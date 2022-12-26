Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Фалеева, Баранова, Соболева, Кулешова, Прокофьева выступят в коньковом спринте
27 декабря в Красногорске на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женский спринт свободным стилем.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
5-й этап
Красногорск
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.30 по московскому времени.
Старт-лист
13. Мария Истомина
16. Ольга Царева
20. Диана Соболева
26. Анна Грухвина
33. Алиса Жамбалова
37. Наталья Непряева
38. Алена Баранова
40. Елизавета Пантрина
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