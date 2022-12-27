Джеймс получил травму в матче «Челси» с «Борнмутом». Это его первая игра с октября

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Сесар Аспиликуэта Борнмут Рис Джеймс Здоровье Футбол

Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму в матче 17-го тура АПЛ.

На 51-й минуте игры с «Борнмутом» (2:0, второй тайм) футболист сборной Англии сообщил тренерскому штабу, что ему нужна замена из-за проблем с правой ногой, и в слезах упал на газон. Вместо него на поле вышел Сесар Аспиликуэта.

Джеймс проводил первую игру с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов. 23-летний защитник пропустил ЧМ-2022.

Со статистикой выступлений Риса можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Борнмут» – 2:0. Онлайн-трансляция. Хавертц и Маунт забили

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28 комментариев

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Кукич
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Помню как Должуны и прочие смеялись над травмами Фати. Теперь у самих появились хрустальные инвалиды
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Bellevue
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Ответ ZamoRano
Ты слишком много хочешь от глоров щелси🤣🤣
Вам бы в другом желчегонном месте пастись, чилец
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vladimir.kostrichko
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Ливерпулю и Челси видимо решили испортить все медицинскими работниками....Шпионы МС и МЮ,никак иначе....
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just-whatever
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Ответ Felp
Причём здесь новый штаб? Что они могли изменить за это время?
При том, что в Челси нет медицинского штаба больше. Боули уволил их в конце лета. Пока медицинские вопросы и восстановление игроков в Челси отданы на аутсорсинг какой-то левой клинике, которая известна тем, что неплохо лечила пару музыкантов
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Olledzhi
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Проклятый для Фэнтези игрок.
Как ее возьмёшь его, так сразу с травмой вылетает. Как продаешь, так он сразу очки начинает набирать.
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Кукич
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Команда инвалидов. Фофана, Джеймс. Мед. Штаб набирали по объявлению
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*MVP*
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с ЧМ прошло пару недель, а медштаб умудрился не подвести ко второй части сезона Джеймса и Фофана. днище.
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Felp
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Ответ Акира_1
Спасибо новому медштабу, который привез Боэли. Каждый матч по несколько травм.
Причём здесь новый штаб? Что они могли изменить за это время?
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Michael_the_creator
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Возможно лучший в мире латераль на данный момент
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Jordan95
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Все очень плохо.
В победный ЛЧ сезон Джеймс и Чиллуэл были лидерами и тащерами.

Сейчас 2 сезон к ряду не вылазят с лазарета. Ужас.
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TrueGooner
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Жаль, хороший игрок. Скорейшего выздоровления!
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Фанат Лионеля Месси
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После ухода Абрамовича синий середняк мед.штаб по объявлению нанимает ?
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ZamoRano
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Ответ поколение пепси
надо было в рм продавать когда момент был
Да не нужен он Реалу, деревянный же, для бецбкги норм, а так уровня стерлинга и трешфорда, не выше.
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ZamoRano
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Ответ corazón blanco
Вместо того, чтобы пожелать одному из лучших игроков команды здоровья, пишите какую-то чушь. В чем он виноват? От рецидива никто не застрахован.
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Владимир Бутин
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Ответ поколение пепси
надо было в рм продавать когда момент был
Он сам не хотел .
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LIBerly
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Ну что за невезение!
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Kiryl Olshewski
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Отличный игрок, талантище! Здоровья парню! Ну а тренерскому и медицинскому штабу Челси пора задуматься о новом подходе к физподготовке, реабилитации своих игроков
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Акира_1
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Спасибо новому медштабу, который привез Боэли. Каждый матч по несколько травм.
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Evgen_Hazard
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Ответ corazón blanco
Вместо того, чтобы пожелать одному из лучших игроков команды здоровья, пишите какую-то чушь. В чем он виноват? От рецидива никто не застрахован.
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ZamoRano
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Артём Кощеев
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Дуристика какая-то. Не верю. Надеюсь временно всё так и Сережа неудач 💙
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corazón blanco
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Ответ Evgen_Hazard
Ну и д*****б
Вместо того, чтобы пожелать одному из лучших игроков команды здоровья, пишите какую-то чушь. В чем он виноват? От рецидива никто не застрахован.
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HellLight
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Очень жаль.
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поколение пепси
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надо было в рм продавать когда момент был
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Mirkomol Umarov
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Это п.....ц
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