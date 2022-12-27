Билялетдинов возглавил «Ак Барс» до конца сезона

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Специалист назначен главным тренером клуба до конца сезона-2022/23.

Ранее 67-летний Билялетдинов входил в штаб в качестве помощника исполняющего обязанности главного тренера .

Сообщается, что Бабенко продолжит работу в «Ак Барсе» на позиции ассистента.

Напомним, Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018 год).