Сергей Устюгов: «У меня нет конфликта с Большуновым. Если я не прав, я подойду и извинюсь»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов заявил, что у него нет конфликта с Александром Большуновым. 

Сегодня лыжники столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Оба упали и не прошли в финал, Большунов разбил лицо в кровь. 

«Я не специально, все быстро произошло. У меня нет конфликта с Большуновым. 

Если я не прав, я подойду и извинюсь», – сказал Устюгов журналистам.

Александр Большунов: «Устюгов специально начал лыжами меня подрезать. Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился»

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик. Болельщик? Болельщик!!!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лжетрофеич
А конфликты с Клэбо и Мяки заставили Сашу задуматься над корнями случившегося?
Как там у Флеминга? Как то так, насколько я помню: "Один раз — это случайность. Два раза — это совпадение. Три раза — это вражеские происки."
Во всех случаях враг очевиден - он засел в его голове - это то, о чём я и говорил выше. Надеюсь, что Александру не без помощи близких с этим удастся разобраться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верю-не верю
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry Makhov
Ну, ждём таких же слов от второго😁
Боюсь, не дождемся. Один - открытый, прямой мужик, настоящий сибиряк, без гнили и камня за пазухой. Другой - какой уж уродился. Интервью его отца один раз посмотреть и сразу все станет понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrGreen73
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По хорошему надо посадить обоих в одном месте и закрыть, поставить им бутыль белой и на всякий случай убрать острые предметы и кого-то здорового за дверью оставить:) Конфликт есть, надо его закрывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лжетрофеич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Болельщик. Болельщик? Болельщик!!!
Лось виноват ровно в той же мере, что и Саша. Оба хороши. Но, на самом деле, не зря же говорят: всё, что ни делается - всё к лучшему! Надеюсь, что и к данному эпизоду данная фраза будет как никогда уместна, а случай этот заставит Сашу Большунова задуматься над корнями всего случившегося. Хоть я и не редко ругаюсь на него, говорю, что ему не чем думать, но жизнь показывает, что это так и есть. Дай Бог, чтобы Александру этот случай стал уроком на всю оставшуюся спортивную жизнь и он сделал правильные выводы. Как и его тренерский штаб. И проработали бы все вместе (Саша, папа, тренерский штаб) над тактикой, над схемами поведения в контактных гонках. Он же ведь, действительно, спортсмен от Бога. Великий. Но вот эта его твердолобость, упрямство и прямолинейность в совокупности с неумением думать и отсутствием какой-либо тактики в контактных гонках просто отталкивают от него. Если он поймёт это и начнёт работать над собой, то в дальнейшем, я верю, он станет самым великим лыжником всех времён и народов! А с Сергеем, надеюсь, в дальнейшем будут только дружить! Ведь всё в руках Саши!!! А всех нас, уважаемые любители лыж с наступающим Новым годом! Побольше нам всем в следующем году красивой и честной борьбы, а также великолепных гонок!!!
А конфликты с Клэбо и Мяки заставили Сашу задуматься над корнями случившегося?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy Kropachev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alina_77
Все началось с того, что кто то трепался языком про сборников, кем Большунов и является, нужно быть объективным, а не возводить в ранг святых своего кумира.
не слышал ни в одном интервью, что он "потрепался языком про сборников"

это ваши фантазии уже)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Evgeniy Kropachev
а всё началось с того, что Большунов полез комментировать слова Устюгова, которые его вообще никак не касались в итоге назрел большой конфликт, который, возможно, ещё только набирает силу
Изначально началось все с Пхёнчхана, после ОИ Большунов что-то сказал про отсутствие Устюгова там, и фанатики последнего раскрутили эту тему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alina_77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Evgeniy Kropachev
а всё началось с того, что Большунов полез комментировать слова Устюгова, которые его вообще никак не касались в итоге назрел большой конфликт, который, возможно, ещё только набирает силу
Все началось с того, что кто то трепался языком про сборников, кем Большунов и является, нужно быть объективным, а не возводить в ранг святых своего кумира.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верю-не верю
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не стоит, Серега, ты ни в чем не виноват. Эта гопота ничего не поймет и примет твои извинения за слабость. Пусть сначала Большунов объяснит всем, почему он жался к тебе, когда его должно было, как и тебя выносить на внешний радиус? Я сам отвечу - хотел на тебя морально воздействовать и в стиле Клебо обойти со спуска по внешнему радиусу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy Kropachev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а всё началось с того, что Большунов полез комментировать слова Устюгова, которые его вообще никак не касались

в итоге назрел большой конфликт, который, возможно, ещё только набирает силу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Иванова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Огромное уважение Сереге за эти слова!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Респект.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Makhov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну, ждём таких же слов от второго😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик. Болельщик? Болельщик!!!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лось виноват ровно в той же мере, что и Саша. Оба хороши. Но, на самом деле, не зря же говорят: всё, что ни делается - всё к лучшему! Надеюсь, что и к данному эпизоду данная фраза будет как никогда уместна, а случай этот заставит Сашу Большунова задуматься над корнями всего случившегося. Хоть я и не редко ругаюсь на него, говорю, что ему не чем думать, но жизнь показывает, что это так и есть. Дай Бог, чтобы Александру этот случай стал уроком на всю оставшуюся спортивную жизнь и он сделал правильные выводы. Как и его тренерский штаб. И проработали бы все вместе (Саша, папа, тренерский штаб) над тактикой, над схемами поведения в контактных гонках. Он же ведь, действительно, спортсмен от Бога. Великий. Но вот эта его твердолобость, упрямство и прямолинейность в совокупности с неумением думать и отсутствием какой-либо тактики в контактных гонках просто отталкивают от него. Если он поймёт это и начнёт работать над собой, то в дальнейшем, я верю, он станет самым великим лыжником всех времён и народов! А с Сергеем, надеюсь, в дальнейшем будут только дружить! Ведь всё в руках Саши!!! А всех нас, уважаемые любители лыж с наступающим Новым годом! Побольше нам всем в следующем году красивой и честной борьбы, а также великолепных гонок!!!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Серёга, лучше бы добавил после падения этом хаму, чтобы он знал своё место.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо подойти и извиниться. Судя по всему, виноват именно Лось. И хватит уже собачиться. Два взрослых мужика, олимпионики, семейные...Сейчас то чего делить, прости Господи, когда только у себя бегаем. Хорош уже
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IrbIS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
терпила, УУУУУУУУУУУУУУ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий