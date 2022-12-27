Муниципалитеты Петербурга выделили более 28,5 млн рублей из бюджета на закупку билетов ледового шоу Навки, на спектакль Плющенко – 381 тысячу

Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности более 28,5 млн рублей для закупки билетов на ледовый мюзикл олимпийской чемпионки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Администрации районов заключили контракты с ООО «ШОУМЕЙКЕРС ГРУПП». Предмет соглашений: «Услуги по организации посещения театрального мероприятия «Мюзикл на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».

Всего было закуплено 16 103 билета на сумму 28 550 175 рублей. Финансирование осуществляется из местных бюджетов. В прошлом году муниципалитеты города выделяли 14,9 млн рублей для закупки билетов на «Аленький цветочек».

Список округов и районов, заключивших контракты на покупку билетов в этом году:

Сергиевское – 11 300 000 рублей Петроградский – 6 310 000 Сосновая Поляна – 3 000 000 Муниципальный округ №72 – 2 324 430 Морской -1 518 645 Академическое – 1 430 000 Красное село – 750 200 Константиновское – 520 000 Горелово – 476 200 Малая охта – 390 000 Стрельна – 248 200 Дворцовый – 156 000 Саперный – 126 500

Шоу «Спящая красавица» пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января, в спектакле сыграют олимпийская чемпионка , призер ЧМ-2011 Артур Гачинский, а также призеры ЧМ-2000 Маргарита Дробязко и .

На шоу «Лебединое озеро», которое пройдет в Петербурге 4-6 января, также были выделены средства из местных бюджетов – муниципальный округ Морские ворота закупил билеты на сумму 381 600 рублей.

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