Охват всех премьерных трансляций фигурного катания на Первом канале в этом сезоне – 44,5 млн человек. Это больше, чем у ЧМ-2022 по футболу
Первый канал сообщил, что аудитория показов фигурного катания за период с сентября по декабрь 2022 года превысила аудиторию ЧМ-2022 по футболу.
«По данным Mediascope, аудитория российского фигурного катания оказалась больше аудитории чемпионата мира по футболу!
Охват всех премьерных трансляций на Первом канале составил более 44 млн россиян 🔥
Мы искренне благодарим всех спортсменов, тренеров, партнеров и спонсоров, Федерацию фигурного катания России, а также наших зрителей и всех любителей фигурного катания. В новом году — продолжим 😉
Ждем вас на Кубке Первого канала по фигурному катанию 21 и 22 января в Москве. Будет жарко 🔥 Приходите на турнир, болейте за наших любимых спортсменов у экранов и оставайтесь на Первом!» – говорится в сообщении телеканала.
Фигурку на ОИ , ЧМ , но ни разу не слышал чтобы
Хоть кто-то смотрел ,, междусобойчик " российских
Фигуристов
Это как у ЛДПР на выборах есть какие-то проценты
Но лично я не встречал голосовавших за них
Людей , может стесняются..
не пролетарии малообразованные. этим футбол подавай, под пивко и водочку.
если про россию речь, то в десятки раз были выше у ОИ телерейтинги, чем у ЧМ по ногомячу. россия - не футбольная страна