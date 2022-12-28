Овечкин без очков в матче с «Рейнджерс»: 1 бросок, 3 хита и «+1» за 17:32 при 4:18 в большинстве
Александр Овечкин остался без очков в матче с «Рейнджерс».
«Вашингтон» одержал победу над клубом из Нью-Йорка в регулярном чемпионате НХЛ (4:0).
Форвард «Кэпиталс» (17:32, 4:18 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема.
В 37 играх текущего сезона на счету второго снайпера в истории лиги 41 (22+19) очко.
Самый влиятельный человек в карьере Овечкина – его мама: контролировала тренировки, дисциплину и контракты
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