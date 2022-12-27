Член исполкома РФС Афанасьев о переносе голосования по переходу в АФК: «Причины мне неизвестны»

Члену исполкома РФС неизвестны причины переноса голосования по переходу в Азию.

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», – сказал член исполкома РФС и президент Футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сегодня РФС сообщил, что голосование по переходу из в АФК перенесено. Его планируют провести до 31 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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