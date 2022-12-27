Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови
Лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов столкнулись и упали в финале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
Большунов травмировался во время падения.
Лыжники не прошли в финал.
😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум
Скриншоты – трансляция телеканала «Спортивный».
И во-вторых, 95% лыжников, которые заходят в поворот не первыми, в такой ситуации садятся в спину, а не выкатываются на параллельную лыжню, да ещё и так тесно подпирая.
У Устюгова же не было жёлтой и , следовательно, он имел моральное право вести себя на трассе пожёстче.
Ну в целом оба, конечно, могли бы быть умнее, а не включать ребячество.
Вот только один из них допустил свою вину, но сказал, что нужно уточнить и поглядеть повтор, а вот другой безапелляционно сказал о том, кто виноват, не желая смотреть повторов.
Хотя до следующего этапа КР две недели, может, остынут слегка, а то уже ве границы переходит это бодалово.
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Ну по сути Большунов чуть больше виноват, ведь Устюгов ехал по широкому радиусу, и почему Большунову нельзя было поступить как обычно делают в такой ситуации 95% лыжников -т.е. встать за спину идущему по внутреннему радиусу??? И ничего бы этого не было. Где была необходимость в начале гонки так рисковать, а не встать просто в спину Устюгову?? Ведь это даже не середина дистанции была и уж тем более не финиш.