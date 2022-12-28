Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч – 1+3 с «Сан-Хосе» при полезности «+5»

впервые в набрал 4 очка за матч.

Российский форвард « » забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата против « » (6:2).

Его признали второй звездой матча (первой стал капитан «Кэнакс» с 2+2).

На счету Михеева 22 (12+10) балла в 31 игре сезона.

Сегодня Илья (15:31, 0:39 – в большинстве, 0:28 – в меньшинстве, лучшая в команде полезность «+5») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.