Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч – 1+3 с «Сан-Хосе» при полезности «+5»

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Бо Хорват Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев впервые в НХЛ набрал 4 очка за матч. 

Российский форвард «Ванкувера» забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в игре регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (6:2). 

Его признали второй звездой матча (первой стал капитан «Кэнакс» Бо Хорват с 2+2). 

На счету Михеева 22 (12+10) балла в 31 игре сезона. 

Сегодня Илья (15:31, 0:39 – в большинстве, 0:28 – в меньшинстве, лучшая в команде полезность «+5») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. 

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5 комментариев

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kvint(ksk)
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Рад за Илью . Нашел свою команду . Нашел отличного партнера в лице Кузьменко . Жаль что поздно уехал в НХЛ. Но лучше поздно …
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Дмитрий Лунегов
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Так держать, браво!
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Rjcnbr
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"Ассист" на Хьюза хороший
+2
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+2
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VintDV
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Когда не в лазарете , то он многое может. Жаль здоровье подводит.
+3
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Иван Голинько
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Красава Илья
+7
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+7
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