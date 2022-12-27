Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов столкнулись и упали в финале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Большунов травмировался во время падения. 

Лыжники не прошли в финал. 

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Скриншоты – трансляция телеканала «Спортивный».

63 комментария

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Калифорниец № 24
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Ответ Alina_77
С чего это Большунов больше виноват? Потому что Сережа рубаха-парень?!
Начнём с того, что у Большунова уже есть жёлтая, полученная накануне именно за действия против Устюгова на трассе. По-моему, любой лыжник после этого будет вести себя на трассе более осмотрительно и не рисковать так.

И во-вторых, 95% лыжников, которые заходят в поворот не первыми, в такой ситуации садятся в спину, а не выкатываются на параллельную лыжню, да ещё и так тесно подпирая.
У Устюгова же не было жёлтой и , следовательно, он имел моральное право вести себя на трассе пожёстче.
Ну в целом оба, конечно, могли бы быть умнее, а не включать ребячество.
Вот только один из них допустил свою вину, но сказал, что нужно уточнить и поглядеть повтор, а вот другой безапелляционно сказал о том, кто виноват, не желая смотреть повторов.
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Добрый Ноунейм
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Голы по фото вместо видео в футболе, а в лыжных гонках скрины с трансляции вместо фото. То, что мы заслужили
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кракадил
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Ответ Вячеслав Пустохин
Эй а руководство федерации не хочет наконец-то серьезно на это отреагировать?
Каким образом?
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Olga.t
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Ответ Alina_77
Вообще то Устюгов спровоцировал падение, а Большунов мерзость? Однако!
Никто пока из специалистов не может точно сказать, кто виноват в столкновении, но вам конечно всё уже ясно.
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Ольга Линде
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По хорошему обоим надо пистон вставить. Мозги вправить. А то ишь разошлись!
Хотя до следующего этапа КР две недели, может, остынут слегка, а то уже ве границы переходит это бодалово.
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Vasily Ivanov
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Устюгов -посан реальный ....это не интеллигент Мяки....
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Максим Пантелеев
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Ну хоть что-то произошло в нашем спорте.
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Йенс Мустерманн
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Ответ валерия марченко
Бывших олимпийских чемпионов не бывает,умник
Кстати, Нисканен круче вечно второго, у него победа на чистом полтиннике, а не на порезанном до 28,4 километров.
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валерия марченко
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Ответ Йенс Мустерманн
Конечно, потому что есть действующий 5кратный олимпионик )
Бывших олимпийских чемпионов не бывает,умник
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Иван_Флягин
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Два д...чка.
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Alina_77
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Ответ Антон Александров
Помню-помню, как все кричали после хамского нападения Большунова на финна, что Сашенька ангел, а его провоцируют. Сашенька уже всех достал и в России: великий лыжник и редкая мерзотность
Вообще то Устюгов спровоцировал падение, а Большунов мерзость? Однако!
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Алексей Тарлыков
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Им и норвежцы не нужны
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Oberstdorf
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Парни избавляют Губера от работы по популяризации лыж)
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Антон Александров
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Помню-помню, как все кричали после хамского нападения Большунова на финна, что Сашенька ангел, а его провоцируют. Сашенька уже всех достал и в России: великий лыжник и редкая мерзотность
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Alina_77
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Ответ Калифорниец № 24
Понятно, что здесь виноваты оба, но, учитывая, что у Большунова есть уже жёлтая, то вторую ему не рискнут выписать судьи и отдадут желтую Устюгову. Ну по сути Большунов чуть больше виноват, ведь Устюгов ехал по широкому радиусу, и почему Большунову нельзя было поступить как обычно делают в такой ситуации 95% лыжников -т.е. встать за спину идущему по внутреннему радиусу??? И ничего бы этого не было. Где была необходимость в начале гонки так рисковать, а не встать просто в спину Устюгову?? Ведь это даже не середина дистанции была и уж тем более не финиш.
С чего это Большунов больше виноват? Потому что Сережа рубаха-парень?!
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Йенс Мустерманн
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Ответ валерия марченко
3Хкратный олимпийский чемпион это вечно 2?
Конечно, потому что есть действующий 5кратный олимпионик )
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Alina_77
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Ответ Вячеслав Клименко
Ну я хз, кто прав тут🤷 Но, Устюгов показал Болле, что не готов он уступать ему дорогу.
Пусть сначала во всех стартах участвует, чтобы дорогу не уступать.
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Arty K.
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Так, ждём потасовку?))
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Leo Bonart
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Ответ chouchou
А у Устюгова с головой?
А причем тут голова Устюгова? Большунов а-ля Клэбо пошел обгонять по внешнему радиусу в скоростносм повороте, не соблюдая дистанцию
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Ф_Крюгер
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Хорошо, что не биатлон...👊
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Сергей Орлов
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Не мстят трусы. Мстят сразу только дураки.
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валерия марченко
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Ответ Йенс Мустерманн
Вечно второй уже выходит на гонки не с целью выиграть, а насолить Серёге. Просто взял и упал зряче, и определённо намерено, на него в повороте на спуске.
3Хкратный олимпийский чемпион это вечно 2?
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OlegosB
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Уазазазазахахахаххахах
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Tatyana@griga
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Ответ Вячеслав Клименко
Ну я хз, кто прав тут🤷 Но, Устюгов показал Болле, что не готов он уступать ему дорогу.
Некрасиво показал и лыбится, шариков
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Калифорниец № 24
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Понятно, что здесь виноваты оба, но, учитывая, что у Большунова есть уже жёлтая, то вторую ему не рискнут выписать судьи и отдадут желтую Устюгову.

Ну по сути Большунов чуть больше виноват, ведь Устюгов ехал по широкому радиусу, и почему Большунову нельзя было поступить как обычно делают в такой ситуации 95% лыжников -т.е. встать за спину идущему по внутреннему радиусу??? И ничего бы этого не было. Где была необходимость в начале гонки так рисковать, а не встать просто в спину Устюгову?? Ведь это даже не середина дистанции была и уж тем более не финиш.
+5
-3
+2
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