матче игрового дня «Адмирал» победил «Амур».

Цитаты дня

Степанова о переходе российского спорта в Азию: «Научим богатеющих азиатов любить зимние виды спорта. Лучше мы, чем норвежцы»

Пресс-секретарь МИД Катара о биште для Месси: «Европоцентристы сходят с ума. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабской традиции?

Абаскаль о ситуации в России: «Магазины поменяли вывески, но в остальном мало что изменилось. Starbucks называется Stars, но кофе тот же»

Филимонов о Месси и Марадоне: «Смотрел игру обоих, Марадона был ярче. Лео более зависимый, Диего мог сделать игру сам, в 86-м вытащил сборную»

Салихова про РФС в Азии: «Что мы привезем, помимо кокошников и лаптей? Чем можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы проголосовали за»