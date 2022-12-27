Степанова о переходе российского спорта в Азию: «Научим богатеющих азиатов любить зимние виды спорта. Лучше мы, чем норвежцы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова высказалась о возможном переходе российских спортивных федераций в Азиатскую конфедерацию.

«По поводу нашего разворота в сторону Азии: к 2037 году на регион Восточной Азии будет приходиться более трети мирового ВВП, а доля Европы сократится до менее одной пятой.

При чем здесь лыжные гонки? Научим богатеющих азиатов любить зимние виды спорта. Лучше мы, чем норвежцы!», – написала Степанова.

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?