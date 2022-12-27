Салихова про РФС в Азии: «Что мы привезем, помимо кокошников и лаптей? Чем можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы проголосовали за»
Зарема Салихова задается вопросом, что Россия может предложить азиатскому региону.
«Наибольший интерес футбол в Азии вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим? Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.
Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем, помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали за.
Для успешного симбиоза с Азией нужна как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Это вывод смешон во всех его подпунктах , начиная с того , что это декларативное решение упомянутых стран Азии, даже отношение минимально между этими странами( РФ и упомянутыми Вами) не способно изменить. Плохие или хорошие - они бы остались ровно такими же как и до голосования.
Бизнес -бизнесом.Политика - Политикой. От того что говорят эти страны говорят в ООН , ничего в реальности не меняется ...тем более в контексте данного вопроса.
Могу принять спор с кем угодно, что РФ пройдет это голосование...и некоторые страны ( возможно даже большая часть), которые голосовали против аннексии в ООН проголосуют за принятие ( если до голосования вообще дойдет)
Профессионально обе личности реализовались далеко не в России. У нас в истории и так достаточно великих людей, можно не приписывать себе тех, кто на самом деле отношение к России имеет очень опосредованное.
А про кокошники и лапти пусть рассуждают женщины с низкой социальной ответственностью и узким кругозором.
Например организовать турне Бузовой и прочих
Поп-3.14зд , организовать встречу с писателями
Прилепиным , Прохановым , публицистами
Соловьевым,Норкиным , Скабеевой
А то ишь лапти и кокошники! У нас ещё на стратегических складах обувь ,, Скороход " осталась
А в УЕФА не Россия вступала, а СССР.
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И кто это говорит ?
Софья Ковалевская, Мария Склодовская-Кюри ?
Вот твои Зарема фотки из Playboy и повезем