Охват всех премьерных трансляций фигурного катания на Первом канале в этом сезоне – 44,5 млн человек. Это больше, чем у ЧМ-2022 по футболу

Теги телевидение Первый канал ЧМ-2022 Фигурное катание

Первый канал сообщил, что аудитория показов фигурного катания за период с сентября по декабрь 2022 года превысила аудиторию ЧМ-2022 по футболу.

«По данным Mediascope, аудитория российского фигурного катания оказалась больше аудитории чемпионата мира по футболу!

Охват всех премьерных трансляций на Первом канале составил более 44 млн россиян 🔥

Мы искренне благодарим всех спортсменов, тренеров, партнеров и спонсоров, Федерацию фигурного катания России, а также наших зрителей и всех любителей фигурного катания. В новом году — продолжим 😉

Ждем вас на Кубке Первого канала по фигурному катанию 21 и 22 января в Москве. Будет жарко 🔥 Приходите на турнир, болейте за наших любимых спортсменов у экранов и оставайтесь на Первом!» – говорится в сообщении телеканала.

42 комментария

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Gepard_GRIN
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Ответ мистер бин
А что в этой новости удивительного. Охват не значит просмотры и рейтинг.
Да ты даже если новость придёт, что ФК обошла футбол и по просмотрам и по рейтингам всё равно не поверишь и будешь заговоры искать.
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artpal
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Ответ alexander bakulin
посмотрело где? в камеруне? если про россию речь, то в десятки раз были выше у ОИ телерейтинги, чем у ЧМ по ногомячу. россия - не футбольная страна
Нет, именно в России, на этот счет была статья на спортсе.
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Сергей Дроздов
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«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»...Креативные продюсеры трудятся на первом и одного из них мы, кажется, знаем...
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мистер бин
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Ответ Gepard_GRIN
Сложно поверить, что мир оказался не совсем таким каким казался?
А что в этой новости удивительного. Охват не значит просмотры и рейтинг.
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Залина Малина
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Так-то!
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akrets
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У всяких малаховых тоже рейтинги. И публика, думаю, примерно одна
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Gepard_GRIN
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Ответ мистер бин
Если так круто все, что же залы на шоу бюджетниками заполняете.
Сложно поверить, что мир оказался не совсем таким каким казался?
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Ivan Ivanych
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Премьерые трансляции, а премьерный матч чм был только один.... Шоу эти спонсируют государство, билеты покупает оно же, прибыль только в карман навке и подобным...никогда эта чушь не окупится, а цифры эти высосаны, в лучшем случае, из пальца.
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Shtirly
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ЧМ 2022 порезали бы по 5 минут все матчи и посмотрели какой будет "охват" 🤣
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Bazil27
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я тоже бы покурил, то же что и они))))))))))
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Mukunku 64
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У меня очень много знакомых, некоторые смотрели
Фигурку на ОИ , ЧМ , но ни разу не слышал чтобы
Хоть кто-то смотрел ,, междусобойчик " российских
Фигуристов
Это как у ЛДПР на выборах есть какие-то проценты
Но лично я не встречал голосовавших за них
Людей , может стесняются..
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Лариса Стародубцева
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Ответ marchellinos
КАТАРСКАЯ МЕДИАГРУППА ОБЪЯВИЛА, ЧТО ТЕЛЕАУДИТОРИЯ ЧМ-2022 ПРЕВЫСИЛА 5,4 МИЛЛИАРДА ЗРИТЕЛЕЙ Новость на матчТВ
5.4 миллиарда зрителей смотрели ЧМ по футболу и это только за месяц .А тут 44 миллиона зрителей за 4 месяца .. Только откуда эту цифру взяли с потолка .
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kovfun-barrios
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Эти "44 миллиона" даже маленький зал на 10 тыс человек заполнить не могут в любом городе. А про арены на 30 тыс чел и выше даже говорить нечего. Полное враньё. На кого больше спрос, у того и зарплаты больше. Когда у прокатчиков и прокатчиц они будут превышать футбольные (без рекламных контрактов) тогда поверю.
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alexander bakulin
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Ответ Onion
Миллионы смотрят "фигурку", где нужно "показать ножки"? Кто эти люди?!!)))
люди с высшим образованием, интеллигенция. женщины, в том числе.
не пролетарии малообразованные. этим футбол подавай, под пивко и водочку.
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Wintersun
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Ещё бы полноценно всё транслировали в реальном прямом эфире именно на тв, а не кастрированную версию на час-полтора позже. Представляю, как обидно тем фигуристкам, которых так и не показали по тв
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Философ Востока
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Ответ Далер Гайнеев
Подтверждаю, бывало идешь среди дворов, а там все ребята тройные аксели разучивают, и ни одного футбольного мяча днем с огнем не сыщешь. Россия - фигурокатательная страна!😀
Видел то же самое. Только они в сумке таблетки какие-то носят, витамины наверное.
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Vasily Ivanov
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А если посчитать с сентября 2018 г по декабрь 2022 г .то фигурное катание по просмотрам великан перед пигмеем ,ЧМ -2022...
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Alexander X
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сравнивать никак не продвигаемый в россии чм по футболу, где не было российской сборной, с суммарным количество просмотров всех турниров по фк за год, включая ои... 🤷🤦🤬
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Lala M
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Ответ мистер бин
Если так круто все, что же залы на шоу бюджетниками заполняете.
Эм, так ещё с Советского Союза на Новогодние представления неважно куда раздают билеты бюджетникам у кого есть дети. Это нормально.
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alexander bakulin
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Ответ artpal
Финал чемпионата мира без участия сборной России посмотрело больше людей, чем произвольную программу женщин на ОИ. Так что сравнивать некорректно
посмотрело где? в камеруне?
если про россию речь, то в десятки раз были выше у ОИ телерейтинги, чем у ЧМ по ногомячу. россия - не футбольная страна
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Shtirly
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А как считали? Суммарно за каждый мини клип проката? Так это читерство! Выкладывайте целиком трансляции и увидите реальный охват!
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Scorpic
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Странно, что не 146 миллионов. Механизм подсчёта этого охвата вообще не про точность
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GullitRuud
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Ответ marchellinos
КАТАРСКАЯ МЕДИАГРУППА ОБЪЯВИЛА, ЧТО ТЕЛЕАУДИТОРИЯ ЧМ-2022 ПРЕВЫСИЛА 5,4 МИЛЛИАРДА ЗРИТЕЛЕЙ Новость на матчТВ
Новость про Россию.
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artpal
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Финал чемпионата мира без участия сборной России посмотрело больше людей, чем произвольную программу женщин на ОИ. Так что сравнивать некорректно
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NomerSports
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Ответ Далер Гайнеев
Подтверждаю, бывало идешь среди дворов, а там все ребята тройные аксели разучивают, и ни одного футбольного мяча днем с огнем не сыщешь. Россия - фигурокатательная страна!😀
Фигуроскакательная
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