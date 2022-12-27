Охват всех премьерных трансляций фигурного катания на Первом канале в этом сезоне – 44,5 млн человек. Это больше, чем у ЧМ-2022 по футболу

канал сообщил, что аудитория показов фигурного катания за период с сентября по декабрь 2022 года превысила аудиторию ЧМ-2022 по футболу.

«По данным Mediascope, аудитория российского фигурного катания оказалась больше аудитории чемпионата мира по футболу!

Охват всех премьерных трансляций на Первом канале составил более 44 млн россиян 🔥

Мы искренне благодарим всех спортсменов, тренеров, партнеров и спонсоров, Федерацию фигурного катания России, а также наших зрителей и всех любителей фигурного катания. В новом году — продолжим 😉

Ждем вас на Кубке Первого канала по фигурному катанию 21 и 22 января в Москве. Будет жарко 🔥 Приходите на турнир, болейте за наших любимых спортсменов у экранов и оставайтесь на Первом!» – говорится в сообщении телеканала.