Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч – 1+3 с «Сан-Хосе» при полезности «+5»
Илья Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч.
Российский форвард «Ванкувера» забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (6:2).
Его признали второй звездой матча (первой стал капитан «Кэнакс» Бо Хорват с 2+2).
На счету Михеева 22 (12+10) балла в 31 игре сезона.
Сегодня Илья (15:31, 0:39 – в большинстве, 0:28 – в меньшинстве, лучшая в команде полезность «+5») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.
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