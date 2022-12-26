Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Фалеева, Баранова, Соболева, Кулешова, Прокофьева выступят в коньковом спринте

27 декабря в Красногорске на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женский спринт свободным стилем.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.30 по московскому времени.

Старт-лист

13.

16. Ольга Царева

18.

20. Диана Соболева

22.

26.

32.

33.

35.

37.

38. Алена Баранова

40. Елизавета Пантрина

59.

99.