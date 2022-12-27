Муниципалитеты Петербурга выделили более 28,5 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки, на спектакль Плющенко – 381 тысячу
Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности более 28,5 млн рублей для закупки билетов на ледовый мюзикл олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Администрации районов заключили контракты с ООО «ШОУМЕЙКЕРС ГРУПП». Предмет соглашений: «Услуги по организации посещения театрального мероприятия «Мюзикл на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».
Всего было закуплено 16 103 билета на сумму 28 550 175 рублей. Финансирование осуществляется из местных бюджетов. В прошлом году муниципалитеты города выделяли 14,9 млн рублей для закупки билетов на «Аленький цветочек».
Список округов и районов, заключивших контракты на покупку билетов в этом году:
- Сергиевское – 11 300 000 рублей
- Петроградский – 6 310 000
- Сосновая Поляна – 3 000 000
- Муниципальный округ №72 – 2 324 430
- Морской -1 518 645
- Академическое – 1 430 000
- Красное село – 750 200
- Константиновское – 520 000
- Горелово – 476 200
- Малая охта – 390 000
- Стрельна – 248 200
- Дворцовый – 156 000
- Саперный – 126 500
Шоу «Спящая красавица» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января, в спектакле сыграют олимпийская чемпионка Анна Щербакова, призер ЧМ-2011 Артур Гачинский, а также призеры ЧМ-2000 Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
На шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», которое пройдет в Петербурге 4-6 января, также были выделены средства из местных бюджетов – муниципальный округ Морские ворота закупил билеты на сумму 381 600 рублей.
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