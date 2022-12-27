Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови

Лыжники Сергей Устюгов и столкнулись и упали в финале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Большунов травмировался во время падения.

Лыжники не прошли в финал.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Скриншоты – трансляция телеканала «Спортивный».