Салихова про РФС в Азии: «Что мы привезем, помимо кокошников и лаптей? Чем можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы проголосовали за»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова задается вопросом, что Россия может предложить азиатскому региону.

«Наибольший интерес футбол в Азии вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим? Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.

Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем, помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали за.

Для успешного симбиоза с Азией нужна как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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84 комментария

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Alexander Kochet
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Не думал, что в Башкирии распространены кококошники
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Леван Мкртчян
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Ответ Silky Mitts
Помимо Японии и Кореи есть ещё саудиты и Эмираты, Индонезия, Малайзия, Австралия и Бангладеш. Эти страны выдерживали последовательную позицию с февраля и не будут особо рады таким гостям. Или опять надежда на братьев из Китая? Так китайцы и так держат Россию за одно место, зачем им ещё подставлятся?
Ну что за чушь.Просто выписали страны , которые осудили аннексию новых территорий РФ, следуя мейнстримовой позиции на голосовании ООН, // и на полном серьезе полагаете , что этот факт будет коррелироваться с итогами голосовании о принятии футбольной федерации в их ремонт😂
Это вывод смешон во всех его подпунктах , начиная с того , что это декларативное решение упомянутых стран Азии, даже отношение минимально между этими странами( РФ и упомянутыми Вами) не способно изменить. Плохие или хорошие - они бы остались ровно такими же как и до голосования.
Бизнес -бизнесом.Политика - Политикой. От того что говорят эти страны говорят в ООН , ничего в реальности не меняется ...тем более в контексте данного вопроса.
Могу принять спор с кем угодно, что РФ пройдет это голосование...и некоторые страны ( возможно даже большая часть), которые голосовали против аннексии в ООН проголосуют за принятие ( если до голосования вообще дойдет)
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Alexander Baskakov
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Ответ d3fstqd
Это конечно можно хейтить Федуншу, но в этот раз она особо глупого ничего не сказала. Если в Европе была хоть какая-то узнаваемость рос. клубов. Таких клубов много, не только российских, про которые в Европе в курсе, и которые вызывают интерес. Спартак, Динамо Киев, Шахтер, ЦСКА, Динамо Загреб, Олимпиакос и другие, то в Азии вообще о нас не ведают. Примерно как мы не ведаем о футболе Азии. Ну есть куча арабских клубов с приставками Аль, ну в Японии играет Иньеста, а в Китай звали звезд. На этом интерес к азиатскому клубному футболу заканчивается у 95%+ футбольной аудитории.
Можно подумать что прям все хотят перейти в такое время , жизнь заставила видимо ,бегунки уехали вместо Испании в Грузию и что .......
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Leha82
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Ответ prus_3
Чего ее так бомбит, стратега этого постельного?
А что не так она сказала?
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Edvard Snowden
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Ответ s_h_a_m_a_n
Многие над ней стебутся, а она ведь просто спрашивает: что мы можем предложить Азии, чтобы нас приняли в АФК. А в УЕФА не Россия вступала, а СССР.
Россия, взяв обязательства по долгам СССР, стала правопреемницей, это исторический факт.
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Фан Рубина
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Ответ mahurat
Зато в Европу мы вывозим пули, снаряды, бомбы.
Европка для этого и нужна.
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Jazzzz
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Не хочет Зарема Лёньку в Тайланд с командой отпускать после слов Уткина
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Asl Ali
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Кто знает у каких команд самое большое количество филиалов академий в мире ?
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Alexander Baskakov
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Никак не угомонится она ,с ребенком и так вести себя , сказано деревня!!! Бабка на лавочке с семечками
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Фан Рубина
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Салихову и привезём.
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mahurat
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Зато в Европу мы вывозим пули, снаряды, бомбы.
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Красная стрела
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По мнению либерастов, видимо, мы вообще не жизнеспособны и лучше всего сразу застрелиться😂
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Иван Павлов
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Ответ BaltikaSPb
Что мы привезем, помимо кокошников и лаптей? Чем можем поделиться? ================= И кто это говорит ? Софья Ковалевская, Мария Склодовская-Кюри ? Вот твои Зарема фотки из Playboy и повезем
А к чему тут Мария Склодовская-Кюри? Она относится к России примерно так же, как и Шопен - то есть просто тем, что на момент её рождения часть территории нынешней Польши была в составе РИ.

