Шмурнов об отношении к Овечкину: «Оно стабильно пренебрежительное с тех пор, как он присоединился к Putin Team»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Александр Шмурнов Политика Хоккей

Александр Шмурнов объяснил свою критику в адрес Александра Овечкина.

Ранее комментатор критически отозвался о достижении капитана «Вашингтона», который вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Я написал пост после сто пятьдесят третьего восхищения очередным голом в пустые ворота. Да, я знаю – были еще и не в пустые. Но за последние несколько лет в пустые было примерно столько же, как я замечаю. 

Да это и неважно. Дело же не в том, в пустые или не в пустые ворота. Дело в том, что я в принципе об этом думаю. 

Сначала три дисклеймера. Первый. Для меня эта тема – довольно мелкая. Не являющаяся важной. Второе. Я заметил, что среди комментариев процентов 30-40 – благодарности от людей, которые тоже так думают, но просто не берутся это сказать. Я писал для них. Я всегда пишу для единомышленников. 

И третье. Я не столько не люблю Овечкина, сколько не люблю шумиху вокруг Овечкина. И это главное – меня больше всего раздражают разговоры и обмусоливания будущего рекорда.

Теперь – по поводу моего отношения к Овечкину. В принципе, я уважаю больших спортсменов. Но… Это отношение сильно изменилось после того, как Овечкин присоединился к Putin Team. С тех пор оно стабильно пренебрежительное.

Это моя личная история, к Овечкину не имеющая никакого отношения. Это полностью – четвертый дисклеймер – мое мнение. Я написал в посте: это факт моей биографии, а вовсе не Овечкина. Овечкин остается великим, он может ставить какие угодно рекорды, радовать поклонников», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

«Не переношу Овечкина. А уж разговоров о его «рекордах»...» Шмурнов о капитане «Вашингтона»

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72 комментария

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Mortimer1
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Ответ Евгений Иванов
Он и не принижает его заслуги
Он как раз принижает заслуги. Ну и Овечкин имеет право на свое мнение и не обязан по этому поводу советоваться с Шмурновым)
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maksipol
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Ответ igor nn
Потасканная жизнью старая моль..алкаш и бездомный человечешко без родины !Скитайся там по задворкам и проси подачки)
Почему среди массы негативных комментариев по отношению к Шмурнову, так легко найти те которые принадлежат аудитории Соловьёва?)
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Андрей Ермишкин
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Мерзота Этот шмур
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Позитивный
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Кто такой шмурнов? Кто в мире, да и в России его знает.

Ови - величайший спортсмен и его знают во всем мире.

Для меня шмурнов пустое место ……
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SilverDragonKnight
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Ответ alklimov2018
Просто интересно... а за это деньги платят?
Тот же Каспаров давно монетизирует ненависть к России)
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Борис_Бритва
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Шмурнов это Невзоров на минималках)
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kutavlik
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Ну вот, еще один иноагент...Хотя, по большому счету, все правильно написал!
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alklimov2018
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Ответ Darktoni1985
Ты, Шкура хоть раз в хоккей то играл! Тебя бы петуха вынесли, после первого взбрасывание, валялся бы после силового, обсосанный
Простите. А после силового обсасывают?!
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Oleg_MC
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Ответ ni
Прекрасная тема! Я пополнил свой ЧС свежей либерасятиной. :) Не будут мне глаза мозолить в других темах. :) Кнопка «добавить в ЧС» - лучшее, что есть на этом ресурсе. :)
Крым чей, тарасик?
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Денис Давыдов
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Ответ Максим 1986
Если бы за этим рекордом шел условный Кросби, думаю, по-другому многие говорили. А раз тут русский идет, значит типа это "ни о чем".
Да-да ведь предъява к Овечкину потому что русский, а не потому что поддерживает путинский режим.
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FNT
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Ответ Максим 1986
Если бы за этим рекордом шел условный Кросби, думаю, по-другому многие говорили. А раз тут русский идет, значит типа это "ни о чем".
Да какая разница, русский или конголезец? Если бы Малкин шел или Федоров (или да, Кросби, или, не знаю, хоть Форсберг), это было бы ого-го. А тут забивала просто до фига забивает. По-своему логично.
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Борис_Бритва
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Ответ Nikita Nikitin
Знаю чуваков с НТВ+, а потом и с МатчТВ, которые говорили, что Шмурнов- самый мерзейший тип, с кем им приходилось сталкиваться по работе.
Это равно почти ко всем либералам, знаю многих с дождя, лицемерные глупые существа.
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Arthas Northman
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Ответ Хукума Муракама
Этот комментатор мог и дальше сидеть на зарплате у Матч ТВ и не быть позабытым. Но он ушел по личным убеждениям вообще-то
Вообще то не он ушел,а его выгнали ссаными тряпками и правильно сделали
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Фарход Якубов
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Шмкрнов принял иудаизм!!!
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Oleg_MC
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Почему овцович не крикнет во всеуслышание что он русский, что он любит нашего президента и поддерживает его политику? Почему он считает нормальным получать деньги от Америки, которая снабжает оружием Украину и из которого убивают наших солдат?
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Дэн Селедкин
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Таки он своего добился... Теперь я знаю, что есть такой Шмурнов...
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Krem236
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Ответ ivankr8
На протяжении всего времени, что существует путин тим господин шмурнов работал и получал денежки на канале, который принадлежит Газпрому. Газпрому, который, уж если отбросить все формальности, главная кормушка режима. То есть тех, кого поддерживает Путинтим и Овечкин. Получается некая несостыковка, а в простонародье - лицемерие.
Он получал, но испытывал большое пренебрежение к этому 😂😂😂
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Джанлука Нальюка
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Ответ FNT
Шмурнов - крайне мерзкий тип, но он вроде в последнем абзаце все четко говорит. Овечкин - великий спортсмен, мое отношение к нему - факт моей биографии, а не его. Тут даже к Шмурнову не докопаться. Я со стороны скажу, что я вообще не понимаю дикой шумихи вокруг похода за рекордом Гретцки. У меня дилетантский взгляд, оговорюсь сразу, я хоккей перестал смотртеть лет 10-15 назад, когда во взрослой жизни пришлось выбирать спорт, который я хочу смотреть. Но! Овечкин - просто достаточно ограниченный краек-забивала (пусть и безусловно великий), Гретцки - в первую очередь плеймейкер. Ну превзойдет забивала рекорд по голам человека, для которого гол никогда не был самоцелью. Ну ОК, хорошо. Индивидуальный результат в командном виде, количество титулов при этом достаточно печальное. Пожать плечами и забыть.
Это важно для хоккея и для нхл.
Огромное привлечение внимания
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FNT
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Ответ YoRHa
>Овечкин - просто достаточно ограниченный краек-забивала Тебе-то откуда знать? Ты же хоккей уже 15 лет не смотришь.
Ну я видел все начало его карьеры, видел его на Олимпиадах и в плове КС, который все-таки посматривал. И до этого я хоккей смотрел лет 15 и играл в него, так что игроков вполне могу оценивать.

