МЧМ-2023. Швеция сыграет с Германией, Чехия – с Австрией, Финляндия против Словакии

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В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Молодежная сборная Швеции сыграет с Германией, команда Чехии – с Австрией, Финляндия будет противостоять Словакии.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Группа А

Германия U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
27 декабря, 21.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

Австрия U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
28 декабря, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

Группа B

Финляндия U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
27 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария U-20 – Латвия U-20
Дата проведения
28 декабря, 00.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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Кеша
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Об одном жалею, что не включили сборную Украины вне регламента в состав участников . Все в жовто-блакитгых тонах в Галифаксе , включая мусорные бачки и унитазы. Джерси у сборной Украины в виде вышиванок и чубы торчат у гарне хлопцIв из под шлема . Шаровары не подойдут , жаль. Вот это был бы хоккей . Усех бы вынесли и канадчину и арюмермканцIв . А шо ! И как вишенка на торте выступление Зели хриплым голосом после каждого матча .
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spain-hokkey
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Ответ HCBV
Сегодня такой выходной день для интриги, разве что Фины и Словаки должны зарубиться
Ну да, в принципе так и есть
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spain-hokkey
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Ответ Белый офицер
Смотреть не буду! Без России не считается!
Без белоруссии тоже!
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ugmyanswer
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Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Менее интересно
А не,, неинтересно "
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Кеша
Ответ Белый офицер
Смотреть не буду! Без России не считается!
Комментарий удален
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HCBV
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Белый офицер
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