Профессионально обе личности реализовались далеко не в России. У нас в истории и так достаточно великих людей, можно не приписывать себе тех, кто на самом деле отношение к России имеет очень опосредованное.
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Jazzzz
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Технику подрульной скоростной езды
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d3fstqd
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Это конечно можно хейтить Федуншу, но в этот раз она особо глупого ничего не сказала. Если в Европе была хоть какая-то узнаваемость рос. клубов. Таких клубов много, не только российских, про которые в Европе в курсе, и которые вызывают интерес. Спартак, Динамо Киев, Шахтер, ЦСКА, Динамо Загреб, Олимпиакос и другие, то в Азии вообще о нас не ведают. Примерно как мы не ведаем о футболе Азии. Ну есть куча арабских клубов с приставками Аль, ну в Японии играет Иньеста, а в Китай звали звезд. На этом интерес к азиатскому клубному футболу заканчивается у 95%+ футбольной аудитории.
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#nikon
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В Европе сегодня и на перспективу экономический спад с элементами деиндустриализации. Достаточно скоро это отразится и на спорте. Азия - быстрорастущий регион планеты, мировой лидер если суммировать ВВП. Будущее за Азией. Поэтому от шахмат до футбола - синхронно все в азиатские спортивные федерации. Россия усилит любую.
А про кокошники и лапти пусть рассуждают женщины с низкой социальной ответственностью и узким кругозором.
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GaiRic
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Как обычно нефть газ , уже 50 лет так
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МастерКожанойСферы
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Это возможность играть в футбол.
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Mukunku 64
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В Азию можно принести русскую культуру
Например организовать турне Бузовой и прочих
Поп-3.14зд , организовать встречу с писателями
Прилепиным , Прохановым , публицистами
Соловьевым,Норкиным , Скабеевой
А то ишь лапти и кокошники! У нас ещё на стратегических складах обувь ,, Скороход " осталась
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Кавабунга Шреддоголовый
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"Солнцепеки" привезут свои. Кроме оружия и похвастаться нечем. Нефть есть в Саудовской Аравии и Катаре. Российская там на фиг не нужна
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s_h_a_m_a_n
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Многие над ней стебутся, а она ведь просто спрашивает: что мы можем предложить Азии, чтобы нас приняли в АФК.
А в УЕФА не Россия вступала, а СССР.
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Vano from Tbilisi
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Ответ Mukunku 64
Тыва до 1945 г была в составе Монголии , А Монголия входит в АФК Может он там по- братски перетрет вопрос ? Может танковый биатлон провести .. Лишний голос в урне не помеха
звучит логично
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RWMen
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Ответ -= Masteryuga =-
Благодаря таким как Зарема их богатенькие мужички и не могут заняться чем-то другим полезным, чтобы у страны было что-то еще кроме кокошников и лаптей. Но по сути сравнение Заремы глупое и популистское, будто раньше она спутники до Плутона запускала)
Сам-то понял, что написал? ахаха 😄
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Павел Мельников
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Ответ Геннадий Мазаник
Ребят это же такой эпик фэйл. То из-за чего и кого мы полюбили футбол от нас отдалиться. Я хоть из Казахстана, но как сегодня помню тот незабываемый Стамбульский финал по телеканалу «Хабар», первый еврокубок в России с любимыми красно синими. Уйдет целая эпоха. Меня это дико печалит. Какая бы мы в футболе по порядку силы нация не была, за своих хочется болеть в противостоянии с лучшими.
Тут сейчас быстро объяснят, что лучшие - это наши враги, они всю историю нам подгаживали и вообще, "лучше играть, чем не играть". Именно поэтому мы должны будем играть с командами хуже (а практики обратных переходов я что-то вообще не припомню, так что шансы на такой волшебный камбэк стремятся к нулю).
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BaltikaSPb
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Что мы привезем, помимо кокошников и лаптей? Чем можем поделиться?
=================
И кто это говорит ?
Софья Ковалевская, Мария Склодовская-Кюри ?
Вот твои Зарема фотки из Playboy и повезем
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