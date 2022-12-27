Пресс-секретарь МИД Катара о биште для Месси: «Европоцентристы сходят с ума. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабской традиции?
Пресс-секретарь МИД Катара высказалась о биште Лионеля Месси после финала ЧМ-2022.
«Появление Месси в биште [после финала ЧМ-2022] свело с ума многих сторонников европоцентризма. Знают ли они, что их выпускные мантии восходят к арабским традициям?
Эту традицию начали мусульмане в 859 году в университете Аль-Каравийин, который, кстати, основан мусульманской женщиной. Это уже чересчур для вашего колониального воображения?» – написала Лолва Рашид Мохаммед Аль-Хатер в твиттере.
Аль-Хатер – первая женщина, занимающая пост пресс-секретаря МИД Катара и помощника министра иностранных дел страны.
В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?
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Мне всегда казалось, что на востоке люди знают что такое тактичность и уместность, но похоже там и правда культура движется не по восходящей, а вниз.
Никто не против вашего бишта, но он совсем неуместен на вручении кубка, если бы это сделали после церемонии никто бы и слова не сказал.
Основан в 9 веке.
Только это была мечеть, позднее мечеть с медресе (религиозное учебное заведение мусульманское).
Когда и в какой степени это учебное заведение стало университетом в хотя бы аналогично европейским университетам средневековым - мне разобраться не удалось.
Однако отрицать вклад арабских учёных в историю науки и, в частности, сохранение античного наследия, например, тоже не стоит.
Ватники, как всегда на слово европейцы триггернулись ахаха
Вот, какое у нас образование нынче.
Я просто поражаюсь вам.
Вы школьник?
Только математика и никакой политики
Более того, не в далёком будущем, а в ближайшие 25-30 лет.
Но надо напомнить и то, что задолго до Рима были и Эллины.