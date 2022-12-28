Овечкин без очков в матче с «Рейнджерс»: 1 бросок, 3 хита и «+1» за 17:32 при 4:18 в большинстве

остался без очков в матче с « ».

« » одержал победу над клубом из Нью-Йорка в регулярном чемпионате (4:0).

Форвард «Кэпиталс» (17:32, 4:18 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема.

В 37 играх текущего сезона на счету второго снайпера в истории лиги 41 (22+19) очко.

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