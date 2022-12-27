Муниципалитеты Петербурга выделили более 28,5 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки, на спектакль Плющенко – 381 тысячу

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка деньги ледовые шоу Фигурное катание

Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности более 28,5 млн рублей для закупки билетов на ледовый мюзикл олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Администрации районов заключили контракты с ООО «ШОУМЕЙКЕРС ГРУПП». Предмет соглашений: «Услуги по организации посещения театрального мероприятия «Мюзикл на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».

Всего было закуплено 16 103 билета на сумму 28 550 175 рублей. Финансирование осуществляется из местных бюджетов. В прошлом году муниципалитеты города выделяли 14,9 млн рублей для закупки билетов на «Аленький цветочек».

Список округов и районов, заключивших контракты на покупку билетов в этом году:

  1. Сергиевское – 11 300 000 рублей
  2. Петроградский – 6 310 000
  3. Сосновая Поляна – 3 000 000
  4. Муниципальный округ №72 – 2 324 430
  5. Морской -1 518 645
  6. Академическое – 1 430 000
  7. Красное село – 750 200
  8. Константиновское – 520 000
  9. Горелово – 476 200
  10. Малая охта – 390 000
  11. Стрельна – 248 200
  12. Дворцовый – 156 000
  13. Саперный – 126 500

Шоу «Спящая красавица» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января, в спектакле сыграют олимпийская чемпионка Анна Щербакова, призер ЧМ-2011 Артур Гачинский, а также призеры ЧМ-2000 Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

На шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», которое пройдет в Петербурге 4-6 января, также были выделены средства из местных бюджетов – муниципальный округ Морские ворота закупил билеты на сумму 381 600 рублей.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

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44 комментария

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Леличек
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Твою мать…. Снег уберите и тротуары посыпьте, уроды(( Без шоу жены Пескова питерцы обойдутся.
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Jessi
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Ответ Anna Morgan
Мало того, что они нафиг никому не нужны, т.к. если бы были нужны, то и так купили билеты, так ещё и постановка абсолютное позорище и халтура, как в Катаре. Ужас, мне жалко тех, кого погонят на это. Потому что ЭТО и за бесплатно смотреть - кровь из глаз
Если брать шоу с Анечкой, то там шикарно катают Кацалапики. Наверное люди идут на них
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Tak-tak
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Ответ Back for good
А что случилось в Катаре? Были проблемы на шоу?
Полирование льда, бабочки, вращения на полкатка, отсутсвие контакта с партнёром, застывшая улыбка на лице
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Lilia Sadykova
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Ответ Беспонтий пилат
Гном заработал 12 лямов!!! Так пусть оплатит шоу папы!!!
Он не может, на квартиру во Франции откладывает;)
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Lilia Sadykova
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А Плющу деньги зачем? У него ж Гном по 12 лям зарабатывает, пусть у него попросит. Ну или пусть Рудковские кровать Романовых продадут, все равно без дела стоит
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Jessi
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Ответ Лека-Лека
А зачем вообще Плющу деньги выделять? Они с Рудковской на всех перекрестках кричат о том какие они богатые, и каким ошеломляющим успехом пользуется их шоу. И вообще безобразие выделять деньги на коммерческие шоу. Это бизнес-проекты, и они должны быть самоокупаемыми. Иначе это не бизнес, а черт те что.
А Анечка и у Авера на государственные деньги успевает покататься, и у Навки, всех переплюнула
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Voltega
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Пир во время чумы.. Это позор!
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Елена)))
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Не стыдно такие суммы из бюджета выделять, это не частная лавочка!
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Алексей ПК
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Ответ The Rock
Ну вот... а потом будут рассказывать про аншлаги и любовь зрителей к ледовым шоу.
Хотите бесплатные билеты - всё то же самое без перекладывания денег из кармана в карман
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Back for good
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Ответ Jessi
На Алину и Валиеву билеты покупают, из-за Анечки Навке приходится выкручиваться( Навка выставила видео выступления прошедшего , с Аней ни кусочка … видимо там Катар 2
А что случилось в Катаре? Были проблемы на шоу?
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Роман Волков
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Если кто-то думает, что Навка на своих шоу очень много заработает, то это не так!
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Алексей ПК
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Ответ Лека-Лека
А зачем вообще Плющу деньги выделять? Они с Рудковской на всех перекрестках кричат о том какие они богатые, и каким ошеломляющим успехом пользуется их шоу. И вообще безобразие выделять деньги на коммерческие шоу. Это бизнес-проекты, и они должны быть самоокупаемыми. Иначе это не бизнес, а черт те что.
Вообще никаких денег на шоу, только на спорт, спортивные соревнования. В итоге фигуристы в соревнованиях катаются за сезон максимум минут 30-40 в лучшем случае. Что за спорт? Футболисты только в чемпионате бегают 2700 минут без добавленного.
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Аля Иванова
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Цензурных слов нет.Самое время выкидывать такие миллионы на этот балаган.
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Jessi
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На Алину и Валиеву билеты покупают, из-за Анечки Навке приходится выкручиваться( Навка выставила видео выступления прошедшего , с Аней ни кусочка … видимо там Катар 2
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Алексей ПК
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Ответ Ksh
На закупку соли или песка для тротуаров эти муниципалитеты не хотят денег выделить?
Можно гравий - а потом собирать весной.
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newselena
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Ну что же. Навка имеет очень хорошую возможность и декорации с костюмами делать шикарные. И артистам платить прилично за работу. Ну и на представлениях аншлаги, т.к. большая шасть билетов бесплатная. Потому что доступ к бюджетным средствам практически не ограничен
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Алексей ПК
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Ответ Delirium
Шоу Навки, насколько я понимаю, будет идти 10 дней. Итого бюджет покупает в среднем 1610 билетов на каждый день (возможно, шоу будет идти несколько раз в день). Т.е. это то количество мест, которые бесплатно получат всевозможные защищенные категории граждан при средней цене за билет в 1772р. По-моему никакого позора тут нет, работает социальное государство.
Если социальное государство, почему бы без перекладывания денег из кармана в карман не обойтись?
Просто выделяются бесплатные билеты и туда приходят люди?
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Andreir888
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С@ки! Ни стыда, ни совести!
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Зебра05
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Ответ Ksh
На закупку соли или песка для тротуаров эти муниципалитеты не хотят денег выделить?
Или на дворников, да.
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Беспонтий пилат
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Гном заработал 12 лямов!!! Так пусть оплатит шоу папы!!!
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Anna Morgan
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Мало того, что они нафиг никому не нужны, т.к. если бы были нужны, то и так купили билеты, так ещё и постановка абсолютное позорище и халтура, как в Катаре. Ужас, мне жалко тех, кого погонят на это. Потому что ЭТО и за бесплатно смотреть - кровь из глаз
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DD102DD
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Муниципальное шоу неповторимо.
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Влад Путман
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Истинные патриоты и приближённые к телу царя стригут бюджетные бабки как могут.
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tim55555
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Лучше бы эти деньги ушли на очистку тротуаров. Сколько тысяч петербуржцев лежат в гипсе после первого большого снегопада!
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Delirium
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Ответ supepper
Интересно, если бы у бюджетников была возможность выбирать, билет на шоу Навки или 5-10 кг говядины, что они выбрали бы?
Судя по озвученным цифрам, средняя цена билета 1770р, 10кг говядины, даже 5 на эти деньги не купишь.
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