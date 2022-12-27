Матыцин о переходе в Азию: «Природа не любит прыжков. Не надо делать очень резких движений»
Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил перспективы перехода РФС в АФК.
«Древние говорили: «Природа не любит прыжков». Я считаю, что обществам и организациям, которые принимают решения, не надо делать очень резких движений.
Во-первых, не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом. Насколько мне известно, Александр Дюков активно взаимодействует, происходит диалог и с руководством ФИФА, и с руководством УЕФА.
Обе организации понимают реалии, которые сегодня существуют. Насколько мне известно, руководство ФИФА не возражает, если РФС перейдет под азиатскую юрисдикцию.
Здесь важны приоритеты. С моей точки зрения, приоритетом должны объявлять обеспечение конкурентного развития российского футбола. Это возможно только при участии в международных соревнованиях.
Если этот переход позволит участвовать в международных соревнованиях с азиатскими командами, то, наверное, это обоснованное решение.
Насколько прервутся отношения с УЕФА – это уже вопрос юридического диалога и подписания соглашений. Все международные организации говорят, что главный принцип – это принцип единства.
Мы всегда сравниваем с семьей: олимпийская семья, футбольная семья, спортивная семья. Нельзя в семье одного ребенка лишить чего-то, а другой ребенок что-то должен получить. Надеюсь, что руководство ФИФА тоже руководствуется этим принципом.
Есть временные решения, насколько они долгосрочные, мы увидим. Если это позволит сохранить российский футбол как часть большой футбольной семьи, наверное, решение [перейти в АФК] правильное. И оно на сегодня, может быть, единственное возможное.
Насколько это повлияет на конкурентоспособность, на успехи и на возможность попасть на ЧМ-2026 – это уже зависит от работы, которую выстроит РФС совместно с клубами, РПЛ и развитием детского футбола», – сказал Матыцин.
Матыцин о переходе в Азию: «Это положительно скажется на развитии российского футбола, думаю. Но решение за РФС»
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Смешно читать такое, сидя с тремя детьми без света ))
Ближайший год--никакого!
и вообще, камрады, нужна пояснительная бригада. Почему я могу только отвечать на комменты, но не могу оставить коммент сам🤔
б.... он реально верит что сборную допустят до участия в ЧМ если она пройдет отборы... там половина участников сразу сборную нахер пошлют и играть откажутся
но мы конечно же будем вещать про конкуренцию, успехи и о том что можно попасть на ЧМ 2026. сказочный "персонаж" конечно
Че сказать то хотел?
Тем более от Матицына
Значит, по проанносированной недавно топовой методике: в Азию по зёрнышку... Назад к истокам!