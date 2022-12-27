Билялетдинов возглавил «Ак Барс» до конца сезона

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов возглавил «Ак Барс».

Специалист назначен главным тренером клуба до конца сезона-2022/23. 

Ранее 67-летний Билялетдинов входил в штаб в качестве помощника исполняющего обязанности главного тренера Юрия Бабенко.

Сообщается, что Бабенко продолжит работу в «Ак Барсе» на позиции ассистента.

Напомним, Билялетдинов уже занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018 год).

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18 комментариев

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ak_
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Удачи ему!
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ESHEIIR
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Если Бил и тут вытянет за уши Ак Барс с 4 выйгранным кубком? То можно будет ставить памятник этому человеку в Казани у Татнефть-арены.
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Ответ Руслан Сабитов
Выносите Кубок.
Шипа с Войновым не позволят)
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Shamarin
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Сожрут они друг друга как пауки в банке. Край - выход во второй раунд плова.
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mushur
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Как никак, выдающийся тренер. Не могу не пожелать удачи Билялетдинову.
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Даня Чебыкин
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ух ты!!! как неожиданно!!!
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Der neue
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Классика)))
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Tina
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Ответ Тимур Мулладжанов
Уговорило руководство походу его!
Думаю что да, он долго сопротивлялся. Работы непочатый край, хорошо если в этом сезоне всё сложиться. Удачи ему, мы болелы поддержим всегда.
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Donbass
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Побыл помощником Бабенко чуток и понял что надо все брать в свои руки!
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Александр Романов
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Должен брать кубок , сейчас все звёзды бегать начнут
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Тимур Мулладжанов
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Уговорило руководство походу его!
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Rinat Khudayberdin
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Надеюсь все у него получится! Удачи! С такими именами должны выносить всех!!!
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Ap6y3
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Перспективный тренер 👍
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Ебздрогыч
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Как олицетворение всех происходящих событий страны: вперед, в прошлое!
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Камиль Мухаметшин
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Опачки ! Хайдарыч в деле официально ! Поздравляю!
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Alexander Rakhilkin
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Круговорот воды в природе…
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Alexandr Sokolov
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Вроде в Рубин же переходил?))
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Руслан Сабитов
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Выносите Кубок.
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