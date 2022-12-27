Джеймс получил травму в матче «Челси» с «Борнмутом». Это его первая игра с октября
Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму в матче 17-го тура АПЛ.
На 51-й минуте игры с «Борнмутом» (2:0, второй тайм) футболист сборной Англии сообщил тренерскому штабу, что ему нужна замена из-за проблем с правой ногой, и в слезах упал на газон. Вместо него на поле вышел Сесар Аспиликуэта.
Джеймс проводил первую игру с 11 октября 2022 года – тогда он травмировал колено в матче с «Миланом» в Лиге чемпионов. 23-летний защитник пропустил ЧМ-2022.
Со статистикой выступлений Риса можно ознакомиться здесь.
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Как ее возьмёшь его, так сразу с травмой вылетает. Как продаешь, так он сразу очки начинает набирать.
В победный ЛЧ сезон Джеймс и Чиллуэл были лидерами и тащерами.
Сейчас 2 сезон к ряду не вылазят с лазарета. Ужас.