Матыцин о переходе в Азию: «Природа не любит прыжков. Не надо делать очень резких движений»

Теги УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Олег Матыцин Министерство спорта России Футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил перспективы перехода РФС в АФК.

«Древние говорили: «Природа не любит прыжков». Я считаю, что обществам и организациям, которые принимают решения, не надо делать очень резких движений.

Во-первых, не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом. Насколько мне известно, Александр Дюков активно взаимодействует, происходит диалог и с руководством ФИФА, и с руководством УЕФА.

Обе организации понимают реалии, которые сегодня существуют. Насколько мне известно, руководство ФИФА не возражает, если РФС перейдет под азиатскую юрисдикцию.

Здесь важны приоритеты. С моей точки зрения, приоритетом должны объявлять обеспечение конкурентного развития российского футбола. Это возможно только при участии в международных соревнованиях.

Если этот переход позволит участвовать в международных соревнованиях с азиатскими командами, то, наверное, это обоснованное решение.

Насколько прервутся отношения с УЕФА – это уже вопрос юридического диалога и подписания соглашений. Все международные организации говорят, что главный принцип – это принцип единства.

Мы всегда сравниваем с семьей: олимпийская семья, футбольная семья, спортивная семья. Нельзя в семье одного ребенка лишить чего-то, а другой ребенок что-то должен получить. Надеюсь, что руководство ФИФА тоже руководствуется этим принципом.

Есть временные решения, насколько они долгосрочные, мы увидим. Если это позволит сохранить российский футбол как часть большой футбольной семьи, наверное, решение [перейти в АФК] правильное. И оно на сегодня, может быть, единственное возможное.

Насколько это повлияет на конкурентоспособность, на успехи и на возможность попасть на ЧМ-2026 – это уже зависит от работы, которую выстроит РФС совместно с клубами, РПЛ и развитием детского футбола», – сказал Матыцин.

Матыцин о переходе в Азию: «Это положительно скажется на развитии российского футбола, думаю. Но решение за РФС»

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47 комментариев

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Silky Mitts
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Ответ sal398
Япония или Корея такую полудохлую сборную укатают. Смысл переходить, если все равно по итогу не отберутся на ЧМ. От Азии путевок значительно меньше.
Ещё одна причина почему АФК никогда не проголосует за это - они после принятия Австралии жаловались, что путёвок столько же, а конкурентов больше.
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Дмитрий Шеховцов
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Надеюсь, РФС всё-таки останется в Европе, никуда переходить не нужно.
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Злобный Конь
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А как же скачкИ и рывки путинские?
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goblin3
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"Нельзя в семье одного ребенка лишить чего-то, а другой ребенок что-то должен получить."
Смешно читать такое, сидя с тремя детьми без света ))
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Максим Шаповалов
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А кто нас там ждет????
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bibendum
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Ответ Ocelot
Насколько это повлияет на конкурентоспособность, на успехи и на возможность попасть на ЧМ-2026 – это уже зависит от работы, которую выстроит РФС совместно с клубами, РПЛ и развитием детского футбола», – сказал Матыцин. б.... он реально верит что сборную допустят до участия в ЧМ если она пройдет отборы... там половина участников сразу сборную нахер пошлют и играть откажутся но мы конечно же будем вещать про конкуренцию, успехи и о том что можно попасть на ЧМ 2026. сказочный "персонаж" конечно
Ну так может у них есть инфа, что до 2026 года дед - ВСЁ. А если ВСЁ, то значит можно будет вернуть обратно, и на ЧМ допустят, если отберутся.
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Влад Кокорин
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Дурачок начал выдавать текст…
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slon 104
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Отличный комментарий. После него можно как уходить в Азию, так и не уходить! Чиновники - виртуозы!
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левый край
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Через пару лет,если ничего не изменится с бойкотом--имеет смысл.
Ближайший год--никакого!
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Lacrosse-style goal
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Ответ Красный чай
А как же коронное? лучше играть чем не играть)
Лучше временно не играть чем играть лучше чем не играть🤓
и вообще, камрады, нужна пояснительная бригада. Почему я могу только отвечать на комменты, но не могу оставить коммент сам🤔
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Dizzod
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Мне кажется Чиферин сказал Дюкову что-то вежливо и туманно, а тот решил что ФИФА не против попадания на ЧМ через АФК. Что-то типа: идея конечно интересная, необходимо соблюсти процедуры, мы всегда за футбол, Азия прекрасный континент, надо обсудить с коллегами, зайдите на неделе.
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sal398
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Япония или Корея такую полудохлую сборную укатают. Смысл переходить, если все равно по итогу не отберутся на ЧМ. От Азии путевок значительно меньше.
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Dinamik1
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Яркий пример российского чиновника.Настоящий флюгер.
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maxoc
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Так разве разрешат играть, если перейти в Азию?
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Marky777
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Ответ Melnikov1968
Три дня назад пел, что переход в Азию благоприятно скажется на развитии футбола в России. Теперь вещает не делать резких движений. Стратег хренов.
Ты текст весь прочитай. Он за переход в целом
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Юрий Антонович
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Что-то быстро сдулся,Азия послала штоле.
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Артём Стёпин
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уже начал говорить по-азиатски.
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Заборостроитель
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Приносят папочку царю, где на первом листе, что РФС хочет в Азию. Царь кулаком по столу: "Как это, а мой родной Зенит в ЛЧ, вы еще хоккей в Таиланде сыграйте!". А дальше смотрит про Энгельс, хороший мужик был. "Ладно, всё, несите творожок."
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Ocelot
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Насколько это повлияет на конкурентоспособность, на успехи и на возможность попасть на ЧМ-2026 – это уже зависит от работы, которую выстроит РФС совместно с клубами, РПЛ и развитием детского футбола», – сказал Матыцин.

б.... он реально верит что сборную допустят до участия в ЧМ если она пройдет отборы... там половина участников сразу сборную нахер пошлют и играть откажутся
но мы конечно же будем вещать про конкуренцию, успехи и о том что можно попасть на ЧМ 2026. сказочный "персонаж" конечно
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Damir Zz
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Воды же сколько налил 🤯
Че сказать то хотел?
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King_X
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Даже удивительно, что адекватную вещь говорит
Тем более от Матицына
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Data Architector
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"Природа не любит прыжков"...
Значит, по проанносированной недавно топовой методике: в Азию по зёрнышку... Назад к истокам!
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Ярик01
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В очередной раз чиновники в завершении прикрываются детским футболом. Что же вы тридцать лет члены пинали.
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pvh-82
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И как с такими чиновниками вообще можно с кем то воевать? Это же враги у власти! Ни чего не могут! Только показатели рисовать.... Тфу!
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Vsratic
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Как человек с хронической диареей могу сказать, что этот мужик действительно говорит дельные вещи.
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