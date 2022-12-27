Пресс-секретарь МИД Катара о биште для Месси: «Европоцентристы сходят с ума. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабской традиции?

Пресс-секретарь МИД Катара высказалась о биште после финала .

«Появление Месси в биште [после финала ЧМ-2022] свело с ума многих сторонников европоцентризма. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабским традициям?

Эту традицию начали мусульмане в 859 году в университете Аль-Каравийин, который, кстати, основан мусульманской женщиной. Это уже чересчур для вашего колониального воображения?» – написала Лолва Рашид Мохаммед Аль-Хатер в твиттере.

Аль-Хатер – первая женщина, занимающая пост пресс-секретаря МИД Катара и помощника министра иностранных дел страны.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

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