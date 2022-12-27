Сергей Устюгов: «У меня нет конфликта с Большуновым. Если я не прав, я подойду и извинюсь»
Сергей Устюгов заявил, что у него нет конфликта с Александром Большуновым.
Сегодня лыжники столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Оба упали и не прошли в финал, Большунов разбил лицо в кровь.
«Я не специально, все быстро произошло. У меня нет конфликта с Большуновым.
Если я не прав, я подойду и извинюсь», – сказал Устюгов журналистам.
Александр Большунов: «Устюгов специально начал лыжами меня подрезать. Я упал и даже немножко сознание потерял, сильно головой ударился»
Во всех случаях враг очевиден - он засел в его голове - это то, о чём я и говорил выше. Надеюсь, что Александру не без помощи близких с этим удастся разобраться.
это ваши фантазии уже)
в итоге назрел большой конфликт, который, возможно, ещё только набирает силу