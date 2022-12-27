Александр Шмурнов: «Месси – это футбол, Федерер – теннис, а Гретцки – хоккей. Когда говорят, что Овечкин будет более великим, меня рвет»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Овечкин Роджер Федерер Уэйн Гретцки НХЛ Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов считает сравнение Александра Овечкина с Уэйном Гретцки унизительным для хоккея.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802). Впереди только Гретцки (894).

«Моя формула отношения к спорту выражается примерно так: Гретцки, Месси, Федерер.

В свое время мы смотрели мало хоккея – в основном обзоры, но уже позже я посмотрел много игр и эпизодов. И я понимаю, что Гретцки – абсолютный гений. Гений, который, в принципе, и есть хоккей. Конечно, гений своей эпохи, но я думаю, что и сейчас он был бы востребован точно так же, как востребованы другие маленькие, умные игроки – такие, как Панарин или Патрик Кэйн. 

Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более сильнее односторонних профессионалов – таких, как Овечкин. Который великолепно умеет бросать, выбирать момент и в лучшие годы карьеры как бомбардир действительно велик. Но какое бы то ни было сравнение Овечкина и любого другого хоккеиста с Гретцки кажется мне унизительным для хоккея.

Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси? Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка.

И я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение. 

И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

«Не переношу Овечкина. А уж разговоров о его «рекордах»...» Шмурнов о капитане «Вашингтона»

