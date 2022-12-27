Александр Шмурнов: «Месси – это футбол, Федерер – теннис, а Гретцки – хоккей. Когда говорят, что Овечкин будет более великим, меня рвет»

Александр Шмурнов считает сравнение с унизительным для хоккея.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории (802). Впереди только Гретцки (894).

«Моя формула отношения к спорту выражается примерно так: Гретцки, Месси, Федерер.

В свое время мы смотрели мало хоккея – в основном обзоры, но уже позже я посмотрел много игр и эпизодов. И я понимаю, что Гретцки – абсолютный гений. Гений, который, в принципе, и есть хоккей. Конечно, гений своей эпохи, но я думаю, что и сейчас он был бы востребован точно так же, как востребованы другие маленькие, умные игроки – такие, как Панарин или Патрик Кэйн.

Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более сильнее односторонних профессионалов – таких, как Овечкин. Который великолепно умеет бросать, выбирать момент и в лучшие годы карьеры как бомбардир действительно велик. Но какое бы то ни было сравнение Овечкина и любого другого хоккеиста с Гретцки кажется мне унизительным для хоккея.

Я всю жизнь комментирую и смотрю теннис. И когда я понимаю, что и как для тенниса сделал Федерер, какой он гений, какое он воплощение игры, я понимаю и то, что если бы Надаль выиграл 152 «Ролан Гарроса», он бы все равно не подобрался к Федереру на пушечный выстрел. Как и Джокович – даже если бы выиграл 17 тысяч австралийских чемпионатов.

Та же самая история с Месси и Роналду. Я знаю, что делает Месси, я вижу, я чувствую это всю жизнь, понимаю, что вот он и есть наконец-то пришедшее в наше поколение – после Пеле, Марадоны, Кройффа – воплощение футбола.

И рядом в том же поколении появляется атлет. Хороший атлет, но как футболист – на два порядка слабее. Этот атлет забивает больше голов, выше прыгает – действительно хороший атлет: и через себя забивает, и карьера у него хорошая. Но сравнивать Роналду и Месси? Для меня абсолютно очевидно: Роналду ниже Месси на два порядка.

И я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение.

И когда мне говорят: «Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим» – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет», – сказал Sports.ru бывший комментатор «Матч ТВ».

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