Пресс-секретарь МИД Катара о биште для Месси: «Европоцентристы сходят с ума. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабской традиции?

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Политика Футбол

Пресс-секретарь МИД Катара высказалась о биште Лионеля Месси после финала ЧМ-2022.

«Появление Месси в биште [после финала ЧМ-2022] свело с ума многих сторонников европоцентризма. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабским традициям?

Эту традицию начали мусульмане в 859 году в университете Аль-Каравийин, который, кстати, основан мусульманской женщиной. Это уже чересчур для вашего колониального воображения?» – написала Лолва Рашид Мохаммед Аль-Хатер в твиттере.

Аль-Хатер – первая женщина, занимающая пост пресс-секретаря МИД Катара и помощника министра иностранных дел страны.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

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65 комментариев

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Dzhansug Bukiya
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Ответ Benderey
Арабы в этом плане вообще всех могут умыть) Они подарили миру, алгебру, химию, Арабские цифры, (которыми пользуется весь мир!) Они впервые создали спирт, духи, шампунь! Европа до крестовых походов, была вонючей, вшивой дырой!
Когда не знаешь ничего об истории людей лучше молчать
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SultanSuleymanKhan
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Ответ Jeremy Fraser
Откуда информация? Пока нашел только "Нефтегазовая отрасль обеспечивает более 55 % ВВП, ок. 85 % доходов от экспорта и 70 % государственных доходов. "
инфо которую вы нашли с википедии - 2011 года.
В настоящее время лидирующее положение занимает сфера услуг, транспорт и финансы.
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RSM-1930
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Ответ Spartakus1984
Люди возмущены тем,что этот халат навязали Месси Арабы,не спросив хотят ли капитаны команд его одень на вручении кубка.Теперь Месси на фото вошел в историю при поднятии кубка не в Майке Аргентины а в смешном халате.Но Арабам нудным этого не понять.
Многие в золотые майки переодеваются на церемониях, он одел бишт, так что правильно она все говорит-это все колониальное европейское мышление
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John Wind
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"Когда столица Карла Великого была грязной деревней на десять тысяч человек, в миллионном Багдаде были километры мощеных улиц с освещением" - к/ф Лоуренс Аравийский.
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Новак Джокович
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Ответ Merdan Jumageldiyew
Мощно он этих Европа голубых )))
*она
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Максим Новиков
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Давайте килт наденем арабам, когда ЧМ в Шотландии будет.
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Jeremy Fraser
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Да уж, у них там своя Захарова есть, манера и логика рассуждений похожая.

Мне всегда казалось, что на востоке люди знают что такое тактичность и уместность, но похоже там и правда культура движется не по восходящей, а вниз.
Никто не против вашего бишта, но он совсем неуместен на вручении кубка, если бы это сделали после церемонии никто бы и слова не сказал.
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Peter Parker
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Ответ лицемерный гнус
Не знаю почему вас минусуют, но вы правы. Но надо напомнить и то, что задолго до Рима были и Эллины.
Да. Эллины, а на фоне их более древняя и продвинутая Персия, уходящая корнями в Вавилон и более старые города, тот же Ур. В этом и есть суть развития цивилизаций - культурный обмен. Только так возможно развитие, а если останешься сам по себе, ничего хорошего не выйдет. Австралийские аборигены не дадут соврать.
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rouzha
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ну да, ну да
Основан в 9 веке.
Только это была мечеть, позднее мечеть с медресе (религиозное учебное заведение мусульманское).
Когда и в какой степени это учебное заведение стало университетом в хотя бы аналогично европейским университетам средневековым - мне разобраться не удалось.

Однако отрицать вклад арабских учёных в историю науки и, в частности, сохранение античного наследия, например, тоже не стоит.
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Иван_Флягин
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Пресс-секретарь МИД катара освоил прямохождение.
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Arthurino
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Ответ Нефанатик
Думаю знают, а вот ты не знаешь что коленчатый вал изобрел араб, швейцарские часы делают в Швейцарии, думаю они это знают, как и то, что водяные часы тоже изобрел араб. Ну это не важно, главное твой бред наберет тебе плюсиков таких же умников как и ты.
Ответил на бред араба таким же бредом лол

Ватники, как всегда на слово европейцы триггернулись ахаха
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Peter Parker
Арабские цифры это продукт транзита из Индии. И Европа не была вшивой дырой, в Европе как бы задолго до арабов был, например, Рим. Да и сами арабы были дальним аванпостом более развитых Месопотамии, Египта и Средиземноморья.
В Европе был задолго до арабов Рим был.
Вот, какое у нас образование нынче.

