Джеймс получил травму в матче «Челси» с «Борнмутом». Это его первая игра с октября

Защитник «Челси» получил травму в матче 17-го тура .

На 51-й минуте игры с «Борнмутом» (2:0, второй тайм) футболист сборной Англии сообщил тренерскому штабу, что ему нужна замена из-за проблем с правой ногой, и в слезах упал на газон. Вместо него на поле вышел .

Джеймс проводил первую игру с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов. 23-летний защитник пропустил ЧМ-2022.

Со статистикой выступлений Риса можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Борнмут» – 2:0. Онлайн-трансляция. Хавертц и Маунт забили

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