Член исполкома РФС Афанасьев о переносе голосования по переходу в АФК: «Причины мне неизвестны»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Владимир Афанасьев Футбол

Члену исполкома РФС неизвестны причины переноса голосования по переходу в Азию.

«Голосование исполкома перенесено, но пока не знаю, с чем это связано. Причины мне неизвестны», – сказал член исполкома РФС и президент Футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сегодня РФС сообщил, что голосование по переходу из УЕФА в АФК перенесено. Его планируют провести до 31 декабря.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita Nikitin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
До ВВП не дозвонились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demetrio-77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander Kochet
Скорее осознали, что вероятность - ноль, поэтому в срочном порядке рассматривают вариант с африкой
Вы реально думаете, что они сами что-то там решают или ориентируются на то, что там скажет ФИФА или АФК? Они ждут отмашки из Кремля. А Кремлю как бы не до футбола. Так что просто ждут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Сорокин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается анекдот. Пришёл пьянющий мужик домой, стоит на пороге, качается, вот-вот его стошнит. Жена метнулась за тазиком, бегом возвращается, мужик говорит спокойно "Концепция изменилась - я обоср...ся". Вот РФС - ровно тот мужик!
Это актуально не только для РФС.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zeds_dead
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше и то, и другое. Пять первых мест в Уефа, пять следующих в Афк. Географическое положение позволяет. А на время отстранений/санкций Газзаевский вариант. Простой точно ни к чему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Вечно в бане
А мне, кажется, известны.Сунулись, как всегда, в Кремль за благословением на решение, услышали оттуда: «Какой РФС, какая АФК, пошли в ж@пу отсюда, не до вас сейчас», вот и не знают, что делать теперь.
Да ладно, неужто ли это идея Дюкова или Алаева была, войти в историю, как отправившие отечественный футбол в Азию. Другое здесь что-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Туник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждут,вдруг перед Новым годом объявят "я устал"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
uncle vlad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В бункере плохая связь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yurist Cherchesova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Ждут звонка от президента, а он занят другими делами
Колечки раздаёт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А мне, кажется, известны.Сунулись, как всегда, в Кремль за благословением на решение, услышали оттуда: «Какой РФС, какая АФК, пошли в ж@пу отсюда, не до вас сейчас», вот и не знают, что делать теперь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
член который нечего не знает, настоящий член
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Четкая и уверенная позиция! Подумать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саботаж
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
timerassl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Перенесли в надежде того, что УЕФА изменит решение и будет умолять остаться
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mortimer1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander Kochet
Скорее осознали, что вероятность - ноль, поэтому в срочном порядке рассматривают вариант с африкой
В Азию как раз без проблем перейдут, несмотря на все ваши вскрики)
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишаня Кашников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Там люди в РФС видимо вообще не отдупляют, а также что они творят
Они скорее всего ждут команды из Кремля, они сами не могут такой вопрос решать.
Я как думаю там z патриоты и более менее здравые пытаются деду свою точку зрения протолкнуть.
Или это всё блеф
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждут звонка от президента, а он занят другими делами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гарт Сноу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вопрос изучается. Идёт опрос представителей АФК.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Стёпин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
уровень погруженности в тему: член исполкома РФС.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Там люди в РФС видимо вообще не отдупляют, а также что они творят
Думаю, азиатский вопрос уже давно не имеет отношения к РФС и футболу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Kochet
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ СКМ
Возникли траблы с азиатами, или варианты «занести»-таки еврокуколдам за «смягчение»?
Скорее осознали, что вероятность - ноль, поэтому в срочном порядке рассматривают вариант с африкой
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается анекдот. Пришёл пьянющий мужик домой, стоит на пороге, качается, вот-вот его стошнит. Жена метнулась за тазиком, бегом возвращается, мужик говорит спокойно "Концепция изменилась - я обоср...ся". Вот РФС - ровно тот мужик!
Не в бровь, а в глаз! Коротко и метко, лучше уже не охарактеризуешь ситуацию !
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batitotti
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Возможно, опасаются обвала и без того упавших доходов от футбола.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СКМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Возникли траблы с азиатами, или варианты «занести»-таки еврокуколдам за «смягчение»?
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вспоминается анекдот.

Пришёл пьянющий мужик домой, стоит на пороге, качается, вот-вот его стошнит. Жена метнулась за тазиком, бегом возвращается, мужик говорит спокойно "Концепция изменилась - я обоср...ся".

Вот РФС - ровно тот мужик!
+47
-5
+42
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там люди в РФС видимо вообще не отдупляют, а также что они творят
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий