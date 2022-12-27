РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в АФК. Его планируют провести до 31 декабря

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.

Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», – сказано в сообщении службы коммуникаций РФС.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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97 комментариев

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Berlin Alexanderplatz
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Ответ свинья в лесу
это чего такое?
Вы в лесу, там свиньи и правда не в курсе
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Berlin Alexanderplatz
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Ответ Дмитрий9779
Клоуны
Зачем клоунов обижать таким сравнением... хорошая профессия, детям они нравятся...
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MK Gamer
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Интересно там Австралия будет) или они отдельно???
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гилберт
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Ответ Kyancey
Если хоть есть частичка здравого смысла в этой жизни, то РФС НЕ перейдёт в Азию. Иначе это просто очередной гвоздь в крышку гроба российского футбола
Там уже гвозди некуда вбивать.
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Nightguest
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Ответ Alestern
а ещё есть какие нибудь альтернативы, кроме как перейти в Азию? вроде бы нет ... Тогда о чём спор в комментариях, непонятно... Да, в споре рождается истина, тогда противники перехода предлагайте что нибудь дельное (кроме того, что ждать милости какой то)...
Есть предложение - прекратить одно известное мероприятие
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Фан Рубина
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Будто бы пара дней что-то решат. Уход от европки неизбежен и это хорошо.
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свинья в лесу
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Ответ BearS
Шантаж газом - чек. (фейл) Шантаж нефтью - чек. (фейл) Шантаж беженцами - чек. (фейл) Шантаж РФС - чек.
это чего такое?
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Mortimer1
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Ответ Дмитрий9779
Клоуны
Зенитовцы те еще клоуны, это да
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Азамат Казиявов
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Давайте уже и реформу РПЛ тогда проведем. Как hypercube предлагал. Треш по полной )) весело будет )) Правда недолго (
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Рашпель793
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Ответ Anton Rubtsov
Ну типа РФС им такой: "Вы нас забанили, че за дела?" УЕФА такие: "пля, сори, так надо, ничего не можем сделать" РФС такие: "Пох, мы ливаем тогда к азиатам" УЕФА такие: "Ну мы не хотим останьтесь" РФС такие: "Все мы уже голосуем! Ну хотя ладно, перенесем на пару дней, чтобы вы подумали над своим поведением" УЕФА такие: ?????? PROFiT. А вообще я не знаю, дружище, просто в порядке бреда и надежды на лучшее
Я не про нынешнюю ситуацию. УЕФА изначально забанили, но без намерения выгонять из организации. Типа сейчас забанили, а там посмотрим, вы пока по телевизору еврокубки посмотрите, ребята.
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MonkeyMeister
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Зачем назначать заседание, если до сих пор какие-то консультации проводятся? Ну решите: надо вам это или нет, и сделайте голосование.
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Alestern
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а ещё есть какие нибудь альтернативы, кроме как перейти в Азию? вроде бы нет ... Тогда о чём спор в комментариях, непонятно... Да, в споре рождается истина, тогда противники перехода предлагайте что нибудь дельное (кроме того, что ждать милости какой то)...
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Newsprom
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Азиопа
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Михаил Хромаков
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Решение президент в новогоднем обращении объявит?
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Stivi M.D.
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Ахахахахаха как только стало известно что ФИФА супер похер, то они сразу запаниковали )))) а как красиво рассказывали, что ФИФА уговаривают остаться🤡🤡🤡
Опять бункерный всех переиграл )))
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Джамал Абакаров
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Перед смертью не надышишься . Пора уже принять окончательное решение!
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Dinamik1
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Времени не было год на ж...сидели.Я давно говорил что питерских клерков разваливших наш футбол надо убирать
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Anton Rubtsov
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Ответ Рашпель793
Так УЕФА изначально говорили, что не стремятся к тому, чтобы РФ выходила из состава.
Ну типа РФС им такой: "Вы нас забанили, че за дела?" УЕФА такие: "пля, сори, так надо, ничего не можем сделать" РФС такие: "Пох, мы ливаем тогда к азиатам" УЕФА такие: "Ну мы не хотим останьтесь" РФС такие: "Все мы уже голосуем! Ну хотя ладно, перенесем на пару дней, чтобы вы подумали над своим поведением" УЕФА такие: ?????? PROFiT. А вообще я не знаю, дружище, просто в порядке бреда и надежды на лучшее
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RSM-1930
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Ответ evgen123
СВО в 23-м году завершится победой России. Плевать уже будет на Запад и их "ценности". Мир будет другим, где России уготована ведущая роль на мировой арене.
bebendum, Херсон это временно оккупированный город
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Russ Ivan
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Один сплошной, затяжной, обильный, предновогодний фуршет РФС из госбюджета...
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Андрей Глазов
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Ответ evgen123
Да забейте на мировой футбол, развивайте детский и молодёжный, пока ситуация позволяет. "Сами придут и сами попросят". Воланд. Мастер и Маргарита. ©
Полностью согласен. Пора перестать смотреть в рот различным международным спортивным организациям. Они стали больше политиками, чем спортсменами. Лучше деньги, которые тратим на разных игроков потратить на развитие спорта для молодёжи, чтобы они больше уделяли внимание своему здоровью.
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Eric_Cartman
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Точно президент объявит 31го в 23:55
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Рашпель793
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Ответ Anton Rubtsov
ЯКОБЫ, под новый год появились какие-то письма или заявления от УЕФА, что они не хотят выхода России (не знаю, насколько это достоверно) на этом и пытается сыграть РФС, наверное
Так УЕФА изначально говорили, что не стремятся к тому, чтобы РФ выходила из состава.
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Алар
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Путин пока в недосягаемости?
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Arman FCSM
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- Гоголь.
- Что Гоголь?
- Гоголь подойдёт?
- Подойдёт.
- Ну, подождём.
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