РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в АФК. Его планируют провести до 31 декабря

РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.

Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», – сказано в сообщении службы коммуникаций РФС.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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