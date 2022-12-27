РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в АФК. Его планируют провести до 31 декабря
РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.
«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.
Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», – сказано в сообщении службы коммуникаций РФС.
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
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Опять бункерный всех переиграл )))
- Что Гоголь?
- Гоголь подойдёт?
- Подойдёт.
- Ну, подождём.