МЧМ-2023. Швеция сыграет с Германией, Чехия – с Австрией, Финляндия против Словакии
В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Молодежная сборная Швеции сыграет с Германией, команда Чехии – с Австрией, Финляндия будет противостоять Словакии.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
Группа А
- Дата проведения
- 27 декабря, 21.30, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 28 декабря, 02.30, «Scotiabank Centre»
Группа B
- Дата проведения
- 27 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
- Дата проведения
- 28 декабря, 00.00, «Avenir Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А не,, неинтересно "