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171 комментарий

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Даня Чебыкин
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Ответ fil_spb
Месси - это футбол, Федерер - это теннис, а Шмурнов - это концентрированная мерзость.
шмурнов это человек которого выперли с матч тв! в 2022, вроде. это уникальная консистенция! в париж ему надо. в палату мер и весов.
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Криптонит
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Он обычный бывший комментатор ,зачем у него интервью брать )Пусть живёт себе где он там живёт,а люди сами о такой посредственности забудут
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King_X
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Ответ Shawn Caurney
При начале СВО человек роняя тапки улетел в Южную Америку, оставив жену с детьми на родине - о каком возрасте тут можно говорить?
Причём он не просто одних оставил
А еще свалил перед экзаменами/выпускным годом детей
Так еще и вроде финансы не очень позволяли уехать свободно, т. е в ущерб семье и их накоплениям уехал
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viles421
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Для бывшего комментатора "МАТЧ ТВ" по фразе: "Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка." поясняю: в математике порядок - это минимум десять раз, 2 - это сто. Получается, Роналду хуже Месси в сто раз, и это по минимуму. Я, конечно, понимаю, что редко какая птица долетит до середины Днепра, но ты, Шурик, далеко не Гоголь. Так что тщательнее надо, тщательнее. А то как-то противно вспоминать, что я смотрел футбол с твоим комментарием, не выключая звука...
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Алекс Кадет
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Лучше бы молчал.
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topsatan
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Какой он гнилой
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Фарадей
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Ответ ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Месси кстати уступает Кройфу. Он не понимает в тотальный футбол, у Месси нет длинных передач на партнёров, он играет строго сам на себя, как молодой Овечкин в период 2005-2010
в футболе нет вещей, которых Месси не понимает.
Вот передачи Месси.
https://www.youtube.com/watch?v=Z2CxHp_m9Lc
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yrok77
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Ответ Деметрио
Столько какой-то остервенелой неадекватной злобы в его спиче. До чего ж неприятный типок этот Шумурнов. Челу скоро 60, а манера речи как у озлобленного хейтера-подростка.
Примерно как у хейтеров Роналду на этом сайте
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RWMen
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Это интоксикация от Кашасы, или Писко. Что еще делать одинокому белому мужику в Латинской Америке вдали от семьи? Только квасить, смотреть порнуху и любоваться окрестностями. А еще говорить гадости про второго в истории хоккеиста по результативности, своего соотечественника к тому же!
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Даня Чебыкин
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Ответ ldldkkjd ñjjdh
Это обычны сектант,который должен жить в психбольнице.Жуть,что люди вроде Шмурнова свободны делать что хотят,психика там сломана
он и живет. в "свободном мире". чо велели, то и сказал.
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алекс голудин
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Ответ Варлампий Варлампий
хоккей давно смотрел? без слез не взглянешь на восьмерку на льду, нигде не успевает, в стыки не идет, в сторонке стоит на месте и ждет, когда кореша шайбу ему под бросок выкатят
Давно ты хоккей смотрел? Матч с Торонто, соперник на скамейке запасных от силового приёма. И ещё посмотри статистику силовых. Купи Чупа - чупс и сделай, что надо
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Юрий Мятлин
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Да никто вроде бы и не говорит, что Овечкин станет круче чем Грецки. Просто Овечкин может побить нереальный рекорд, которому по силам только ему.
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All-Eyes On-Me
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Конформизм и бред. Если бы в спорте достигали только самые талантливые, то это был бы не спорт. Спорт - это атлетизм, труд, работа, а не только талант. Какой Роналду атлет? Он что родился с суперпрыжком и суперточным ударом? Джоковичу что, теперь сложить ракетку так как он менее эстетичен чем Федерер? Овечкину что теперь не играть в хоккей, потому что он в Путинтим? Шмурнов клоун.
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Даня Чебыкин
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Ответ Curry30
Не понял что-то. Если Ови бьет рекорд Гретцки - значит он становится априори величайшим бомбардиром в истории игры. Ну и все-таки, кто разбирается в хоккее, понимает, что скорость игры, экипировка вратарей и прочее сейчас - совсем на другом уровне. Что тут Шмурного не устраивает? Когда его уже порвет наконец? Понятно, что они немного различаются по видению игры, но никто не сможет сказать, что Ови менее велик, как минимум.
снайпером, а не бомбардиром. кто видел хоть одну игру времен грецки, когда он наколачивал сотни, у того вопросов не будет. хоккей был ну совсем другой: забивай - не хочу.
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gangs
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Ответ ОпричникПитер
Овечка больше Криш от мира хоккея. Думаю скоро появится второй Месси с невероятным талантом в хоккее
Так он уже появился - это Макдэвид. А первый Месси это Кросби. Роналду это как раз Овечкин, один в один.
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Кенигсбергер
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Ответ Russia_the_best
У Овечкина много минусов и есть плюсы. Очень глупо, на мой скромный взгляд, однозначно оценивать его длиннющую карьеру. Было время, когда шикарнейше играл. Было время, когда было большие проблемы. Сейчас он не лучший игрок. Но тоже временами. Горди Хоу играл до старости ради своих рекордов. Последние годы Грецки тоже сложно назвать гениальными. Овечкин живая легенда, как бы я не относился к нему. Неоднозначный персонаж. Но почему всем нужно делить мир на черное и белое? Только ситхи всё возводят в абсолют (с)
Последние годы любого игрока сложно назвать гениальными - время сильнее любой гениальности. Пеле заканчивал в Нью-Йорке, Марадона заканчивал в Боке, играя по 5 матчей в год, Буффон побежал в Париж за ЛЧ, жидко обделался и сидит в Серии B, Каннаваро в 37 приехал на ЧМ-2010, стал посмешищем и укатил в Дубай, а Ривалдо чуть ли не до полтинника бегал по всему миру, пытаясь догнать ушедшую молодость.
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Сергей Спиридонов
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а до появления месси, кто был футбол для шмурнова?
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алекс голудин
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Грецки забивал, когда вратари пропускали низом от синей в дальний угол кистевым броском и с неудобной руки из круга вбрасывания. Как бы кто не любил Грецки, современным киперам он бы и половины не забил.
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Даня Чебыкин
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Ответ NEK
Александр, надеюсь пакетики всегда с вами: Овечкин будет более великим. Овечкин будет более великим. Овечкин будет более великим.
а щас подгоните фуру из пакетов!
Овца УЖЕ более великий!
Овца УЖЕ более великий!
Овца УЖЕ более великий!
Овца УЖЕ более великий!
Овца УЖЕ более великий!
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Айлин 1990
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А что Овечкин сделал ему????
Тут точно что-то не хорошо между ними.
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Даня Чебыкин
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Ответ СержМиранэн
аналитика на уровне шмурнова ))))))
я думаю даже превзойдена
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ОпричникПитер
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Овечка больше Криш от мира хоккея. Думаю скоро появится второй Месси с невероятным талантом в хоккее
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Даня Чебыкин
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Ответ London-D
Когда Шмурдяк открывает рот, меня рвёт
вот ведь. рот открывает он, а тошнит всех...
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old folk
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😅 Надо этому знатоку тенниса пересмотреть матчи Федерера и Джоковича, когда оба находились в прайме.
Если смотреть с открытыми глазами, Джокович уступает в подаче и игре у сети, но сильнее на приёме и игре на задней линии.
Про личные встречи с 2011, когда Джокович впервые стал #1, говорить не буду, Шмурнову будет слишком больно)
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KirGre
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Дак теннис не Федерер, а Джокович , да и Надаль тоже там !!!
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