МЧМ-2023. Швеция сыграет с Германией, Чехия – с Австрией, Финляндия против Словакии

В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Молодежная сборная Швеции сыграет с Германией, команда Чехии – с Австрией, Финляндия будет противостоять Словакии.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

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