Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Фалеева, Баранова, Соболева, Кулешова, Прокофьева выступят в коньковом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Мария Истомина Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

27 декабря в Красногорске на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женский спринт свободным стилем. 

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.30 по московскому времени. 

Старт-лист 

13. Мария Истомина

16. Ольга Царева 

18. Вероника Степанова 

20. Диана Соболева

22. Христина Мацокина 

26. Анна Грухвина 

32. Анастасия Фалеева

33. Алиса Жамбалова 

35. Елизавета Шалабода 

37. Наталья Непряева 

38. Алена Баранова 

40. Елизавета Пантрина

59. Анастасия Прокофьева 

99. Анастасия Кулешова 

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