Я просто поражаюсь вам.
Вы школьник?
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Peter Parker
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Ответ Merdan Jumageldiyew
что ты несешь ))) в Европе даже туалета не было )))
Доброе утро. На Крите канализация была за 2 тысячи лет до нашей эры. В Риме Большую клоаку начали строить еще в 7 веке до н.э
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Павел Мельников
859 год? А сколько женщин основали университеты в арабском мире за последние лет 20, и сколько вообще хотя бы закончило их.
больше, чем в Мордоре
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ингибитор с ноги батр
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Ответ ТвояМамка
На нашем ЛГБТ-сайте европоцентристы сейчас всё ей объяснят.
Уже даже европейские яйцеголовые, все больше и больше понимают, что надвигается не "закат Европы" , а "конец Европы". простой демографический конец.
Только математика и никакой политики
Более того, не в далёком будущем, а в ближайшие 25-30 лет.
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Spartakus1984
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Люди возмущены тем,что этот халат навязали Месси Арабы,не спросив хотят ли капитаны команд его одень на вручении кубка.Теперь Месси на фото вошел в историю при поднятии кубка не в Майке Аргентины а в смешном халате.Но Арабам нудным этого не понять.
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Бен-Иван
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В МИДе Катара похоже есть своя Мария Захарова :)
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Jeremy Fraser
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Ответ SultanSuleymanKhan
доля нефтегазовых доходов в экономике Катара - 17% на настоящий момент.
Откуда информация? Пока нашел только "Нефтегазовая отрасль обеспечивает более 55 % ВВП, ок. 85 % доходов от экспорта и 70 % государственных доходов. "
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Павел Мельников
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Ответ Recreated
Мусульманин утёр нос себялюбам!)
Они себя тоже очень любят, а как же. Девятый век вон вспомнили.
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Forza Italy!!!
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Не в тему, но не знаю куда писать... Че вы сделали с сайтом? Как только дохожу до комментов браузер тупо виснет (на телефоне).
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Jan Vorontsov
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Ответ Benderey
Арабы в этом плане вообще всех могут умыть) Они подарили миру, алгебру, химию, Арабские цифры, (которыми пользуется весь мир!) Они впервые создали спирт, духи, шампунь! Европа до крестовых походов, была вонючей, вшивой дырой!
А потом что-то пошло не так, и шло вплоть до того как они нашли нефть (а где не нашли до сих пор вонючие, вшивые дыры).
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Peter Parker
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Ответ Benderey
Все культуры уникальны, но не одна цивилизация в средние века не достигала таких высот в науке и культуре как арабская! Я не говорю о Риме , я говорю о средневековой Европе, которая в плане культуры была помойной ямой....
Ты не говорил в изначальном комменте о средних веках. Более того, этот термин весьма размытый. Но если все же принять его в широком смысле, то период расцвета арабского мира и параллельного застоя в Европе взаимосвязаны. Халифат отрезал Европу от культурного обмена с Китаем и Индией, также и многие научные труды прошлого были либо уничтожены в Египте и Сирии, либо стали трофеями. Поэтому, многие труды тех же греческих ученых будут переоткрыты заново, но уже не в оригинале, а в арабском переводе.
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лицемерный гнус
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Ответ Peter Parker
Арабские цифры это продукт транзита из Индии. И Европа не была вшивой дырой, в Европе как бы задолго до арабов был, например, Рим. Да и сами арабы были дальним аванпостом более развитых Месопотамии, Египта и Средиземноморья.
Не знаю почему вас минусуют, но вы правы.
Но надо напомнить и то, что задолго до Рима были и Эллины.
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Павел Мельников
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859 год? А сколько женщин основали университеты в арабском мире за последние лет 20, и сколько вообще хотя бы закончило их.
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Александр Граф
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Ответ Benderey
Арабы в этом плане вообще всех могут умыть) Они подарили миру, алгебру, химию, Арабские цифры, (которыми пользуется весь мир!) Они впервые создали спирт, духи, шампунь! Европа до крестовых походов, была вонючей, вшивой дырой!
ересь несусветная, в мире никто никому ничего не дарит, общества просто берут наиболее полезные практики и изобретения из других обществ
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