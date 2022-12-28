Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор, 10 передач. «Даллас» обыграл «Нью-Йорк» в овертайме

Теги Даллас Нью-Йорк НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 60+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами.

60 очков, 21 подбор и 10 передач Дончича помогли «Мэверикс» обыграть «Никс» в овертайме – 126:121.

23-летний словенец реализовал 21 из 31 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 16 из 22 с линии штрафных, а также сделал 2 перехвата, 1 блок-шот и 4 потери за 47:09 игрового времени. Дончич оформил 7-й трипл-дабл в нынешнем сезоне.

«Даллас» проигрывал 9 очков за 33 секунды до конца основного времени матча. Дончичу удалось перевести игру в овертайм благодаря невероятному попаданию за секунду до конца четвертой четверти. Лидер «Далласа» умышленно смазал с линии штрафных, выиграл борьбу за подбор и одним касанием отправил мяч в кольцо, сравняв счет (115:115).

«Мэверикс» выиграли дополнительную пятиминутку со счетом 11:6. В концовке болельщики устроили в честь Дончича овации стоя.

Лишь двум другим игрокам в истории НБА удавалось оформить трипл-дабл с 50+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами. Это Уилт Чемберлен (1963 и 1968) и Элджин Бэйлор (1961).

Дончич обновил личные рекорды по количеству очков и подборов за один матч. Предыдущими рекордами были 51 очко в матче против «Клипперс» (10 февраля 2022-го) и 20 подборов в матче против «Сакраменто» (4 августа 2020-го).

Кроме того, словенец установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче (60). Предыдущий рекорд принадлежал Дирку Новицки (53 очка, 2 декабря 2004-го).

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

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31 комментарий

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сейяр снайпер
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Ответ frenemy
Я даже не знаю что более невероятно. Космическая игра Луки или уникальный скилл Никс отдавать выигранные матчи. Тибодо скоро потеряет остатки того, что пытается отрастить на своей голове)
😂
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Vadim Iakouchov
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У меня никак очки не суммировались в 60, пока не понял, что "2 из 6 из-за дуги" входят в "21 из 31 с игры".
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ВинниПох
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Ответ Abdul Aziz
Плюс темнокожий тоже европеец и Карри, который тоже по сути белый. Баскетбол превращается в спорт для белых?))
просто дальше будет чёрная полоса )
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frenemy
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Я даже не знаю что более невероятно. Космическая игра Луки или уникальный скилл Никс отдавать выигранные матчи. Тибодо скоро потеряет остатки того, что пытается отрастить на своей голове)
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ivica_sprut
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Зверь!
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ryy
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66 очков Чикаго помогли Дончичу обыграть Нью-Йорк
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Ar4es
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Ответ Vagant
Лука сегодня ночью сделал: — карьер хай по очкам — карьер хай по подборам — первую в истории лиги игру с 60+/20+/10+ — второй трипл с 60 очками за всю историю лиги (первый у Хардена, но он набрал на 10 подборов меньше) Ему 23 года.
Дух Хлебонасущенский, твой выход!
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Abdul Aziz
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Ответ Antuanych
Два лучших баскетболиста мира - белые пацаны из Европы! Ну норм, чо...
Плюс темнокожий тоже европеец и Карри, который тоже по сути белый. Баскетбол превращается в спорт для белых?))
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сейяр снайпер
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Ответ Фредди Пушной
Лука вроде как немного похудел, по крайней мере габариты поменьше стали, хотя могу ошибаться, и вот результат)
Представляю что он будет творить после МВЗ.
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олси
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рано утверждать , но по ощущениям он даже лучше Шведа .
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Фредди Пушной
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Лука вроде как немного похудел, по крайней мере габариты поменьше стали, хотя могу ошибаться, и вот результат)
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Rodbert
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Вот это норм трипл, не мусорный.
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Antuanych
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Два лучших баскетболиста мира - белые пацаны из Европы! Ну норм, чо...
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kudashkinaa@icloud.com
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Что этот белый себе позволяет :)
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софочка
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Это что за Чемберленчич
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osipovdmitry
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Пацаны, где комменты про его защиту?
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Игорь Ерофеенков
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Как же он хорош
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melwood- lfc
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Пончич пока видится мвп без вариантов
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SiberMK
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Ответ Sla Slo
Умышленно смаазал ? Так смазал, что мяч чудом попал к нему ?
нет, по приколу со штрафного дал мячу такую траекторию
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DirkMavs
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Лучший из лучших
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Denis Dokuchaev
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Ответ Sla Slo
Умышленно смаазал ? Так смазал, что мяч чудом попал к нему ?
пусть чудом к нему попал, но смазал-то он умышленно, с чем тут спорить?
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CaptainFootballiste
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Лука сделал ещё один большой шаг в сторону MVP регулярки)
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Данила Бодров
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Magic
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PredatorMax
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Ответ Sla Slo
Умышленно смаазал ? Так смазал, что мяч чудом попал к нему ?
Он умышленно смазал, чтоб партнеры поборолись за подбор.
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Ilnar A
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Чем за тигр этот лев ? 🦁
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