Хотя сомневаюсь, что людям, заходящим с "Тебе-то откуда знать (йопта)?" в принципе стоит хоть что-то объяснять.
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alklimov2018
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Ответ bedLaM
Шмурнов чето часто стал мелькать, что деньги на чужбине кончились или решил что забывать стали?
Просто интересно... а за это деньги платят?
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Kvik75
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Ответ Алар
Известный для страны факт, но на который обратил внимание Шмурнов: только здесь можно быть знаменитым гражданином, но при этом вляпаться в говно... Так и знаменитый спортсмен Овечкин, который вляпался в Putin Team и который может побить рекорд Гретцки, но стать великим спортсменом, как тот же Гретцки, не сможет никогда, потому что от него будет всегда попахивать!
от вас со Шмурновым давно воняет
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Максим 1986
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Ответ FNT
Шмурнов - крайне мерзкий тип, но он вроде в последнем абзаце все четко говорит. Овечкин - великий спортсмен, мое отношение к нему - факт моей биографии, а не его. Тут даже к Шмурнову не докопаться. Я со стороны скажу, что я вообще не понимаю дикой шумихи вокруг похода за рекордом Гретцки. У меня дилетантский взгляд, оговорюсь сразу, я хоккей перестал смотртеть лет 10-15 назад, когда во взрослой жизни пришлось выбирать спорт, который я хочу смотреть. Но! Овечкин - просто достаточно ограниченный краек-забивала (пусть и безусловно великий), Гретцки - в первую очередь плеймейкер. Ну превзойдет забивала рекорд по голам человека, для которого гол никогда не был самоцелью. Ну ОК, хорошо. Индивидуальный результат в командном виде, количество титулов при этом достаточно печальное. Пожать плечами и забыть.
Если бы за этим рекордом шел условный Кросби, думаю, по-другому многие говорили. А раз тут русский идет, значит типа это "ни о чем".
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Хукума Муракама
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Ответ RG26
Позабытый комментатор пытается спекулировать на резонансной спортивной теме, приплетая политический аспект. Хорошо, что в эфире его уже не бывает - его уход наименее чувствительный из всех ушедших комментаторов Матча
Этот комментатор мог и дальше сидеть на зарплате у Матч ТВ и не быть позабытым. Но он ушел по личным убеждениям вообще-то
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YoRHa
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Ответ FNT
Шмурнов - крайне мерзкий тип, но он вроде в последнем абзаце все четко говорит. Овечкин - великий спортсмен, мое отношение к нему - факт моей биографии, а не его. Тут даже к Шмурнову не докопаться. Я со стороны скажу, что я вообще не понимаю дикой шумихи вокруг похода за рекордом Гретцки. У меня дилетантский взгляд, оговорюсь сразу, я хоккей перестал смотртеть лет 10-15 назад, когда во взрослой жизни пришлось выбирать спорт, который я хочу смотреть. Но! Овечкин - просто достаточно ограниченный краек-забивала (пусть и безусловно великий), Гретцки - в первую очередь плеймейкер. Ну превзойдет забивала рекорд по голам человека, для которого гол никогда не был самоцелью. Ну ОК, хорошо. Индивидуальный результат в командном виде, количество титулов при этом достаточно печальное. Пожать плечами и забыть.
>Овечкин - просто достаточно ограниченный краек-забивала

Тебе-то откуда знать? Ты же хоккей уже 15 лет не смотришь.
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bedLaM
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Шмурнов чето часто стал мелькать, что деньги на чужбине кончились или решил что забывать стали?
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