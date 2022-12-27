Салихова про РФС в Азии: «Что мы привезем, помимо кокошников и лаптей? Чем можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы проголосовали за»

задается вопросом, что Россия может предложить азиатскому региону.

«Наибольший интерес футбол в вызывает у сегмента 15-34 лет. Что мы можем предложить местным болельщикам, как завоюем аудиторию, какие региональные площадки для развития партнерства предоставим? Их фанаты десятилетиями окучивались делегатами и представителями мадридского «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», у которых с десяток офисов в Азии.

Регулярно проводятся детские и юношеские турниры, открываются спортивные лагеря, проводятся обучающие мастер-классы для тренеров. Что мы туда привезем, помимо кокошников и лаптей? Какими технологиями можем поделиться? Если только энергоносителями в качестве гостинца и приманки, чтобы страны проголосовали за.

Для успешного симбиоза с Азией нужна как минимум позитивная повестка. Кто ее обеспечит? Кто станет амбассадором от России, кто напишет digital-стратегию для Азии? Надеюсь, у есть ответы», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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