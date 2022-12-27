Степанова о переходе российского спорта в Азию: «Научим богатеющих азиатов любить зимние виды спорта. Лучше мы, чем норвежцы»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова высказалась о возможном переходе российских спортивных федераций в Азиатскую конфедерацию.

«По поводу нашего разворота в сторону Азии: к 2037 году на регион Восточной Азии будет приходиться более трети мирового ВВП, а доля Европы сократится до менее одной пятой.

При чем здесь лыжные гонки? Научим богатеющих азиатов любить зимние виды спорта. Лучше мы, чем норвежцы!», – написала Степанова. 

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

Опрос

Нужно ли РФС переходить в Азию?
46331 голос
Да, нужно хотя бы попытаться
38%
Азиатская футбольная конфедерация
Нет, нужно ждать возвращения в турниры УЕФА
62%
УЕФА

21 комментарий

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Sgt. Elias Grodin
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Кто о чём, а россияне как всегда о бабках...
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Глеб Вихрев
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Ответ MosesPray
Думаешь в Индии снега не бывает?
Думаешь индийцы знают что такое лыжи?
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DD102DD
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Вероника, тебе дорога в Иран - учись носить хиджаб.
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Dizzod
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Правильно. Вон в хоккее получилось же. Весь Китай любит и болеет за Куньлунь. Был в Пекине, билетов на матчи не достать.
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Der neue
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Зазеркалье…
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IzhStyle
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Вот просто интересно, если поинтересоваться у Степановой что такое ВВП, она сможет ответить, ну и для интереса, если она выучит, что такое ВВП, может расскажет, что такое ВНП и как эти понятия коррелируют (надеюсь последнее слово ей не нужно будет объяснять)
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MosesPray
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Ответ Любезный Коссутий
вьетнамцев и индусов 💪
Думаешь в Индии снега не бывает?
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maks44
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Степанова хорошо усвоила одну вещь - чем больше чуши в высказываниях, тем ближе депутатское кресло.
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Bergkamp007
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Научись молчать!
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Olga.t
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Ого, Степанова уже спец в мировой экономике, цифрами оперирует))) Кого учить она собралась? Может азиатские страны с развитой и растущей экономикой? Ага, просто ждут её там...

Раша Тудей работает, мозги забивает.
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Gepard_GRIN
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Настрой то может и правильный, но сейчас с футбольной ветки набегут и как начнут ныть, что их любимый российский клуб из-за перехода в Азию европейскую Лигу Чемпионов теперь не успеет выиграть.
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DD102DD
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Мозгов не хватит научить.
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Любезный Коссутий
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вьетнамцев и индусов 💪
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Игорь Замаруев
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Это ли не ненависть по отношению к норвежцам?
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DrDro
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Господи, она и в ВВП оказывается может😱
Мне кажется она и Вассермана в Свою игру разнесёт если захочет.
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Сергей Чекрыжов
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Опять этот менторский тон. Придут они учить... А у азиатов поучиться делать авто, чипы, технику, электронику не пробовали? С таким подходом и азиаты "учителей" погонят
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brig_Mercury
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Теперь за долгосрочным прогнозом макроэкономического развития можно обращаться к лыжнице Степановой. Логично.
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Ебздрогыч
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Если мы не научим бегать на лыжах богатеющих азиатов, то за нас это сделают солдаты НАТО!
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дамир дугаров
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Азиаты несравненно богатеют, только мы то практически нищие и никак не азиаты
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Kasztelan
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А больше она "богатеющим азиатам" прислуживать ни в чём не хочет?
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radio_weiss
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- Лучше мы, чем норвежцы!
- Чем лучше?
- Чем норвежцы!
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