Шмурнов об отношении к Овечкину: «Оно стабильно пренебрежительное с тех пор, как он присоединился к Putin Team»

Александр Шмурнов объяснил свою критику в адрес .

Ранее комментатор критически отозвался о достижении капитана «Вашингтона», который вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории , опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Я написал пост после сто пятьдесят третьего восхищения очередным голом в пустые ворота. Да, я знаю – были еще и не в пустые. Но за последние несколько лет в пустые было примерно столько же, как я замечаю.

Да это и неважно. Дело же не в том, в пустые или не в пустые ворота. Дело в том, что я в принципе об этом думаю.

Сначала три дисклеймера. Первый. Для меня эта тема – довольно мелкая. Не являющаяся важной. Второе. Я заметил, что среди комментариев процентов 30-40 – благодарности от людей, которые тоже так думают, но просто не берутся это сказать. Я писал для них. Я всегда пишу для единомышленников.

И третье. Я не столько не люблю Овечкина, сколько не люблю шумиху вокруг Овечкина. И это главное – меня больше всего раздражают разговоры и обмусоливания будущего рекорда.

Теперь – по поводу моего отношения к Овечкину. В принципе, я уважаю больших спортсменов. Но… Это отношение сильно изменилось после того, как Овечкин присоединился к Putin Team. С тех пор оно стабильно пренебрежительное.

Это моя личная история, к Овечкину не имеющая никакого отношения. Это полностью – четвертый дисклеймер – мое мнение. Я написал в посте: это факт моей биографии, а вовсе не Овечкина. Овечкин остается великим, он может ставить какие угодно рекорды, радовать поклонников», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

«Не переношу Овечкина. А уж разговоров о его «рекордах»...» Шмурнов о капитане «Вашингтона»